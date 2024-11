Vivo X200 esce dalla Cina: arriverà in Italia?

La serie Vivo X200 arriva sul mercato globale, dopo un mese dalla presentazione in Cina, e potrebbe arrivare anche in Europa e in Italia: ecco le ultime novità

Fonte foto: Vivo

A distanza di poco più di un mese dalla presentazione, la nuova serie Vivo X200 arriva sul mercato globale, uscendo dalla Cina, dove le vendite sono partite sul finire dello scorso mese di ottobre. La conferma in merito alla distribuzione internazionale dello smartphone arriva dalla Malesia, mercato dove le vendite della nuova serie X200 prendono il via questa settimana.

A breve, inoltre, Vivo potrebbe portare la sua nuova famiglia di top di gamma anche in altre aree del sud est asiatico in attesa di una possibile distribuzione europea. Delle tre varianti svelate sul mercato cinese, Vivo porterà sul mercato internazionale solo il modello base, Vivo X200, e il top di gamma, Vivo X200 Pro. Il compatto Vivo X200 Pro Mini, invece, resterà, per ora, un’esclusiva per gli utenti della Cina.

Vivo X200 arriverà in Italia?

Per il momento, non ci sono informazioni in merito a un possibile arrivo della famiglia Vivo X200 in Europa e, in particolare, in Italia. Il brand, dopo la momentanea uscita dal mercato italiano nel corso della seconda metà del 2023, ha ripreso la distribuzione di nuovi prodotti, puntando, in particolare, sulla serie V40, composta da tre varianti con specifiche da fascia media (il V40 5G ha il chip Snapdragon 7 Gen 3).

Vivo sta curando con attenzione il rilancio sul mercato italiano, sia in termini di distribuzione dei prodotti, oggi acquistabili presso tutti i principali rivenditori, che per quanto riguarda il marketing, con i canali social di Vivo Italia che propongono diverse collaborazioni con influencer e campagne pubblicitarie di vario tipo.

La strada sembra essere segnata verso un possibile lancio anche in Italia della serie Vivo X200. Per quanto riguarda la fascia alta, sul nostro mercato, Vivo è ferma da diverso tempo. L’ultimo modello distribuito ufficialmente, infatti, è stato il Vivo X90 Pro, lanciato a inizio del 2023.

Vivo X200 e X200 Pro: le differenze

La nuova gamma Vivo X200 è composta, come detto, da tre varianti (X200, X200 Pro e X200 Pro Mini, con quest’ultimo che sarà un’esclusiva per la Cina). Tutti i modelli sono dotati del SoC MediaTek Dimensity 9400, realizzato con processo produttivo a 3 nm, di un comparto fotografico realizzato in collaborazione con Zeiss e di Android 15.

Le differenze tra X200 e X200 Pro riguardano il display AMOLED (da 6,67 e 6,78 pollici rispettivamente), la dotazione di RAM e storage, la batteria (da 5.800 mAh e 6.000 mAh), la ricarica (il Pro ha la ricarica wireless) e il comparto fotografico (il Pro ha un teleobiettivo periscopico da 200 Megapixel in grado di spingere lo zoom ottico fino a 3,7x). Il modello Pro è dotato anche della connettività satellitare.