Uno degli spettacoli più suggestivi che il cielo può offrirci è quello dell’eclissi di Sole: all’improvviso, la Luna si frappone tra esso e la Terra, oscurandolo – parzialmente o completamente. Quello che ne consegue è un rapido calo della luminosità, che in caso di eclissi totale si trasforma in un assaggio di notte, per poi ritornare velocemente alla luce del giorno. Un nuovo studio ha evidenziato l’esistenza di un altro, inatteso effetto dovuto all’eclissi solare, che potrebbe avere implicazioni importanti per il futuro. Scopriamo di che cosa si tratta.

Cosa succede alle nuvole durante un’eclissi di Sole

Molti di noi hanno potuto assistere ad almeno un’eclissi di Sole durante il corso della propria vita: si tratta di uno spettacolo affascinante, in grado di emozionarci ogni volta. Purtroppo, se non è una bella giornata si possono incontrare difficoltà nell’ammirare l’eclissi. Questo perché le nuvole sono in grado di bloccare la visuale verso la parte superiore dell’atmosfera. Ma un recente studio ha dimostrato che alcuni tipi di nuvole subiscono le conseguenze dell’eclissi, semplicemente scomparendo dal cielo. Come è possibile?

Un team di ricercatori guidato da Victor Trees, professore di geoscienze presso la Delft University of Technolofy e membro del Royal Dutch Meteorological Institute, si è concentrato in particolare sui cumuli a bassa altitudine. Queste nuvole si muovono velocemente e non comportano quasi mai precipitazioni piovose, sebbene siano molto numerose ed efficaci nel bloccare i raggi solari e modulare l’evaporazione dell’acqua. Studiare le nuvole da terra è un compito quasi impossibile, proprio perché sono costantemente in movimento.

Gli scienziati hanno dunque cercato di analizzarle dall’alto, usando i satelliti: per farlo, hanno dovuto tenere conto dell’ombra lunare che influisce sulla riflettività dei cumuli durante un’eclissi di Sole. Una volta capito come correggere questa distorsione, non è stato troppo difficile scoprire cosa succede alle nuvole quando si verifica un’eclissi solare. In uno studio pubblicato su Communications Earth & Environment, gli esperti hanno spiegato che i cumuli scompaiono già quando solo il 15% del Sole è coperto dalla Luna.

I possibili problemi per il futuro

Lo studio ha evidenziato che le nuvole si dissolvono perché, quando la luce solare viene bloccata, la superficie terrestre si raffredda e le correnti ascensionali di aria calda che salgono verso l’alto si riducono. Sono proprio queste ultime a formare i cumuli a bassa altitudine, quindi le nuvole scompaiono fin quando il Sole non torna a scaldare il nostro pianeta. Perché tutto ciò potrebbe comportare dei problemi in futuro? Uno degli obiettivi dell’ingegneria climatica è quello di ridurre il riscaldamento globale cercando di “oscurare” il Sole, bloccandone i raggi.

Ciò potrebbe effettivamente diminuire le temperature sulla Terra, ma a quanto pare potrebbe avere anche altre conseguenze negative. I ricercatori hanno dimostrato che, proprio come accade durante un’eclissi, bloccare il Sole potrebbe comportare la scomparsa delle nuvole. E queste ultime sono fondamentali per riflettere la luce solare, aiutando a raffreddare la superficie terrestre. Insomma, il rischio è quello di ottenere l’effetto esattamente opposto rispetto a quanto sperato, quindi è fondamentale tenere in considerazione quanto emerso dal nuovo studio, nel futuro dell’ingegneria climatica.