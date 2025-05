Kobo Libra Colour è in offerta su Amazon al nuovo prezzo minimo storico: si tratta dell'affare del giorno per i lettori che vogliono acquistare un eReader di qualità

Fonte foto: Kobo

È il momento giusto per acquistare un nuovo eReader di alta qualità e con un prezzo ottimo: grazie alla nuova offerta in corso su Amazon, infatti, è ora possibile acquistare il Kobo Libra Colour sfruttando uno sconto netto sul prezzo.

Con la promo in questione, infatti, l’eReader è ora disponibile al prezzo scontato di 205 euro. Il modello è venduto e spedito direttamente da Amazon e viene proposto al prezzo indicato con la colorazione bianca. Per accedere allo sconto basta premere sul banner qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo.

Kobo Libra Colour

Kobo Libra Colour: la scheda tecnica

Il Kobo Libra Colour è dotato di un display E Ink Kaleido 3 con diagonale da 7 pollici. Il pannello in questione è a colori, rendendo l’esperienza d’uso ancora più completa e coinvolgente, ed è dotato di un trattamento antiriflesso che rende il dispositivo comodo da utilizzare anche in ambienti molto luminosi e, in particolare, sotto la luce diretta del Sole o di fonti artificiali molto intense.

Da segnalare anche la funzione ComfortLight PRO che permette di regolare la luminosità e la temperatura del colore, andando anche a ridurre le emissioni di luce blu in modo da poter attenuare l’affaticamento della vista anche durante le lunghe sessioni di utilizzo. Il lettore è certificato IPX8, risultando impermeabile all’acqua fino a 60 minuti e fino a due metri di profondità.

Tra le caratteristiche più interessanti di Kobo Libra Colour c’è il supporto agli audiolibri Kobo con la possibilità di sfruttare la connettività Bluetooth per abbinare il lettore alle cuffie wireless oppure a uno speaker, migliorando l’esperienza d’ascolto.

Da segnalare anche la compatibilità con Kobo Stylus 2 che consente di aggiungere note ed evidenziare elementi dei libri letti tramite il dispositivo (la stylus è venduta separatamente). Il design del lettore è ergonomico e si presta anche all’utilizzo prolungato. L’autonomia è ottima e garantisce giorni di funzionamento senza la necessità di dover ricaricare il dispositivo.

Kobo Libra Colour: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare il Kobo Libra Colour in sconto, con una promozione che permette di effettuare l’acquisto al prezzo minimo storico. In questo momento, infatti, l’eReader è disponibile con un prezzo ridotto a 205 euro. Il modello è venduto e spedito da Amazon, con tutti i vantaggi relativi alla consegna veloce e all’assistenza post-vendita. La promo è valida solo per un breve periodo e può essere sfruttata tramite il banner riportato qui di sotto.

Kobo Libra Colour