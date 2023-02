Nuove conferme per Xiaomi 13 Lite 5G: sta arrivando

La nuova serie Xiaomi 13 ha una data ufficiale di lancio sui mercati globali: il 26 febbraio alle ore 16, dal palco del Mobile World Congress 2023 di Barcellona. Gli smartphone protagonisti di questo evento, però, potrebbero essere ben tre e non più i due anticipati dai tanti leaker che si sono affannati a rivelare le novità delle ultime settimane: oltre allo Xiaomi 13 Pro e allo Xiaomi 13, infatti, quasi certamente arriverà anche lo Xiaomi 13 Lite 5G.

Secondo molti rumor dei giorni scorsi Xiaomi 13 Lite 5G sarà la versione globale dello Xiaomi Civi 2 (in foto) presentato in Cina lo scorso settembre e una conferma in tal senso sembra venire da un rivenditore tedesco, che ha pubblicato scheda tecnica e prezzo sul proprio sito. Informazioni rimosse dopo poche ore, ma ormai era troppo tardi.

Xiaomi 13 Lite 5G: come sarebbe

La scheda tecnica dello Xiaomi 13 Lite 5G è di fatto la copia carbone della scheda tecnica dello Xaomi Civi 2 e dunque si basa sul SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, chip recentissimo e progettato per i telefoni di gamma media, abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Secondo alcune indiscrezioni ci sarebbero anche altre due tagli di memoria: 8/256 GB e 12/256 GB. Non sarebbe previsto lo slot per la scheda microSD per espandere lo storage.

Il display è un AMOLED da 6,55 pollici con bordi curvi, risoluzione FHD+, compatibile con HDR10+ e Dolby Vision, frequenza di aggiornamento di 120 Hz, picco di luminosità di 950 nit e lettore d’impronte digitali sotto il pannello.

Sul retro sono collocati i tre sensori fotografici: il principale da 50 MP cioè il Sony IMX766, seguono l’ultra grandangolare da 8 MP e il macro da 2 MP. La fotocamera anteriore per selfie e videochiamate incastonata nel notch centrale è da 32 MP. Proprio la selfie camera, però, sarebbe l’unica differenza tra Civi 2 e Xiaomi 13 Lite 5G: su Xiaomi Civi2 c’è un notch a forma di pillola con dentro due fotocamere ciascuna da 32 MP, mentre sul 13 Lite 5G c’è un solo sensore.

Xiaomi 13 Lite 5G, come dice il nome stesso, è in grado di connettersi alle reti 5G senza problemi, ma ha anche le connessioni WiFi 6, Bluetooh 5.2 e l’NFC per i pagamenti contactless. La batteria ha una capacità di 4.500 mAh con ricarica rapida a 67W.

Xiaomi 13 Lite 5G: disponibilità e prezzo

La disponibilità sui mercati globali dello Xiaomi 13 Lite 5G sarà resa nota il prossimo 26 febbraio ma è lecito attendersi l’arrivo in Italia entro i primi 15 giorni di marzo. Riguardo il prezzo, sappiamo, grazie al leak del rivenditore tedesco che lo Xiaomi 13 Lite versione 8/128 GB costerebbe 499,90 euro, un prezzo tipico da smartphone di fascia media di ultima generazione.