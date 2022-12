Smart TV Sharp: la nuova serie FN arriva in Italia

Sharp si espande nel mercato delle Smart TV economiche annunciando la disponibilità anche in Italia della nuova famiglia FN che comprende quattro modelli, rispettivamente da 43, 50, 55 e 65 pollici, cioè le diagonali più richieste anche dagli italiani. L’azienda definisce questi nuovi modelli "televisori super accessoriati che uniscono tecnologie avanzate di display e audio".

Di certo si tratta di dispositivi con sistema operativo standard Android TV e funzioni e caratteristiche tecniche in linea con la fascia di mercato, che non è quella degli "enthusiast" alla ricerca dell’ultima novità ma, piuttosto, quella del grande pubblico che bada al rapporto qualità-prezzo e cerca un’interfaccia utente semplice da usare.

Smart TV Sharp FN: caratteristiche tecniche

Tutti i modelli di Smart TV Sharp FN hanno una risoluzione 4K, un refresh di 120 Hz, e sono compatibili con la tecnologia Dolby Vision. Trattandosi di prodotti di fascia medio-bassa e per il grande pubblico, non per gli intenditori appassionati e disposti a spendere, la tecnologia usata per lo schermo è la classica LCD-LED e non la OLED.

Menzione di merito, però, va alla luminosità di picco che il pannello è in grado di offrire, che in base alla dimensione del display rientra in un range tra 350 e 380 nit. Secondo Sharp questa caratteristica è in media migliore del 20% rispetto ad altre TV Android della stessa fascia di prezzo.

Anche l’audio è particolarmente curato, con la compatibilità ai formati più diffusi, quali DTS:X e DTS Virtual X che consentono di godere di un suono tridimensionale molto coinvolgente (nei film con traccia audio in questo formato). I diffusori, tra l’altro, sono realizzati in collaborazione con il noto marchio Harman Kardon.

Per quanto riguarda le connessioni troviamo quattro porte HDMI 2.1, due porte USB e un lettore di schede microSD, utile per riprodurre in modo veloce video e foto che si sono salvati su questa piccola schedina. Non manca, ovviamente, la connessione WiFi, né la Bluetooth per connettere un’eventuale soundbar esterna.

Il sistema operativo di questa nuova serie di Smart TV, come detto, è Android TV 11 e, di conseguenza, non mancano le app di streaming come Netflix, DAZN, Now, Disney+, Apple TV+, Prime Video e anche le altre normali app per questo sistema, disponibili su tutte le Android TV.

Nel caso specifico, però, non è presente l’interfaccia utente Google TV ma solo quella standard di Android TV.

Smart TV Sharp FN: disponibilità e prezzo

La nuova famiglia di Smart TV Sharp FN è già disponibile in Italia, online e presso le grandi catene di elettronica di consumo. I prezzi partono da 429 euro per la versione da 43 pollici, per passare a 469 euro per quella con schermo da 50 pollici.

Si sale a 519 euro per la TV da 55 pollici mentre per chi desidera un pannello ancora più grande deve mettere a budget 679 euro per il modello da 65 pollici.