TCL si conferma un punto di riferimento del settore delle TV economiche con il lancio della nuova serie SF5. Si tratta di una famiglia di Fire TV, la piattaforma smart utilizzata anche dalle Fire TV Stick di Amazon, composta da due modelli, uno da 32 pollici e uno da 40 pollici.

Queste nuove Smart TV arrivano sul mercato con un prezzo accessibile e, quindi, con l’obiettivo di registrare vendite elevate, sia tra chi vuole spendere poco che tra chi cerca una TV compatta (almeno per gli standard attuali del mercato) ma con un buon rapporto qualità/prezzo. Entrambi i modelli sono già disponibili, anche su Amazon.

TCL 32SF540 – Smart TV LED 32 pollici – Full HD

TCL 40SF540 – Smart TV LED 40 pollici – Full HD

Smart TV TCL SF5: caratteristiche tecniche

La nuova gamma TCL è composta da due modelli, TCL 32SF540 e TCL 40SF540, che condividono le stesse caratteristiche tecniche e differiscono per la diagonale. TCL 32SF540 è una TV con schermo da 32 pollici e risoluzione Full HD mentre TCL 40SF540 ha uno schermo da 40 pollici, sempre con risoluzione Full HD.

La scelta del pannello Full HD è, sicuramente, apprezzabile visto che, nella fascia bassa, soprattutto tra i modelli da 32 pollici, è facile imbattersi ancora in TV con risoluzione solo HD e, soprattutto, con diagonali non molto grandi è difficile apprezzare la risoluzione 4K.

La piattaforma smart è Fire TV, con tutte le app dei principali servizi di intrattenimento e la possibilità di utilizzare Alexa, in modo analogo a quanto avviene con le Fire TV Stick di Amazon. Il telecomando abbinato ai due modelli di TCL è dotato del tasto dedicato per Alexa, posizionato nella parte alta, oltre ai tasti per l’accesso rapido a Netflix, Prime Video e Disney+.

Da segnalare, inoltre, la presenza dell’HDR 10, per espandere la gamma di colori e contrasti. C’è anche la possibilità di utilizzare Dolby Audio, con la possibilità di sfruttare l’audio immersivo Dolby Atmos, oltre a DTS Virtual: X e DTS-HD. La connessione può avvenire tramite Wi-Fi 5 Dual Band e c’è anche la possibilità di utilizzare il Bluetooth 5.0.

La dotazione di porte include la porta Ethernet, una USB 2.0 e due HDMI 1.4. Per trasmettere i contenuti dallo smartphone al TV è possibile utilizzare Miracast e AirPlay 2. Per quanto riguarda il design, i TV TCL hanno cornici ridotte al minimo (con un bordo più accentuato nella parte inferiore) e poggiano su due supporti, posizionati uno sull’estremità sinistra e uno su quella destra, ma c’è anche la possibilità di installazione a parete.

Smart TV TCL SF5: prezzi

Uno dei principali punti di forza delle nuove Smart TV TCL SF5 è il prezzo, particolarmente contenuto. Il modello da 32 pollici, infatti, è acquistabile con una spesa di 199 euro mentre per il modello da 40 pollici servono 259 euro. Entrambe le versioni del nuovo TV di TCL sono acquistabili direttamente su Amazon, con consegna gratuita (sono vendute e spedite da Amazon).

