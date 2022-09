Stanno arrivando le nuove soundbar JBL

LG ha presentato una nuova gamma di soundbar, si tratta della top di gamma JBL Bar 1000 e dei modelli JBL Bar 800, JBL 500 e JBL Bar 300. Dispositivi molto sottili, tutte le nuove JBL Bar sono dotate della funzione di assistente vocale e possono accedere a oltre 300 servizi di streaming musicale online.

Dato che si tratta di soundbar di fascia alta, i prezzi non sono per nulla bassi, tuttavia le prestazioni dovrebbero assicurare delle prestazioni performanti dal punto di vista, ovviamente, del suono. "L’intera nuova gamma di barre JBL" ha dichiarato Dave Rogers, Presidente, Divisione Stile di Vita di HARMAN "sta davvero portando le soundbar ad un livello superiore; tuttavia," continua il manager "è la JBL Bar 1000 che si distingue per me". Questo modello, in particolare, offre funzioni, driver e prestazioni acustiche rilevanti, sebbene sia un dispositivo sottile.

Nuove soundbar JBL: caratteristiche tecniche

La soundbar JBL Bar 1000 a 7.1.4 canali e tecnologia MultiBeam di Harman è il dispositivo top di gamma della nuova famiglia dell’azienda californiana. Questo device utilizza quattro driver up-firing per un suono surround Dolby Atmos e DTS:X 3D e offre degli altoparlanti surround wireless rimovibili e il subwoofer wireless da 10 pollici.

Gli altri modelli della serie sono JBL Bar 800, JBL Bar 500 e JBL Bar 300, che restituiscono rispettivamente 5.1.2 canali e 720W di output e 5.1 canali e 590W e 5.0 canali e 260W.

JBL Bar 800 e JBL Bar 500 presentano il formato degli altoparlanti wireless e del subwoofer da 10′ a bordo della JBL Bar 1000, mentre JBL Bar 300 è un device compatto e all-in-one.

Tutte le soundbar possono essere configurate attraverso l’app JBL One e personalizzate nell’equalizzatore. Inoltre, i nuovi device di casa JBL sono dotati della funzione di assistente vocale e possono accedere a oltre 300 servizi di streaming musicale online tramite AirPlay 2, Alexa MRM e Chromecast.

Prezzo e disponibilità

La JBL Bar 1000 e la JBL Bar 800 saranno disponibili da ottobre 2022, mentre JBL Bar 500 e JBL Bar 300 a settembre. I prezzi delle nuove soundbar JBL sono i seguenti: