Nuovi Smart TV Philips 2023: i modelli OLED

TP Vision, casa madre dell0 storico brand Philips, ha annunciato le nuove Smart TV OLED in arrivo nel 2023. In primis debutta la nuova gamma OLED+908 con il nuovo panello META OLED, poi si aggiunge un modello da 42 pollici alla famiglia OLED808. Non sono ancora noti i prezzi, ma trattandosi di dispositivi con pregiati pannelli OLED (e visti anche i prezzi dei modelli di generazione precedente), è facile prevedere che questi nuovi Smart TV Philips OLED 2023 non saranno economici.

Philips OLED+908 con pannello META OLED

Il nuovo modello di punta del brand, prende il nome di OLED+908. La prima grande novità che mette sul piatto è l’adozione di un nuovo pannello, che Philips chiama OLED META, che utilizza una serie di micro-lenti e dei nuovi algoritmiper aumentare il livello di luminosità fino a 2.100 nit.

La nuova smart TV di Philips è inoltre dotata della settima generazione del chip P5 AI Processor. Quest’ultimo, tra altre cose, è in grado di regolare in tempo reale luminosità, gamma e colorimetria, grazie anche un nuovo sensore di luce XYZ che in totale autonomia riesce a misurare la temperatura della luce nella sala dove è posizionata la TV, al fine di adattare i colori mostrati dalla TV in base all’illuminazione ambientale.

Philips OLED+908 è anche compatibile con il formato Dolby Vision in 4K, che può riprodurre a 120 fotogrammi al secondo anche quando il segnale è veicolato tramite porta HDMI 2.1 e-Arc, caratteristiche ideali per chi vuole utilizzare la TV per giocare con le nuove console di Sony e Microsoft. Allo stesso tempo è offerta la compatibilità con le tecnologie AMD FreeSync Premium, Nvidia G-sync e ALL (Auto Low Latency).

Per quanto riguarda il sistema audio, anche per questo modello di punta Philips si affida a un raffinato e potente sistema Bowers & Wilkins in configurazione 3.1 e con potenza di 80W, che si basa su sei altoparlanti montati frontalmente. A questi si aggiunge un subwoofer integrato nella parte posteriore del televisore. In buona sostanza, è come se all’interno delle nuove Smart TV OLED di Philips sia stata inglobata una soundbar.

Per quanto riguarda il sistema operatico e l’interfaccia utente, Philips ha scelto Google TV, l’evoluzione di Android TV che sfrutta l’intelligenza artificiale di Big G per mostrare all’utente i contenuti che possono risultare più consoni ai suoi gusti. Inutile dire che la compatibilità con tutte le app di streaming più famose è totale.

A livello di design Philips punta sulla semplicità proponendo una TV con bordi metallici scuri e un rivestimento in tessuto a livello degli altoparlanti. E per questa nuova gamma di TV, Philips ha inserito il suo famoso sistema di illuminazione su tre lati Ambilight Next Gen.

Altra novità riguarda il telecomando, che ora consente la ricarica della batteria tramite porta USB-C (opzione comodissima), e integra anche un sensore di movimento che attiva la retroilluminazione quando lo si solleva.

Le Smart TV Philips OLED+908 arriveranno sul mercato in autunno, nelle diagonali da 55, 65 e 77 pollici.

Philips OLED808: il modello da 42 pollici

La gamma di Smart TV Philips OLED 808 si arricchisce di una nuova diagonale dello schermo, con il primo modello OLED da 42 pollici che si aggiunge ai modelli già esistenti da 48, 55, 65 e 77 pollici. Il pannello è un OLED EX, in grado di "sparare" 1.000 nit di luminosità (da i 55" pollici in su, leggermente di meno sul 42 pollici).

Anche in questo caso il televisore è compatibile con Dolby Vision, raggiunge la risoluzione 4K a 120 Hz, ha le porte HDMI 2.1 e supporta i protocolli FreeSync Premium e G-SYNC, nonché le modalità Auto Game e Auto-Low-Latency per soddisfare le esigenze giocatori. Philips ha scelto di nuovo il suo processore P5 AI di settima generazione come cuore del sistema, mentre la parte audio è affidata a un sistema 2.1, che in questo modello da 42 pollici ha una potenza di 50W (70W per gli altri modelli).

Smart TV Philips OLED 808 è dotato del sistema operativo Android TV con interfaccia Google TV, mentre a livello di design spicca la presenza del supporto girevole EVO posto nella zona centrale realizzato in metallo cromato satinato. Ovviamente anche questo TV è dotato della tecnologia Ambilight Next Gen sui tre lati, che ora offre maggiori dettagli cromatici per un’esperienza visiva ancora più coinvolgente.