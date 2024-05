Nuovi smartphone pieghevoli in arrivo: quali sono

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Il settore degli smartphone foldable corre veloce e sempre più aziende sono interessate a questo innovativo form factor che, nonostante prezzi ancora piuttosto elevati, sta gradualmente conquistando il pubblico e gli addetti ai lavori.

Secondo alcune recenti indiscrezioni condivise da Ross Young di DSCC (Display Supply Chain Consultants), starebbero per arrivare sul mercato molti nuovi dispositivi pieghevoli, sviluppati da alcuni dei brand cinesi più apprezzati di sempre: Xiaomi, Huawei e Honor.

Le informazioni sono ancora poche e soprattutto riguardo le schede tecniche di questi device sappiamo ancora poco o niente, ma secondo Young, le aziende produttrici in questione si sarebbero fortemente ispirate ai Motorola RAZR e ai Samsung Galaxy Z Flip.

Xiaomi Mix Flip

Sono poche le informazioni riguardo allo Xiaomi Mix Flip ma in rete si parla di questo device già da parecchio tempo, con i vari leakers che hanno focalizzato la loro attenzione su una “velocità di ricarica notevole” che, con buone possibilità, dovrebbe superare i 60 W.

Oltre a questo le indiscrezioni fanno riferimento a un display interno con risoluzione a 1,5K e a un comparto fotografico composto da due fotocamere posteriori da 50 e 60 MP con sensori OmniVision e da fotocamera frontale da 32 MP.

Infine, Xiami Mix Flip dovrebbe arrivare anche in versione Global anche se, rispetto alla variante cinese, con buone possibilità dovrà rinunciare alla connettività satellitare bidirezionale.

Honor Magic V Flip

Il Magic V Flip sarà il device proposto da Honor e dalle poche informazioni che circolano sul web sappiamo che il display esterno avrà “dimensioni molto importanti” che, addirittura, dovrebbero superare i 3,6 pollici dello schermo esterno del Motorola RAZR 40 Ultra.

Oltre a questo, sappiamo anche che il dispositivo avrà anche una batteria piuttosto capiente e, stando sempre ai rumor, dovrebbe arrivare a 4.500 mAh (si dice utilizzando due batterie sovrapposte), una cosa piuttosto rara per i dispositivi pieghevoli che, da sempre, sono piuttosto carenti in quanto ad autonomia.

Oltre a questo, le indiscrezioni fanno riferimento anche al “device pieghevole tra i più sottili mai realizzati”, anche se non sono ancora disponibili le misure ufficiali.

Il foldable di Huawei

L’ultima indiscrezione, invece, riguarda Huawei che solo poche settimane fa ha presentato ufficialmente il nuovissimo Huawei Pocket 2 (in foto), disponibile esclusivamente per il mercato cinese.

Da quel che sappiamo questo device non arriverà mai in versione global ed è un vero peccato perché ha una scheda tecnica interessante e un look accattivante che ha già conquistato i consumatori orientali.

Dai rumor sul web, sembra che il colosso cinese stia lavorando a un nuovo pieghevole ma, al momento, non è chiaro se si tratterà di una versione destinata ai mercati globali del Pocket 2 oppure se si tratta di un foldable completamente diverse e ugualmente destinato a rimanere esclusiva della Cina.

Tuttavia, non si esclude nemmeno che possa trattarsi di un’edizione differente di questo device appena presentato, forse una versione economica o, al contrario, una variante Pro.