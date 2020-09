IPad 8a gen e iPad Air 4: caratteristiche e prezzi

L’attesa per i nuovi Apple iPad è finita: durante l’evento online Time Flies la società di Cupertino, oltre ai nuovi Apple Watch Serie 6 e Apple Watch SE, ha presentato l’iPad di ottava generazione e il nuovo iPad Air 2020. Il primo è il nuovo iPad base e finalmente riceve il SoC A12, mentre sul secondo fa il debutto ufficiale il SoC A14 che promette meraviglie.

Entrambi i modelli hanno prestazioni nettamente superiori a quelle dei predecessori e Apple le ha snocciolate ampiamente durante l’evento. Anzi, si potrebbe dire che tutta la presentazione dei nuovi tablet Apple sia stata proprio incentrata sul guadagno prestazionale dei nuovi iPad. D’altronde non c’è una rivoluzione nel design, ma solo un affinamento, e la vera novità consiste nei processori adottati e nel nuovo sistema operativo iPadOS 14 che equipaggia di serie i due dispositivi e permette di spremerne a fondo le potenzialità. L’iPad di ottava generazione è praticamente già disponibile, lo sarà fisicamente da venerdì 18, mentre per il nuovo iPad Air si dovrà aspettare il mese prossimo. Nel frattempo, ecco caratteristiche e prezzi dei nuovi tablet di Apple.

iPad 8a generazione: caratteristiche e prezzo

Per l’iPad di ottava generazione c’è un grande salto di performance: adesso è dotato del SoC A12 Bionic con Neural Engine, che arriva per la prima volta sull’iPad di base. Questo tablet sfoggia un display Retina Multi-Touch da 10,2 pollici e nuove fotocamere, il tutto tenuto in vita da una potente batteria.

Rispetto alla generazione precedente il nuovo iPad, grazie all’A12, ha prestazioni della CPU del 40% superiori e addirittura doppie per la GPU. Il Neural Engine, invece, porta sull’iPad 10,2 la possibilità di usare al meglio la realtà aumentata, il motion tracking, migliori prestazioni nell’editing delle foto e di Siri.

Il nuovo iPad si sblocca tramite Touch ID è compatibile con gli accessori già disponibili, come l’Apple Pencil e la Smart Keybord, ed esce di fabbrica con il nuovo iPadOS 14. Grazie a “Smart Selection” il nuovo iPad applica l’intelligenza artificiale per distinguere quando stiamo disegnando e quando invece stiamo scrivendo a mano. Mentre scriviamo o disegnamo a mano, poi, vengono riconosciuti automaticamente i numeri di telefono, le forme, indirizzi, link. Possiamo anche scrivere e poi toccare un numero di telefono per avviare la chiamata.

Il nuovo iPad di ottava generazione sarà disponibile da venerdì al prezzo di partenza di 329 dollari per la versione Wi-Fi e 450 dollari per quella con Wi-Fi e rete cellulare. I colori disponibili saranno argento, oro e Space Gray e la memoria disponibile sarà di 32 GB o 128 GB.

iPad Air 2020: caratteristiche e prezzo

Il nuovo iPad Air è il primo dispositivo Apple con SoC A14 Bionic a 5 nm ad arrivare sul mercato. Ed è proprio l’A14, con i suoi 11,8 miliardi di transistor usati in 6 core di CPU e 4 core di GPU, a fare la differenza rispetto a tutto quello che c’era prima: Apple promette prestazioni della CPU superiori del 40% rispetto alla precedente generazione e prestazioni della GPU superiori del 30%.

A14 Bionic incorpora il nuovo Neural Engine con 16 core, il doppio più veloce del precedente (può eseguire fino a 11 trilioni di operazioni al secondo). Sarà usato dalle app che sfruttano il machine learning, per il quale il nuovo Neural Engine ha anche nuove sezioni specifiche al suo interno che, dice Apple, offrono prestazioni dieci volte superiori.

Sulla carta, quindi, il nuovo iPad Air con A14 è un mostro di potenza tanto che Apple afferma sia in grado di umiliare i migliori laptop con Windows 10, tutti i tablet Android e i Chromebook.

SoC a parte, l’iPad Air 2020 è un tablet con schermo Liquid Retina da 10,9 pollici con 3,8 milioni di pixel, gestione avanzata del colore, patina antiriflesso. Ha anche cornici più sottili, grazie allo spostamento del sensore Touch ID nella parte superiore.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, invece, iPad Air ha una fotocamera anteriore da 7 MP e una posteriore da 12 MP (la stessa dell’iPad Pro) che permette di registrare video a risoluzione 4K. Nuova anche la porta USB-C con velocità massima di 5 Gbps, che sarà molto utile per connettere fotocamere, hard disk esterni o monitor fino a 4K.

iPad Air arriverà il prossimo mese, con preinstallato iPadOS 14, e avrà un prezzo di partenza di 599 dollari in versione solo Wi-Fi e 729 dollari in versione Wi-Fi e cellulare. Sarà disponibile con 64 o 256 GB di memoria di archiviazione, nei colori grigio, Space Gray, Rose Gold, verde e Sky Blue.