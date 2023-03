Nuovo WhatsApp: cosa cambia su Windows

Da quando, a metà 2021, WhatsApp ha lanciato in beta le sue funzioni "multi dispositivo", l’uso della piattaforma di messaggistica tramite il computer è diventata un’opzione ogni giorno più comoda e sempre più usata dagli utenti. Anche perché ci sono oggi due scelte per usare WhatsApp da computer: o WhatsApp Web, cioè via browser, o WhatsApp Desktop, cioè tramite l’app specifica per Windows, Mac e ultimamente anche Chromebook (usando l’app per Android).

Ma, chiaramente, WhatsApp Desktop per Windows è la versione che fa i numeri più consistenti e Meta lo sa bene. Per questo l’ha appena aggiornata, con alcune novità mirate sia all’ottimizzazione dell’app che alla soddisfazione dell’utente.

WhatsApp Desktop: le novità

L’app di WhatsApp Desktop per Windows, adesso, permette di fare videochiamate di gruppo con 8 partecipanti, oppure chiamate solo audio con 32 partecipanti.

Si tratta degli stessi limiti massimi già presenti sulle app mobili per Android e iOS, dal 2020. Ricordiamo che le videochiamate sono disponibili su WhatsApp Desktop da marzo 2021, quando sono state introdotte quelle individuali (non di gruppo).

Adesso, invece, non c’è più alcuna differenza: possiamo fare e ricevere chiamate e videochiamate WhatsApp senza alcun limite derivante dal fatto di essere davanti ad un computer invece che davanti ad uno smartphone.

WhatsApp, inoltre, dichiara che la nuova applicazione per Windows è stata ulteriormente ottimizzata ed è adesso più veloce.

WhatsApp multi dispositivo

Tutto questo, lo ricordiamo, rientra nel grande progetto "WhatsApp multi dispositivo", cioè il progetto di una piattaforma di chat che permette all’utente di passare dallo smartphone al PC, al Mac, al tablet senza il minimo problema e mantenendo sincronizzati tutti i contenuti.

Qualcosa che sembra facile a dirsi, visto che altre piattaforme (come telegram) lo fanno già agevolmente, ma che è difficile a farsi, vista la rigida crittografia end-to-end utilizzata da WhatsApp per proteggere i dati dei suoi utenti.

WhatsApp, però, si dichiara ottimista: "Mentre continuiamo ad aumentare il numero di dispositivi che supportano WhatsApp, abbiamo introdotto una nuova esperienza beta di WhatsApp per i tablet Android. Stiamo anche lanciando un’app nuova e più veloce per desktop Mac, al momento in fase iniziale di test beta. Non vediamo l’ora di portare WhatsApp su ancora più dispositivi".

Non resta che aspettare i risultati, nel frattempo possiamo chiamare e videochiamare più amici contemporaneamente anche da desktop e laptop Windows.

Come usare WhatsApp Desktop

Precisiamo, però, che le novità riguardano solo WhatsApp Desktop e che nulla cambia, invece, su WhatsApp Web. WhatsApp Desktop è un’app disponibile per Windows 8.1 o successivo e macOS 10.11 o successivo, e si scarica direttamente dal sito Web di WhatsApp.

Dopo averla installata, alla prima apertura l’app ci mostrerà il QR Code da inquadrare con la fotocamera dello smartphone, dall’app di WhatsApp, per collegare i due dispositivi. Da quel momento in poi il computer (o il Mac) e il telefono saranno collegati e sincronizzati.