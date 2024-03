IPhone al minimo storico e sconti fino al 70%: ecco le migliori offerta Amazon

Fonte foto: Samsung

Manca circa una settimana alla festa del papà (19 marzo) e se ancora non sapete cosa regalare al vostro genitore o siete indecisi su quale sia il prodotto giusto, c’è Amazon che viene in vostro soccorso. Nuova settimana e nuove promo al minimo storico su tantissimi dispositivi differenti. Si va dal classico smartphone, fino ai prodotti per l’abbigliamento e al fai da te. Noi di Libero Tecnologia come sempre abbiamo selezionato alcune delle offerte più vantaggiose disponibili in questa settimana e che riguardano i prodotti tecnologici come smartphone e smartwatch e anche alcune promo sugli elettrodomestici, diventati in questi ultimi anni sempre più smart e utili nella vita di tutti i giorni. Piccoli spunti prima di approfondire ogni singola offerta: questa settimana trovi l’iPhone 13 al minimo storico e a un ottimo prezzo, così come è ottima la promo per il Galaxy Watch6. Per tutti coloro che acquistano l’orologio di Samsung su Amazon, oltre a beneficiare di un super sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico, ottengono anche un abbonamento di 3 mesi a Buddyfit, servizio online dedicato al fitness.

Nella lista qui in basso trovi alcune delle migliori offerte di questa settimana che abbiamo selezionato per voi. Basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto su Amazon e scoprire il prezzo. Per alcuni prodotti c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Amazon, le migliori offerte della settimana 11-17 marzo

Tante offerte e per tutte le tasche. Dopo un’attenta analisi abbiamo individuato una quindicina di prodotti che hanno catturato la nostra attenzione per l’ottima offerta disponibile. Come ad esempio il nuovo Galaxy A25 disponibile già in promo con uno sconto eccezionale del 36% che fa risparmiare più di 100 euro. Per uno smartphone lanciato sul mercato da poche settimane si tratta di un’occasione da non farsi scappare. Per chi è alla ricerca di un ottimo tablet, invece, c’è in offerta il Galaxy Tab S6 Lite con uno sconto del 40%. Per gli appassionati dei videogame troviamo EA Sport FC 24 in promo speciale con uno sconto che abbatte il prezzo: lo paghi solamente poco più di 20 euro. Da ultima, ma non per importanza, l’ottima promo disponibile sull’asciugatrice smart LG: grazie allo sconto del 48% risparmi più di 500 euro e fai un super affare.

Nella lista qui in alto trovi tutte le offerte che abbiamo selezionato, mentre se vuoi approfondire le caratteristiche e la scheda tecnica, qui in basso trovi una breve descrizione per ogni prodotto e anche il banner per completare l’acquisto. A voi la scelta e buona lettura.

Google Pixel 8

Una delle novità più interessanti nel mondo della telefonia degli ultimi mesi. Il Google Pixel 8 è uno smartphone che farà molto parlare di sé grazie a caratteristiche e funzionalità uniche. Non tanto per la scheda tecnica, che di per sé è quella tipica di uno smartphone top di gamma, quanto per la tecnologia che l’utente trova a bordo. Infatti, il Google Pixel 8 è uno dei primi smartphone a nascere con e per l’intelligenza artificiale. L’IA di Google la trovi sempre al tuo fianco pronta ad aiutarti in tantissime piccole azioni, a partire dal comparto fotografico. Ogni scatto e video hanno una qualità sorprendente, allo stesso livello di quelli professionali. Da questa settimana il Google Pixel 8 lo trovi in offerta con uno sconto del 19% e risparmi ben 150 euro sul prezzo di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Insomma, se stavate cercando uno smartphone top, questa è l’offerta che fa per voi.

Google Pixel 8

iPhone 13

Non sarà l’ultima versione dell’iPhone, ma resta pur sempre uno smartphone targato Apple. Tra le promo top di questa settimana c’è l’iPhone 13, uscito oramai sul mercato da più di un anno, ma che continua a ricevere costantemente gli aggiornamenti da parte dell’azienda di Cupertino, compresi quelli di sicurezza. Grazie alla promo speciale disponibile oggi, il prezzo dell’iPhone 13 scende al minimo storico con uno sconto IVA che ti fa risparmiare centinaia di euro. Ha un ottimo processore, uno schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici e un comparto fotografico con pochi eguali. A questo prezzo è uno dei best-buy di questa settimana.

iPhone 13

Galaxy A25

Non solo smartphone top. Se siete alla ricerca di un telefono con un ottimo rapporto qualità-prezzo, abbiamo l’offerta che fa per voi. Da oggi trovi il nuovo Galaxy A25 con uno sconto del 36% e lo paghi solamente 203,55 euro. Un super prezzo per uno smartphone Samsung dotato di componenti di ultima generazione a partire da uno schermo grande 6,5 pollici, un ottimo comparto fotografico e una batteria a lunghissima durata. Si posiziona nella fascia dei medio di gamma, ma la scheda tecnica racconta tutt’altro. Per chi vuole spendere poco è una delle migliori occasioni che puoi trovare questa settimana.

Galaxy A25

Power Bank wireless

Come ogni settimana, oltre agli smartphone, vi proponiamo anche delle promo su alcuni accessori che non possono mai mancare nel vostro zaino o sulla vostra scrivania. Tra questi c’è questo utilissimo power bank da 10.000mAh compatibile con tutti gli smartphone, anche gli iPhone di ultima generazione. Inoltre, è dotato anche di 3 porte per collegare smartphone e smartwatch direttamente con il cavo. Oggi lo trovi con un coupon sconto del 40% e il prezzo scende a poche decine di euro. Un accessorio veramente utilissimo.

Power Bank wireless

Redmi Buds 4 Lite

Anche questa settimana troviamo un paio di cuffie lowcost in super promo. E questa volta riguarda un modello con ottime caratteristiche e che assicura una qualità del suono elevata. Stiamo parlando delle Redmi Buds 4 Lite, cuffie wireless disponibili su Amazon con uno sconto del 43% che fa scendere il prezzo a meno di 20 euro. Una vera occasione: sono dotate di cancellazione del rumore con intelligenza artificiale, un’autonomia fino a 20 ore e un driver dinamico da 12 mm. Sono compatibili con qualsiasi smartphone, anche iPhone. Perfette per chi vuole spendere poco, ma con un occhio di riguardo alla qualità del suono.

Redmi Buds 4 Lite

Galaxy Watch6 + abbonamento a Buddyfit

Ecco una delle migliori promo di questa settimana. Samsung è tornata alla carica con una delle sue offerte veramente speciali. Andiamo con ordine. Partiamo dal prodotto. Questa settimana trovi il Galaxy Watch6 nella versione da 44mm in offerta con uno sconto del 29% che fa scendere il prezzo a 249 euro. E già questa sarebbe un’ottima offerta considerando che parliamo di un orologio da poco uscito sul mercato e con ottime caratteristiche e funzionalità. Ma la promo non finisce qui. Infatti, per chi lo acquista su Amazon c’è la possibilità di richiedere un abbonamento gratuito di tre mesi a Buddyfit, il servizio online per il fitness e l’allenamento. La procedura è molto semplice: basta acquistare il prodotto, caricare una prova d’acquisto sul sito del produttore sudcoreano ed entro 30 giorni ricevi il codice di attivazione per i 3 mesi di allenamento con Buddyfit.

Galaxy Watch6 + abbonamento a buddyfit

Huawei Band 8

Tra le offerte a tempo di questa settimana c’è anche la Huawei Band 8 disponibile con uno sconto top che fa scendere il prezzo a soli 39 euro. Se non vuoi spendere troppo per uno smartwatch, questa è la migliore soluzione lowcost che trovi oggi. La smartband di Huawei ha tutto quello che richiedi a un dispositivo di questo genere: uno schermo grande dove trovare tutti i dati più importanti, tra cui il battito cardiaco e il numero di passi effettuati, e dei sensori di ultima generazione che ti aiutano a raccogliere tanti dati sulla tua attività fisica, grazie ai tanti allenamenti disponibili. Inoltre, c’è anche il monitoraggio scientifico del sonno con consigli su come migliorare il riposo notturno. La batteria ha un’autonomia fino a 2 settimane.

Huawei Band 8

Galaxy Tab S6 Lite

Torna in offerta uno dei migliori tablet di questi ultimi mesi nella fascia dei medio di gamma. Stiamo parlando del Galaxy Tab S6 Lite, tablet di Samsung dotato anche di S Pen e di un’ottima scheda tecnica. Un tablet versatile che puoi utilizzare per tantissimi scopi differenti, dalla semplice visione di film e serie TV seduto comodamente sul divano, fino alla produttività mentre sei in viaggio. La S Pen lo rende veramente speciale: puoi disegnare, prendere appunti, oppure lavorare sulle presentazioni con pochi e semplicissimi tocchi. Il merito è anche dello schermo molto grande da 10,4 pollici. La batteria ti accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi. Grazie allo sconto del 40% disponibile su Amazon diventa il tablet da acquistare oggi.

Galaxy Tab S6 Lite

Computer portatile jumper

Altra ottima occasione in tema di produttività. Questa settimana trovi il computer portatile jumper con schermo da 14 pollici FHD, processore Intel, 12 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte in offerta con uno sconto del 44% che fa scendere il prezzo a soli 279,99 euro. Si tratta del minimo storico e anche di una delle migliori offerte per chi è alla ricerca di un laptop economico e da utilizzare per lavorare da casa a piccoli progetti personali o per studiare. È anche molto leggero e facile da trasportare nello zaino.

Computer portatile jumper

Smart TV Samsung da 50 pollici

Altra ottima offerta disponibile questa settimana su Amazon. Lo smart TV Samsung UE50CU8570 da 50 pollici è disponibile con uno sconto top del 38% che fa risparmiare ben 300 euro sul prezzo di listino. Un televisore di ultima generazione con un ottimo schermo da 50 pollici con risoluzione 4K che assicura immagini in altissima definizione anche grazie al potente processore presente all’interno. Supporta tutte le principali applicazioni di video streaming e non avrai nessun problema a guardare i tuoi film e le tue serie TV preferite, oppure le partite della tua squadra del cuore. Compatibile anche con Alexa e Google Assistente per gestire con la tua voce i dispositivi smart presenti in casa.

Smart TV Samsung da 50 pollici

EA Sports FC 24

Una delle migliori promo di questa settimana non riguarda uno smartphone e nemmeno un elettrodomestico, bensì EA Sport FC 24, il gioco che ha sostituito Fifa e che ha fatto registrare già al primo anno record di vendita mai visti in precedenza. Non esageriamo nel dire che si tratta di una delle migliori promo di oggi: grazie all’offerta lampo di questi giorni approfitti di uno sconto che supera il 60% e lo paghi poco meno di 25 euro. La promo vale per tutte le console principali, sia quelle di nuova generazione sia quelle old generation. A un prezzo così bisogna comprarlo al volo.

EA Sports FC 24 – PS5

EA Sports FC 24 – PS4

EA Sports FC 24 – Xbox

EA Sports FC 24 – Switch

Stufetta elettrica Goove

Offerta eccezionale per questa stufetta elettrica Goove che puoi spostare facilmente di stanza in stanza. Oggi la trovi su Amazon con un doppio sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico. Il merito è dello sconto fisso del 54% a cui applicare un ulteriore coupon sconto del 40%. Il prezzo finale è di poco superiore ai 30 euro e fai un super affare. Semplice da utilizzare e la puoi anche controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone. Riscalda l’ambiente in pochi minuti e puoi scegliere tra tre diverse temperature.

Stufetta elettrica Goove

Friggitrice ad aria Cecotec Cecofry Fantastik Inox 4000

Se stavi cercando una friggitrice ad aria a un prezzo stracciato, ecco la promo che fa per te. Questa settimana trovi la Cecotec Cecofry Fantastik Inox 4000 in offerta con uno sconto eccezionale del 52% e la paghi meno della metà. Il prezzo di listino è già basso, ma oggi la paghi solamente 33,90 euro. Una friggitrice dalle dimensioni compatte, perfetta per chi ha poco spazio a disposizione. Ha un pannello di controllo tattile e puoi scegliere tra nove modalità di cottura differenti. Difficilmente trovi qualcosa di meglio spendendo meno.

Friggitrice ad aria Cecotec Cecofry Fantastik Inox 4000

Robot aspirapolvere Ecovacs Deebot T20 OMNI

Torna in offerta il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot T20 OMNI dotato anche di stazione per svuotare la polvere. Un modello top di gamma dotato di sensori che monitorano il tragitto e mappano tutta l’abitazione per darti la possibilità di scegliere quali stanze pulire di giorno in giorno. Lo puoi anche controllare da remoto tramite l’app dello smartphone. Altra funzione molto utile: è anche in grado di lavare il pavimento grazie al serbatoio di acqua integrato nella scocca. Adatto anche ai tappeti. Grazie allo sconto del 36% risparmi ben 400 euro e fai un super affare.

Ecovacs Deebot T20 OMNI

Asciugatrice smart LG

Sconto del 48% per questa asciugatrice smart LG con cestello da ben 9 chilogrammi. Asciugatrice con pompa di calore che consuma meno energia e meno acqua rispetto a un modello tradizionale e ha ricevuto anche la classe di efficienza energetica A. Puoi scegliere tantissimi programmi differenti in base alla tipologia di tessuto del tuo bucato, in modo da non rovinare i vestiti. Acquistandola oggi risparmi più di 500 euro e puoi anche scegliere il pagamento a rate con Cofidis.

Asciugatrice LG

Atletico Madrid – Inter in streaming gratis

Questa settimana torna la Champions League su Prime Video. Il match scelto dalla piattaforma satellitare è Atletico Madrid – Inter, ritorno degli ottavi di finale. I neroazzurri partono con il vantaggio maturato all’andato per 1-0, ma sarà una partita molto difficile e complicata. I colchoneros cercheranno la spinta del loro pubblico per strappare la qualificazione ai quarti. Per vedere la partita in TV e in streaming gratis bisogna essere abbonati a Prime Video. Se ancora non lo siete, potete sfruttare la prova gratuita di 30 giorni per tutti i nuovi abbonati. Non hai nessun obbligo di rinnovo e puoi disdire in qualsiasi momento. Oltre alla Champions League, hai a disposizione tutta la libreria di contenuti di Prime Video, compresi film e serie TV in esclusiva, documentari e programmi per i più piccoli.

ABBONATI GRATIS A PRIME E VEDI INTER – ATLETICO MADRID