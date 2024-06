IPhone 15 Pro al minimo storico e sconti fino al 70%: le migliori offerte Amazon

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Giugno inizia nel migliore dei modi grazie alle nuove offerte lanciate da Amazon in questa settimana che si preannuncia ricca di sorprese e di promo lampo da non farsi sfuggire. Come sempre noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori occasioni che riguardano i dispositivi tech (smartphone, tablet, computer, smartwatch e smart TV) e gli elettrodomestici per la casa che ci aiutano ogni giorno nelle faccende domestiche. Su Amazon troviamo ancora delle promo speciali disponibili anche nelle settimane precedenti. Come ad esempio quella che riguarda il Galaxy S23: acquistando lo smartphone Samsung ricevi in regalo le cuffie Bluetooth Galaxy Buds2 Pro, dal valore di quasi 150 euro. Altra offerta molto in voga in queste ore è quella disponibile sui Fire TV Stick, le chiavette multimediali di Amazon disponibili al minimo storico e con uno sconto che sfiora il 50%. Non approfittarne sarebbe un grave errore.

Tutte le promo di questa settimana le abbiamo raccolte nella lista qui in basso: basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto, scoprire il prezzo e completare l’acquisto. Per alcuni prodotti c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero.

Amazon, le migliori offerte del 3-9 giugno

Una settimana che ci regala grandi opportunità e anche alcune sorprese. Come ad esempio l’iPhone 15 Pro disponibile al minimo storico e con uno sconto del 23% che ti permette di risparmiare quasi 300 euro sul prezzo di listino. Un minimo storico da non farsi sfuggire, anche perché puoi dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Non mancano delle occasioni per chi vuole spendere pochissimo, come ad esempio delle cuffie Bluetooth che trovi scontate del 76%, oppure il ventilatore portatile disponibile a metà prezzo. Questa settimana è anche ricca di sorprese per chi vuole comprare un nuovo smart TV: trovi ben due modelli con sconti che sfiorano il 50% e ti permettono di fare dei super affari, risparmiando centinaia di euro. Per gli amanti della cucina ci sono due super promo, sia la friggitrice ad aria Ariete scontata del 40% sia il robot da cucina Electrolux Create 5 con uno sconto del 48%.

Tutti i prodotti che abbiamo selezionato li trovi nella lista qui in alto, basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto. Se, invece, vuoi approfondire le caratteristiche tecniche trovi per ognuno una breve descrizione con il banner per completare l’acquisto. A te la scelta: buona lettura!

iPhone 15 Pro

Torna in offerta uno dei migliori smartphone del momento. Questa settimana trovi l’iPhone 15 Pro con uno sconto del 23% che ti fa risparmiare quasi 300 euro e approfitti del minimo storico. Uno sconto che per un prodotto Apple è veramente eccezionale, considerando anche il fatto che è l’ultima versione uscita sul mercato. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio di Amazon presente nella pagina prodotto.

Per quanto riguarda lo smartphone c’è poco da dire. Oltre a essere uno dei più desiderati, è anche uno dei migliori. Tra le novità di questa nuova versione c’è la cornice in titanio che lo rende più leggero e resistente, il processore A17 Pro che assicura prestazioni mai viste in precedenza e un comparto fotografico di livello professionale con tripla fotocamera posteriore. Il tutto con la garanzia di ricevere costantemente gli aggiornamenti software e hardware.

Google Pixel 8 e Google Pixel 8 Pro

Da questa settimana trovi una promo speciale su Amazon per il Google Pixel 8 e il Google Pixel 8 Pro, i due smartphone top di gamma dell’azienda di Mountain View. Sul sito di e-commerce li trovi con uno sconto mai visto prima: oltre a quello presente in pagina che già abbassa il prezzo, trovi un ulteriore coupon che fa scendere il prezzo di altri 50 euro. Ad esempio il Google Pixel 8 da 128 gigabyte lo trovi a 549 euro, con uno sconto del 30% su quello di listino. Se vuoi un po’ più di prestazioni e una fotocamera migliore, la scelta non può che cadere che sul Google Pixel 8 Pro che trovi nella versione da 128 gigabyte a 799 euro. Per ogni modello hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Approfittane subito: l’offerta dura solamente pochi giorni.

Google Pixel 8 – 128 gigabyte

Google Pixel 8 – 256 gigabyte

Google Pixel 8 Pro

Galaxy S23

Ultimi giorni per approfittare della super promozione lanciata da Amazon e Samsung in queste settimane. La più interessante riguarda il Galaxy S23, anche grazie allo sconto disponibile sul sito di e-commerce. Andiamo in ordine e vediamo come funziona l’offerta.

Lo smartphone top di gamma di Samsung è in promo con uno sconto del 39% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 400 euro su quello di listino. Lo paghi 599 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. La promo, però, non finisce qui. Infatti, registrando l’acquisto sul sito del produttore sud-coreano ricevi in regalo le cuffie Galaxy Buds2 Pro dal valore di quasi 150 euro. Questo permette di abbattere ulteriormente il prezzo dello smartphone. Lo smartphone è già disponibile e la consegna avviene in tempi rapidissimi.

Per quanto riguarda le caratteristiche dello smartphone, si tratta di un vero top di gamma, a partire già dallo schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici e con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Ottimo anche il processore Snapdragon che assicura prestazioni eccellenti con ogni tipologia di applicazione. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore professionale e teleobiettivo. Inoltre, Samsung ha anche rilasciato l’aggiornamento di Galaxy AI, la tecnologia che porta l’intelligenza artificiale in ogni funzione dello smartphone.

Redmi Note 12

Non mancano le offerte per chi vuole spendere poco. Grazie all’ottimo sconto del 30% puoi acquistare il Redmi Note 12 a un prezzo di poco superiore ai 125 euro, approfittando del minimo storico di quest’ultimo periodo. Il rapporto qualità-prezzo è elevatissimo e diventa un vero best seller da non farsi scappare. Ha tutto quello che richiedi a un dispositivo di questo genere. Schermo di grandi dimensioni e con un’ottima luminosità. Prestazioni più che buone e comparto fotografico sopra la media, con sensore principale di livello professionale. Cosa chiedere di più a un prezzo così basso?

Nuovo Fire TV Stick 4K e Nuovo Fire TV Stick 4K Max

Anche questa settimana trovi in offerta i Fire TV Stick, le chiavette multimediali di Amazon che rendono ancora più intelligente il tuo smart TV. I modelli più interessanti sono il Fire TV Stick 4K e il Fire TV Stick 4K Max, entrambi da poco usciti sul mercato ed entrambi disponibili al minimo storico. Lo sconto si avvicina al 50% e li ha diventare immediatamente dei bestseller. Sono utili anche per chi già possiede un televisore smart, grazie alla tante funzioni extra che offrono. Non acquistarli a questo prezzo è un gravissimo errore. Come tutte le promo che riguardano i dispositivi Amazon potrebbero terminare da un momento all’altro: approfittane subito. Puoi dilazionare il pagamento a rate e li ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Sono tra i prodotti più acquistati negli ultimi giorni e si rivelano super utili nella vita di tutti i giorni.

Cuffie Bluetooth lowcost

Oltre agli smartphone, non possono mancare alcuni accessori utilissimi nella vita di tutti i giorni. Tra questi ci sono sicuramente le cuffie Bluetooth. Su Amazon se ne trovano a centinaia con prezzi che coprono tutte le fasce, da quelle più costose fino ai modelli economici. Se sei alla ricerca di un paio di auricolari lowcost, questa è l’offerta che fa per te. Sul sito di e-commerce trovi queste cuffie wireless con uno sconto del 76% che fa scendere il prezzo a soli 21,98 euro. Uno sconto incredibile e che non devi farti scappare per nessun motivo: sono tra le più vendute di questi giorni. Sono compatibili con qualsiasi smartphone, assicurano un’ottima qualità del suono, il microfono è integrato e l’autonomia arriva fino a 30 ore. Acquistandone due paia ottieni anche uno sconto extra del 7%.

Ventilatore portatile

Il caldo sta per arrivare e bisogna farsi trovare pronti. Tra le varie soluzioni per sconfiggere il caldo c’è sicuramente il ventilatore portatile e su Amazon trovi in promo questo modello a batteria che si rivela utilissimo nella vita di tutti i giorni. Grazie al coupon sconto del 50% che trovi in pagina lo paghi solamente 12,99 euro ed è dotato di 5 livelli di velocità differenti. Lo puoi anche posizionare sulla scrivania e farlo diventare un mini ventilatore fisso. L’autonomia è di diverse ore e lo ricarichi velocemente. Un oggetto utilissimo e che non puoi non avere nello zaino.

Amazfit GTR 3

Per capire la bontà di un’offerta basta veramente poco. Uno dei parametri da valutare è il numero di copie vendute nell’ultimo mese. E quando uno smartwatch supera le 500, allora vuol dire che la promo è veramente ottima. Stiamo parlando dell’Amazfit GTR 3, orologio smart disponibile su Amazon con uno sconto del 33% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Solo oggi lo paghi meno di 100 euro e approfitti di un’ottima occasione. Le caratteristiche sono quelle di uno smartwatch top di gamma, a partire dallo schermo AMOLED che si vede anche sotto la luce del sole, il monitoraggio avanzato della salute (compreso il monitoraggio del sonno), 150 modalità di allenamento e una batteria a lunghissima durata (supera i 20 giorni).

Smart TV LG da 32 pollici

Calo di prezzo e offerta shock per questo smart TV LG da 32 pollici che oggi trovi con uno sconto del 45% e lo paghi solo 176,39 euro. Un’occasione irripetibile per uno dei migliori televisori con queste dimensioni. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon che trovi nella pagina prodotto. Si tratta di un TV che soddisfa tutte le tue richieste, a partire da uno schermo con risoluzione FHD e un sistema operativo che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Puoi scegliere quali film e serie TV vedere ed è compatibile anche con Google Home e Alexa, per gestire i tuoi dispositivi smart direttamente dal televisore. Non farti scappare questa super opportunità.

Smart TV Samsung da 50 pollici

Una delle migliori offerte di questa settimana. Ma dura pochissimo tempo. Oggi trovi lo smart TV Samsung CU8570 da 50 pollici con uno sconto del 48% che fa scendere il prezzo a soli 419 euro. Praticamente è come se lo paghi la metà e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. A bordo è presente anche lo Smart Hub sviluppato da Samsung che ti suggerisce cosa vedere in base alle tue preferenze e puoi installare qualsiasi applicazione di video streaming, a partire da Amazon Prime Video, Netflix e DAZN. Compatibile con Alexa, Google Assistant per il controllo vocale. Dimensioni contenute e qualità delle immagini ottima grazie allo schermo Dynamic Crystal.

Galaxy Tab S9 FE

Super sconto del 38% per il Galaxy Tab S9 FE, il tablet top di gamma di Samsung da poco uscito sul mercato. Dotato anche della S Pen, è il miglior alleato per chi è sempre in viaggio e vuole un dispositivo da utilizzare per il tempo libero e all’occorrenza anche per lavorare sui documenti di lavoro. Dotato di uno schermo da 10,9 pollici, processore potente, 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna. Supporta anche il 5G e si può connettere autonomamente alla rete dati. Questa settimana è disponibile a un prezzo di 399,90 euro e hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 79,98 euro al mese. Un affare da non lasciarsi scappare.

AirPods di seconda generazione

Tornano al minimo storico e a un super prezzo le AirPods di seconda generazione, le cuffie Bluetooth di Apple. Grazie allo sconto del 34% il prezzo scende a 99 euro e fai un grandissimo affare. Sono compatibili con qualsiasi smartphone, ma danno il meglio di loro gli iPhone. Qualità audio molto elevata, tecnologie avanzate e un’autonomia che arriva fino a 24 ore. Supportano anche Siri e puoi chiedere sempre aiuto all’assistente vocale.

Controller DualSense

Per gli amanti dei videogame questa è l’offerta pensata per loro. Questa settimana trovi in promo speciale e con uno sconto mai visto prima il controller DualSense della PlayStation 5. Se avete bisogno di un joystick aggiuntivo questa promo è quella che fa per voi. Grazie allo sconto del 33% il prezzo scende a soli 49,98 euro, con un risparmio notevole su quello di listino. Un’esperienza di gioco più profonda e coinvolgente con l’innovativo controller per PS5, dotato di feedback aptico ed effetti grilletto dinamici.

Lavatrice Haier I-Pro Series 7

Minimo storico e calo di prezzo per la lavatrice Haier I-Pro Series 7: è disponibile su Amazon con uno sconto del 41% a un prezzo di 469,76 euro. Il risparmio è notevole e supera i 300 euro. Si tratta di un modello slim che si adatta a tutte le abitazioni e grazie al cestello da 8 chilogrammi permette di lavare un gran numero di vestiti in una sola volta. Classe di efficienza energetica A che ti permette di risparmiare sia sulla bolletta della luce sia su quella dell’acqua. Grazie a tecnologie innovative rimuove gli odori e riduce le pieghe sui capi dimezzando i tempi di stiratura. La puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Robot per la cucina Electrolux Create 5

Se ti piace cucinare, la planetaria è un elettrodomestico che non può mancare nella tua abitazione. Per acquistare un modello con ottime caratteristiche e funzionalità non bisogna spendere cifre esagerate, come dimostra il robot Electrolux Create 5 che trovi su Amazon con un super sconto del 48% che fa scendere il prezzo a soli 165,99 euro. Lo paghi quasi la metà e approfitti di una super occasione. Dotata di sei diverse impostazioni per cucinare e puoi scegliere anche tra tanti accessori che la rendono sempre più funzionale.

Friggitrice ad aria Ariete

A metà tra una friggitrice ad aria e un forno elettrico, questo elettrodomestico Ariete non può mancare nella tua cucina. Oggi lo trovi con uno sconto del 43% ed è dotata di ben 3 griglie per cucinare e all’occorrenza si trasforma anche in un girarrosto. Puoi anche provare la funziona Essiccatore per disidratare a casa frutta, verdura, funghi e carne. Tra le più acquistate su Amazon, oggi la trovi a un prezzo di 84,90 euro e fai un super affare.

