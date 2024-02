IPhone 15 e sconti fino all'80%: ecco tutte le migliori offerte Amazon

Fonte foto: dontree_m/iStock

Fire TV Stick 4K e gli altri dispositivi Amazon: ecco tutte le promo

Nella settimana di San Valentino sul sito di e-commerce tornano in offerta tanti dispositivi a marchio Amazon, da sempre tra i più amati dagli utenti, come testimoniano i record di vendite di questi ultimi giorni. Nella classifica dei prodotti più venduti, infatti, troviamo sempre loro: i Fire TV Stick in tutte le loro versione. Per questa occasione Amazon ha deciso di puntare sui nuovi Fire Tv Stick 4K e Fire TV Stick 4K Max, da poco usciti sul mercato e che assicurano una qualità dello streaming elevatissima e senza interruzioni. Massimo supporto a tutte le piattaforma di video streaming e li trovi al minimo storico. Il Fire TV Stick 4K è in offerta a 39,99 euro con uno sconto del 43%, mentre il Fire TV Stick 4K Max è disponibile a poco più di 50 euro con uno sconto del 34%. Approfittatene subito prima che la promozione termini.

Volete migliorare la sicurezza della vostra abitazione? Anche in questo caso potete chiedere aiuto ad Amazon e alle sue offerte per alcuni dei suoi prodotti. Stiamo parlando delle promo per le telecamere Blink e per il Blink Video Doorbell, il campanello smart con telecamera integrata facile da montare e da configurare. Per quanto riguarda le telecamere, in offerta c’è sia la Blink Mini per l’interno (costa meno di 25 euro), sia la Blink Outdoor pensata appositamente per l’esterno e anche impermeabile (sconto del 45%). Tutte offerte a tempo da non farsi scappare.

Un’abitazione per potersi definire smart necessita anche di un hub per controllare tutti i dispositivi intelligenti. Se non volete spendere delle cifre esagerate, l’Echo Pop è quello che fa per te. Costa poco (meno di 30 euro grazie allo sconto di oggi) e si trasforma anche in una cassa Bluetooth che riproduce musica e podcast.

Infine, ecco un altro prodotto bestseller: l’Echo Auto di seconda generazione. Lo trovi in offerta con uno sconto del 36% e costa meno di 50 euro. A cosa serve? Porta Alexa all’interno della tua automobile ed è anche in grado di riprodurre i tuoi brani preferiti. Non ne potrai fare a meno.

Galaxy Z Flip5, come funziona la promo cashback Samsung

La miglior offerta di questa settimana, senza troppi giri di parole. Su Amazon è in offerta speciale il Galaxy Z Flip5, l’ultima versione dello smartphone pieghevole a conchiglia di Samsung. Il telefono è protagonista di una promo speciale: oltre allo sconto del 20% già disponibile su Amazon, hai diritto a un cashback di ben 400 euro dato direttamente dal produttore sud-coreano. Praticamente lo paghi meno di metà prezzo e risparmi quasi 700 euro sul prezzo di listino. Oltre a tutto questo, hai anche la possibilità di dilazionare in 12 rate il pagamento su Amazon. Chiudere di più è veramente difficile. Sul telefono c’è poco da dire, abbiamo a che fare con uno dei migliori telefoni pieghevoli di quest’ultimo anno: schermo super fluido, processore Snapdragon 8 Gen 2, display esterno con dei widget ad hoc e una resistenza mai vista prima. Non approfittare di questa doppia promo sarebbe un grossissimo errore.

iPhone 15 e iPhone 15 Pro

Giorni di sconti incredibili anche su alcuni dei prodotti Apple più desiderati. E tra questi ci sono anche l’iPhone 15 e l’iPhone 15 Pro. Inutile dire che in pochissimo tempo sono diventati i telefoni più acquistati su Amazon e per questo motivo dovete essere velocissimi nell’approfittarne. I due smartphone sono in offerta al minimo storico e puoi risparmiare centinaia di euro rispetto al prezzo di listino. C’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Per quanto riguarda i due smartphone, si tratta di due tra i migliori presenti sul mercato. Prestazioni eccezionali con il processore Bionic, comparto fotografico top e frame in titanio per il modello Pro.

Motorola Edge 40

Non solo smartphone premium che costano centinaia di euro, ma anche telefoni alla portata di tutti senza, però, trascurare le prestazioni. Come accade con questo Motorola edge 40 disponibile in offerta con uno sconto del 50% che fa scendere il prezzo sotto i 300 euro e al minimo storico. Un telefono perfetto per la vita di tutti i giorni grazie a uno schermo OLED da 6,55 pollici con refresh rate fino a 144 Hz che lo rende super fluido nell’utilizzo quotidiano. Ottimo il comparto fotografico grazie alla fotocamera principale da 50 megapixel. La batteria da 4400mAh ti fa arrivare a fine giornata senza troppi problemi e con la ricarica rapida da 68W impieghi una trentina di minuti per avere il 100% di autonomia.

PlayStation 5 Slim

Da poco uscita sul mercato e per la prima volta in offerta. Stiamo parlando della PS5 versione Slim, con dimensioni più ridotte rispetto a quella normale. Le prestazioni sono identiche, solo le dimensioni cambiano leggermente. Grazie allo sconto di questa settimana risparmi decine di euro e puoi anche pagarla a rate utilizzando il servizio Cofidis. Nella confezione anche un joystick DualSense. Una delle migliori console next gen, questa settimana anche a un super prezzo.

Power bank INIU

Occasione speciale e a un prezzo bassissimo per il power bank INIU da 10.000mAh compatibile con qualsiasi smartphone. Grazie al doppio sconto di questa settimana lo paghi metà prezzo e meno di 20 euro. Utilissimo da avere sempre con sé in borsa, permette di ricaricare il telefono e altri dispositivi tecnologici quando sei in viaggio e non hai una presa di corrente nelle vicinanze.

Cuffie Bluetooth

Un altro accessorio che non può mai mancare all’interno del proprio zaino o sulla scrivania del lavoro sono le cuffie Bluetooth. Diventate fondamentali nella vita di tutti i giorni, oggi trovi questo modello lowcost con un doppio sconto che fa scendere il prezzo sotto i 20 euro. Lo sconto totale supera il 70% e fai un vero affare. Ottima qualità dell’audio, cancellazione del rumore, impermeabili e con un’autonomia fino a 42 ore. Si collegano anche con l’iPhone e con qualsiasi altro smartphone.

Galaxy Watch5 Pro

Altra ottima offerta di questa settimana che non bisogna farsi sfuggire. Il Galaxy Watch5 Pro è disponibile in offerta con uno sconto del 50% che te lo fa pagare solamente 249 euro. Per uno smartwatch realizzato con materiali super resistenti e con sensori di ultima generazione, il prezzo è veramente stracciato. Basta pensare che il suo concorrente più diretto, l’Apple Watch Ultra, costa più del doppio. Si tratta di un orologio smart pensato per chi ama l’avventura, grazie a un chip GPS super preciso che ti aiuta a ritrovare la giusta via mentre esplori i boschi. Supporta più di 90 attività fisiche e non manca il monitoraggio completo della salute, compreso quello del sonno che ti fornisce un report completo ogni giorno.

iPad Air e iPad decima generazione

In questi "Apple Days" c’è da segnalare anche un’altra grande offerte per i dispositivi di Cupertino: l’iPad Air e l’iPad di decima generazione al minimo storico. Un’occasione unica da non farsi sfuggire.

L’iPad Air è la cosa più vicina all’iPad Pro ed è disponibile con uno sconto IVA che ti fa risparmiare centinaia di euro. Assicura prestazioni top e all’occorrenza si trasforma anche in un mini-PC collegando tastiera e mouse. Le scorte stanno per terminare, quindi devi essere molto veloce nell’approfittarne.

L‘iPad di decima generazione è l’ultimo modello lanciato da Apple per il suo tablet lowcost. Oggi lo trovi con uno sconto incredibile del 31% e al minimo storico. Il prezzo crolla a 409 euro e ne risparmi quasi duecento. Puoi anche pagarlo a rate usufruendo dei servizi presenti nella pagina prodotto. Al momento è il più venduto su Amazon e la promo potrebbe terminare da un momento all’altro.

Asciugatrice Bosch Serie 4

Passiamo agli elettrodomestici e lo facciamo con uno dei più amati in questo periodo dell’anno. Stiamo parlando dell’asciugatrice, più precisamente della Bosch Serie 4, modello con cestello da 8 chilogrammi e con una classe energetica A++. Si tratta di una versione con pompa di calore che consuma meno energia e che protegge i tessuti non danneggiando i tuoi vestiti. Puoi scegliere tra tanti programmi di asciugatura differenti in base alle tue necessità. Oggi è disponibile su Amazon con uno sconto di ben il 47% e risparmi ben 400 euro sul prezzo di listino. Minimo storico e uno dei migliori affari che puoi fare questa settimana.

Xiaomi Robot Vacuum S10+

Un robot aspirapolvere con ottime caratteristiche e da oggi anche a un super prezzo. Stiamo parlando dello Xiaomi Robot Vacuum S10+, robot 2 in 1 che oltre ad aspirare la polvere è anche in grado di lavare il pavimento. Dotato di tutte le tecnologie di ultima generazione, il robot ha un sistema 3D che mappa accuratamente l’abitazione e permette al robot anche di evitare gli ostacoli lungo il percorso. La potenza di aspirazione è elevata e assicura una pulizia accurata di tutta l’abitazione. Lo puoi anche controllare da remoto tramite l’app dello smartphone ed è compatibile sia con Alexa sia con Google Assistant.

Aspirapolvere Philips SpeedPro

Se siete più "tradizionalisti" e siete alla ricerca di un aspirapolvere molto potente, questo modello Philips SpeedPro è quello che fa per voi, soprattutto oggi che lo trovi con uno sconto del 46% che te lo fa pagare praticamente la metà. Scopa elettrica molto versatile e che ti permette di aspirare in pochissimo tempo tutto lo sporco presente sul pavimento. Grazie agli accessori integrati pulisci facilmente ogni angolo di casa e si trasforma anche in un aspiratore di briciole.

Friggitrice Electrolux Explore 6

Nella nostra guida all’acquisto settimanale alle migliori promo di Amazon non manca mai una friggitrice ad aria, la regina degli elettrodomestici per la cucina di questi ultimi anni. Questa settimana trovi la friggitrice ad aria Electrolux Explore 6 in offerta con uno sconto del 39% e la paghi solo poco più di 100 euro. Dimensioni generose che ti permettono di cucinare un pranzo o una cena per un’intera famiglia. Dotata di ben 8 programmi preimpostati per cucinare veramente qualsiasi cosa, dalla carna, alla verdura, fino al pesce e ai dolci.

Come vedere Lazio – Bayern Monaco in streaming gratis

Questa è anche la settimana che segna il ritorno della Champions League con gli ottavi di finale. Su Amazon Prime Video va in onda Lazio – Bayern, andata di uno degli ottavi più interessanti tra quelli sorteggiati. La squadra di Maurizio Sarri parte con gli sfavori del pronostico, ma il Bayern Monaco è in grande difficoltà in queste ultime settimane. Sognare non costa nulla. Se ancora non siete abbonati a Prime Video, potete sfruttare la prova gratuita di trenta giorni disponibili per tutti i nuovi iscritti. Per farlo basta cliccare sul link qui in basso.

