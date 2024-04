Amazon, le migliori offerte con sconti fino al 70%: promo incredibili

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Un mese di aprile scoppiettante quello vissuto finora su Amazon. Sebbene il primo grande evento di offerte e sconti sia terminato da oramai qualche settimana, le promo speciali non sono mai mancate, e da questa settimana tornano anche i prodotti Amazon al minimo storico, come ad esempio i Fire TV Stick. Sconti veramente eccezionali e che in alcuni casi (come capita questa settimana per qualche prodotto), sfiorano anche l’80% permettendo di risparmiare centinaia di euro sul prezzo di listino.

Come sempre noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato le offerte più vantaggiose e con uno sconto reale per voi utenti. Si va dai classici smartphone che non possono mai mancare, fino agli elettrodomestici per la casa (dall’aspirapolvere fino alla friggitrice ad aria) che oramai sono diventati imprescindibili per tantissime famiglie italiane. Alcune anticipazioni flash sulle offerte che troverete in questo articolo: il Galaxy S23 in promo con uno sconto del 45% e risparmi più di 400 euro, il tablet Blackview Tab 30 con un triplo sconto oppure l’asciugatrice LG in offerta con un risparmio di 600 euro.

Queste sono solamente alcune delle promo che trovi questa settimana, tutte le altre sono nella lista qui in basso: ti basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto, scoprire il prezzo e completare l’acquisto.

Amazon, migliori offerte della settimana 15-21 aprile

Una lista di prodotti in offerta piuttosto assortita quella che trovi questa settimana. Abbiamo scelto tanti dispositivi differenti in grado di soddisfare al meglio le tue richieste. Si va dagli smartphone, come ad esempio il Blackview Wave6C che trovi con uno sconto eccezionale dell’80%, agli smartwatch (il nuovissimo Galaxy Watch6 Classic è già disponibile con uno sconto del 36%), fino agli elettrodomestici per la cucina (la friggitrice ad aria Philips Essential la trovi scontata del 48%). Tutti prodotti molto utili e disponibili con uno sconto mai visto prima. Non approfittarne sarebbe un errore molto grave.

Per scoprire immediatamente il prezzo e procedere all’acquisto, ti basterà cliccare sul link presente nella lista, mentre se vuoi approfondire le caratteristiche e le funzionalità, qui in basso trovi una breve descrizione di ogni prodotto, con il banner per completare l’acquisto. A te la scelta: buona lettura!

Fire TV Stick

Partiamo da loro, dai dispositivi Amazon più amati e acquistati dagli utenti. Da questa settimana tornano in promo i Fire TV Stick, le chiavette multimediali semplici da utilizzare e che rendono intelligente il tuo televisore. In offerta trovi tre modelli: il Fire TV Stick "base", il Fire TV Stick 4K e il Fire TV Stick 4K Max. Lo sconto arriva fino al 43% e li paghi veramente poco. Sul modello da acquistare molto dipende dal televisore che hai in casa e dall’utilizzo che ne fai del dongle. Se ti serve potenza, il Fire TV Stick 4K Max è il modello che fa per te, mentre se cerchi la versione con il rapporto qualità-prezzo migliore, quello da acquistare è il Fire TV Stick 4K.

Fire TV Stick 4K

Fire TV Stick 4K Max

Fire TV Stick

Galaxy S23

Probabilmente una delle migliori occasioni per acquistare uno smartphone top a un prezzo tutto sommato abbordabile. Questa settimana trovi il Galaxy S23 con uno sconto del 45% che fa scendere il prezzo 525,44 euro. Per questo smartphone top di gamma si tratta del minimo storico sul sito di e-commerce e risparmi una cifra vicino ai 400 euro sul prezzo consigliato.

Nonostante sia uscito sul mercato lo scorso anno, il telefono di Samsung resta ancora uno dei migliori tra i top di gamma. Ha tutto quello che richiedi solitamente a un dispositivo di questo genere, a partire da uno schermo Dynamic AMOLED super fluido e con un refresh rate fino a 120 Hz. Ottimo anche il processore, grazie alla presenza dello Snapdragon 8 Gen 2 e agli 8 gigabyte di RAM. Il comparto fotografico si basa su una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e tecnologia Nightography che assicura immagini perfette in ogni situazione, anche quando c’è poca luce. La batteria ti accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi.

Galaxy S23

Blackview Wave6C

Blackview è una delle aziende che sta crescendo maggiormente in questo ultimo periodo e il merito è anche di offerte come questa che troviamo oggi su Amazon. Sul sito di e-commerce, infatti, è disponibile lo smartphone lowcost Blackview Wave6C con un doppio sconto che ti fa risparmiare ben l’80% sul prezzo di listino. Lo paghi meno di 100 euro e fai un vero affare. Si tratta di un telefono perfetto per chi non vuole spendere cifre elevate e allo stesso tempo è alla ricerca di un dispositivo performante. Schermo di grandi dimensioni e con un’ottima risoluzione, processore potente, una batteria a lunghissima durata e una doppia telecamera che di certo non delude. Insomma, a questo prezzo è un affare per tutti.

Blackview Wave6C

Cuffie AsiceSound

Nella nostra guida all’acquisto delle migliori promo della settimana non può di certo mancare un accessorio utilissimo per lo smartphone. Stiamo parlando delle cuffie Bluetooth, diventate oramai utilissime in tantissimi momenti della giornata. Questa settimana su Amazon trovi questo modello lowcost con uno sconto di ben il 70% e le paghi solamente 11,99 euro. Sono compatibili con qualsiasi telefono (e anche con tablet e computer) e assicurano una buona qualità audio. Autonomia fino a 46 ore e sono anche impermeabili. Cosa chiedere di più a questo prezzo?

Cuffie AsiceSound

Garmin Instinct 2S

Tra le migliori promo di questa settimana troviamo anche il Garmin Insticnt 2S, un orologio rugged realizzato con materiali super resistenti che lo rendono quasi indistruttibile. Lo smartwatch è impermeabile fino a 100 metri e resiste anche agli urti, alle cadute e agli sbalzi di temperatura. È il compagno perfetto per tutti gli amanti dell’avventura e del trekking. A bordo trovi più di 30 app dedicate allo sport, tra cui tutte le attività più praticate tra cui la corsa, il ciclismo e il nuoto, ma anche la mountain bike e lo sci alpinismo. Non manca un monitoraggio avanzato della salute (frequenza cardiaca e saturazione del sangue) e del sonno. Presente un chip GNSS per una localizzazione rapida della posizione. La batteria può raggiungere un’autonomia record fino a più di 15 giorni.

Garmin Instinct 2S

Galaxy Watch6 Classic

Un orologio da poco uscito sul mercato e che oggi trovi già con uno sconto eccezionale del 36% che ti fa risparmiare ben 150 euro sul prezzo di listino. Stiamo parlando del Galaxy Watch6 Classic, orologio di Samsung che, come si può intuire dal nome, si caratterizza per un design classico e moderno allo stesso tempo. Un orologio perfetto per chi è alla ricercar di un wearable da utilizzare in ogni occasione, sia alle cene di gala sia quando ci si allena. Sotto la scocca sono presenti tanti sensori di ultima generazione che tengono sotto controllo il tuo stato di salute e permettono di misurare anche statistiche particolari come la composizione del corpo. A disposizione hai anche più di 90 modalità di allenamento e tutti i dati raccolti possono essere condivisi con i tuoi amici. A gestire il tutto il sistema operativo Wear OS di Google con tutte le app dell’azienda di Mountain View.

Galaxy Watch6 Classic

Smart TV Sony Bravia da 32 pollici

Trovare degli smart TV dalle dimensioni contenute non è mai troppo semplice. Per questo motivo quando c’è l’occasione di acquistare un televisore da 32 pollici con le tecnologie più innovative bisogna approfittarne subito. Oggi su Amazon trovi il TV Sony Bravia da 32 pollici con sistema operativo Android TV in promo con uno sconto di ben il 44% e al minimo storico. Lo paghi solo 251,99 euro e risparmi quasi 200 euro sul prezzo di listino. Difficile trovare di meglio in questa fascia di prezzo. Compatibile con l’assistente vocale Google Assistant e puoi anche trasmettere sullo schermo i contenuti video e le foto presenti sullo smartphone con il Chromecast.

Smart TV Sony Bravia da 32 pollici

Smart TV Samsung da 50 pollici

Per chi, invece, è alla ricerca di un televisore un po’ più grande, questa è l’offerta da non farsi sfuggire. Questa settimana trovi lo smart TV Samsung QLED QE50Q65 da 50 pollici in offerta con uno sconto sempre del 44% e risparmi più di 400 euro sul prezzo di listino. Anche in questo caso si tratta del minimo storico e di un’occasione da non farsi scappare. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio di Amazon presente nella pagina prodotto. Supporta tutte le principali piattaforme di video streaming e la qualità delle immagini è elevatissima grazie allo schermo QLED 4K.

Smart TV Samsung da 50 pollici

MacBook Air con processore M2

Sappiamo benissimo quanto sia complicato trovare un dispositivo Apple in offerta, perlopiù con uno sconto del 29% che ti fa risparmiare ben 500 euro. Per questo motivo quando lo si trova bisogna approfittarne subito. Stiamo parlando del MacBook Air con processore M2 disponibile oggi su Amazon al minimo storico e a un prezzo di 1199 euro. Per un PC portatile con queste caratteristiche (8 gigabyte di RAM e SSD da 512 gigabyte) si tratta di una super occasione. Le scorte stanno per terminare, quindi devi essere velocissimo nell’approfittarne.

MacBook Air con processore M2

Tablet BlackView Tab 30

Ecco il secondo dispositivo Blackview disponibile in offerta questa settimana con una promo straordinaria. Stiamo parlando del Blackview Tab 30 che trovi su Amazon con uno sconto fisso del 75% a cui poter aggiungere un coupon sconto di ben il 20%. Inoltre, acquistandone due paia si aggiunge uno sconto extra del 5%. In questo modo il prezzo finale scende sotto gli 80 euro e fai un super affare. Il Blackview Tab 30 è il classico tablet da divano con schermo da 10 pollici, ottimo processore, doppia fotocamera e una batteria che dura tutto il giorno. A questo prezzo difficilmente troverai qualcosa di meglio.

BlackView Tab 30

Soundbar LG SQC2

Una soundbar è quello di cui hai bisogno se l’audio del tuo televisore non ti soddisfa e non "riempie" la stanza. Oramai per acquistare un modello top di gamma non bisogna spendere delle cifre enormi, ma basta trovare la giusta offerta. Esattamente quella disponibile oggi su Amazon per la soundbar LG SQC2, in offerta con uno sconto del 40% che fa scendere il prezzo fino a 119 euro. La soundbar è dotata anche di un subwoofer wireless per dei bassi profondi e che avvolgono tutta la stanza. Compatibile con qualsiasi televisore, è molto semplice da montare e collegare al TV.

Soundbar LG SQC2

De’Longhi Nespresso Vertuo Pop

Una delle passioni che accomuna milioni di italiani e di italiane è quella di bere un buon caffè durante le pause e dopo i pasti. E per farlo bisogna avere lo "strumento" adatto, cioè una buona macchina per il caffè espresso. Oramai questi elettrodomestici hanno invaso le nostre cucine e hanno prezzi super abbordabili, come dimostra questa De’Longhi Nespresso Vertuo Pop che trovi su Amazon con uno sconto del 41% e la paghi solamente 57,99 euro. Compatibile con le capsule Nespresso, puoi scegliere tra le decine di miscele disponibili. Nella confezione trovi anche 12 capsule come set di benvenuto.

De’Longhi Nespresso Vertuo Pop

Asciugatrice LG carica frontale da 9 chilogrammi

L’asciugatrice è uno degli elettrodomestici più ricercati in questi ultimi anni su Amazon. Soprattutto per chi ha poco spazio all’interno dell’appartamento, avere un’asciugatrice funzionale e con caratteristiche avanzate è di fondamentale importanza. Questa asciugatrice LG con cestello da 9 chilogrammi con pompa di calore è una delle migliori che puoi acquistare questa settimana. La trovi con uno sconto del 52% e risparmi più di 600 euro sul prezzo di listino. La puoi anche controllare da remoto con lo smartphone grazie alle funzioni smart. E la classe di efficienza energetica A+++ fa la differenza sulla bolletta dell’elettricità e dell’acqua.

Asciugatrice LG da 9 chilogrammi

Friggitrice ad aria Philips Essential

La friggitrice ad aria è uno degli elettrodomestici per la cucina che non manca mai nella nostra guida settimanale alle migliori promo Amazon. Questa volta abbiamo optato per la Philips Essential, una friggitrice ad aria che trovi su Amazon con uno sconto del 48% e la paghi solamente 69 euro. Ha tutto quello che richiedi a un dispositivo di questo genere, compreso una la tecnologia RapidAir per cuocere velocemente tantissime pietanze differenti, comprese verdure e dolci. A questo prezzo è difficile trovare di meglio.

Friggitrice ad aria Philips Essential

Aspirapolvere Philips SpeedPro

Una delle migliori promo disponibili questa settimana su Amazon. Stiamo parlando dell’aspirapolvere senza fili Philips SpeedPro disponibile sul sito di e-commerce con uno sconto di ben il 70% rispetto a quello di listino e la paghi solamente 99,99 euro. La spazzola aspira gran parte dello sporco che si annida in ogni angolo della tua abitazione e con gli accessori integrati arrivi anche sul soffitto e sotto i mobili. Tecnologie all’avanguardia e una batteria che ti assiste nella pulizia quotidiana.

Aspirapolvere Philips SpeedPro

Telecamera di sicurezza

Chiudiamo la guida settimanale con un dispositivo super utile e che trovi a un prezzo veramente stracciato. Su Amazon è disponibile questa telecamera di sicurezza con un quadruplo sconto che abbatte il prezzo di listino. Nella pagina prodotto trovi un coupon sconto del 35% a cui aggiungere un altro buono sconto del 27%. Acquistandone due paia, inoltre, puoi aggiungere uno sconto del 10% e uno sconto del 3%. Sommando tutti questi sconti, il prezzo finale sfiora i 15 euro. Immagini in alta definizione, sensore di movimento che ti avvisa ogni volta che nota qualcosa di anomalo.

Telecamera di sicurezza