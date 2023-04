Prezzi impossibile e super sconti: le migliori promo su Amazon

Le Offerte di Primavera sono terminate, ma le promo speciali continuano a essere presenti su Amazon. E ce ne accorgiamo dai tanti prodotti Amazon ancora disponibili sul sito di e-commerce, come ad esempio il Fire TV Stick 4K (43% di sconto), oppure la telecamera di sicurezza Blink al minimo storico. Una settimana come sempre molto ricca e con tanti prodotti molto interessanti e per tutte le tasche. Ad esempio, se volete spendere pochissimo e siete alla ricerca di un paio di cuffie lowcost, oggi troviamo questi auricolari Blackview AirBuds con uno sconto di ben il 75% e costano meno di 15€. Altra super promo anche per il robot aspirapolvere iRobot Roomba e5154 che troviamo a meno di metà prezzo e si risparmiano più di 250€. Insomma, tantissimi prodotti che trovate riassunti nella lista qui in basso: basta cliccare sul link e verrete direttamente re-indirizzati alla pagina prodotto.

Amazon: le migliori offerte del giorno

Smartphone, computer con il 70% di sconto e robot aspirapolvere a meno di metà prezzo: qui in alto trovate tutte le migliori promo della settimana disponibili su Amazon. Se volete approfondire le caratteristiche dei singoli prodotti, qui in basso trovate una breve descrizione. Non vi resta che scorrere poco più in basso e cominciare a leggere.

Galaxy S23

Tra gli smartphone lanciati in questo inizio di 2023 è sicuramente nella top 3. Stiamo parlando del Galaxy S23, disponibile oggi su Amazon con un doppio sconto che fa risparmiare quasi 200€ sul prezzo di listino. Si tratta del minimo storico e di uno dei migliori prezzi che possiate trovare sul web. E puoi anche pagarlo in 12 comode rate a tasso zero. La scheda tecnica del Galaxy S23 è da vero top di gamma: schermo super fluido e dalle dimensioni compatte, processore Snap 8 Gen 2 e fotocamera professionale da 50MP.

Galaxy S23

Realme 9

Questa settimana troviamo in offerta anche uno degli smartphone lowcost più interessanti lanciati negli ultimi mesi. Stiamo parlando del realme 9, disponibile con uno sconto monstre del 38% che fa risparmiare più di 100€ sul prezzo di listino e costa veramente poco. Ottimo rapporto qualità-prezzo per un dispositivo che ha uno schermo con refresh rate fino a 120Hz, una tripla fotocamera con sensore principale da 50MP e una batteria da 5000mAh che dura fino a due giorni.

realme 9

Realme Narzo 50A Prime

Non solo realme 9. Se volete spendere pochissimo in offerta troviamo anche il realme Narzo 50A Prime, dispositivo lowcost pensato per un utilizzo basic dello smartphone. Offre tutte le funzionalità principali, ma certo non brilla per velocità. Buono il comparto fotografico con sensore principale da 50MP e per la batteria da 5.000mAh. Grazie allo sconto del 31% lo si paga poco più di 100€ e si approfitta del minimo storico.

realme Narzo 50A Prime

Galaxy Watch4 da 40mm

Settimana complicata per chi è alla ricerca di uno smartwatch. Tra le poche promo disponibili, la più interessante riguarda il Galaxy Watch4 da 40mm disponibile con uno sconto del 45% e praticamente costa la metà. Funzionalità avanzatissime che permettono di tenere sotto controllo i principali parametri vitali e più di 90 modalità di allenamento. Il sensore BioActive supporta anche l’analisi della composizione corporea e fornisce un report completo con la percentuale di massa grassa, muscoli scheletrici e acqua. Da acquistare subito a questo prezzo.

Galaxy Watch4

Computer portatile Jumper

Torna la super promo sul computer portatile Jumper: oggi lo troviamo con uno sconto del 70% che ci fa risparmiare esattamente 700€ sul prezzo di listino. Un prezzo stracciato per un dispositivo con ben 12GB di RAM, un SSD da 256GB e uno schermo FullHD da 14". Il computer ideale per studiare o per lavorare da remoto spendono pochissimo.

Computer portatile Jumper

Samsung Monitor M5

Super sconto per lo smart monitor Samsung M5, disponibile sia nella versione da 27" sia da 32". Si tratta di uno schermo speciale che integra anche un hub per la smart TV che permette di accedere velocemente alle app per lo streaming video, come ad esempio Netflix o Amazon Prime Video. La qualità del display è molto elevata e grazie alla modalità eye-saver proteggi anche gli occhi dalle fastidiose luci blu.

Samsung Monitor M5 da 27 pollici

Samsung Monitor M5 da 32 pollici

Blackview AirBuds

Doppio sconto con prezzo crollato per le cuffie lowcost Blackview AirBuds. Oggi, infatti, oltre allo sconto del 25% presente in pagina, è disponibile un ulteriore coupon che fa scendere il prezzo di un altro 50%. In questo modo le si paga meno di 15€, un super prezzo per degli auricolari che assicurano una buona qualità audio e sono anche impermeabili. Compatibili con qualsiasi smartphone.

Blackview AirBuds

iRobot Roomba e5154

Tra i prodotti più ricercati su Amazon ci sono sempre i robot aspirapolvere e oggi troviamo in offerta l’ottimo iRobot Roomba e5154 con uno sconto del 54% che permette di risparmiare 270€ sul prezzo di listino. Ottimo per pulire l’abitazione in modo approfondito grazie a tecnologie e componenti di ultima generazione. Adatto per i peli degli animali.

iRobot Roomba e5154

Fifa 23 per PS5 e Xbox Series X

Offerta eccezionale per Fifa 23, il videogame più acclamato tra gli amanti dei videogame. Oggi troviamo in offerta con uno sconto eccezionale del 63% sia la versione per PS5 sia quella per Xbox Series X. Lo si paga pochissimo. Una promo da non farsi scappare.

Fifa 23 per PS5

Fifa 23 per Xbox Series X

Friggitrice ad aria Ardes

Se siete alla ricerca di una friggitrice ad aria e volete spendere poco, oggi c’è in offerta questo modello Ardes di medie dimensioni con uno sconto di ben il 45%. Costa meno di 50€ e permette di cucinare velocemente tantissimi cibi differenti per 2-3 persone. Grazie al display digitale è semplice e veloce impostare le giuste modalità di cottura.

Friggitrice ad aria Ardes

Macchina per il caffè De’Longhi Perfetto ESAM3000

Se amate il caffè e non potete fare a meno di berne uno buono come quello del bar, questa è la promo della settimana che fa per voi. Su Amazon, infatti, troviamo la macchina da caffè automatica De’Longhi Perfetto ESAM3000 con uno sconto del 41% e si risparmiano più di 170€ sul prezzo di listino. La puoi utilizzare sia con i chicchi sia con la polvere di caffè e ha anche un sistema per fare il cappuccino. Essenziale.

De’Longhi Perfetto ESAM3000

Condizionatore portatile Electrolux

La primavera è iniziata e tra poco tornerà anche il caldo. E per questo motivo bisogna farsi trovare pronti con i giusti elettrodomestici. Come ad esempio questo condizionatore portatile Electrolux da 9.000Btu che troviamo al minimo storico e con uno sconto del 36% che fa risparmiare quasi 300€ sul prezzo di listino. Classe energetica A, consuma anche poca energia. Acquisto consigliato.

Condizionatore portatile Electrolux

Dispositivi Amazon

Le Offerte di Primavera sono terminate, ma non per tutti i prodotti. Troviamo, infatti, ancora in promo speciale alcuni tra i prodotti Amazon più richiesti e ricercati, a partire dalla Fire TV Stick 4K, la chiavetta multimediale che trasforma il televisore in uno smart TV e che troviamo oggi con uno sconto del 43%. Altrettanto interessanti le promo che troviamo per l’Echo Dot di quinta generazione, il lettore e-book Kindle Paperwhite e la telecamera di sicurezza Blink.

Echo Dot quinta generazione

Fire TV Stick 4K

Blink Outdoor

Kindle Paperwhite