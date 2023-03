Offerte di Primavera Amazon: i migliori smart TV con sconti esagerati

Le Offerte di Primavera 2023 di Amazon sono iniziate e troviamo tantissimi prodotti in promo con sconti che superano abbondantemente il 50%. Tra tutti questi dispositivi, non mancano gli smart TV, oramai tra i più venduti e ricercati sul sito di e-commerce. Amazon ha riservato delle offerte molto interessanti su alcuni dei modelli più venduti negli ultimi mesi: si tratta sia di smart TV top di gamma con un prezzo di listino molto elevato, sia di televisori lowcost che oggi troviamo a un prezzo ancora più basso. Insomma, bisogna solamente scegliere il prodotto giusto che meglio si adatta alla proprie necessità.

Ad esempio, per coloro che vogliono spendere poco troviamo lo smart TV Samsung da 43" UE43AU7190, disponibile con uno sconto top del 43% e si risparmiano quasi 250€. Non mancano smart TV premium, come ad esempio lo LG OLED48C24LA da 48 pollici, oppure il Samsung Neo QN90B QLED da 65", disponibile con uno sconto eccezionale che fa risparmiare 1250€. Per tutti questi televisori c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon. Non vi resta che scoprire i modelli in offerta che abbiamo selezionato per voi

Samsung TV UE43AU7190

Nella classifica degli smart TV più venduti su Amazon occupa da sempre le prime posizioni e sarà così anche in questi giorni delle Offerte di Primavera. Stiamo parlando del TV Samsung UE43AU7190, un modello lowcost da 43" disponibile con uno sconto eccezionale del 43% che fa risparmiare quasi 250€ sul prezzo di listino. Lo si paga veramente poco e si acquista un televisore dalle qualità indiscutibile: schermo con risoluzione 4K, processore prestazionale e sistema operativo Tizen che supporta tutte le principali piattaforma di video streaming. Da acquistare subito

Hisense QLED

Non uno, ma ben quattro modelli in offerta. Stiamo parlando della serie Hisense 78GQ, smart TV con schermo QLED che troviamo in offerta nelle versioni da 43", 50", 55" e anche 65". Lo sconto varia in base alla grandezza dello schermo, ma si arriva fino al 30% per il modello più piccolo. Anche in questo caso il prezzo è molto interessante e si parte da circa 300€. La qualità del display è elevata con risoluzione 4K e il sistema operativo VIDAA assicura il massimo supporto a qualsiasi applicazione. Una valida alternativa da tenere in considerazione

Hisense 43

Hisense 50

Hisense 55

Hisense 65

TCL 55P639

Altra soluzione economica per chi è alla ricerca di un televisore di buona qualità. Tra le Offerte di Primavera 2023 troviamo il TCL 55P639, modello con schermo da 55" con Google TV e sistema operativo Android. La risoluzione dello schermo è 4K e grazie alla presenza del sistema operativo di Google la compatibilità con app e servizi è massima. Ottima scelta se volete spendere poco.

TCL 55P639

LG OLED48C24LA

Saliamo un po’ con il prezzo, ma anche con la qualità. Una delle migliori promo che troviamo in questi giorni riguarda questo smart TV LG con schermo OLED da 48". Modello top di gamma lanciato sul mercato da pochissimi mesi e che per questa occasione è disponibile con uno sconto top del 44%. Risparmi più di 700€, lo paghi meno di 1000€ e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. A tutto questo aggiungete anche la presenza del sistema operativo webOS, uno die migliori per quanto riguarda il mondo delle TV intelligenti.

Smart TV LG OLED 48 pollici

Samsung TV QE65QN94

Samsung è protagonista delle Offerte di Primavera anche con questo smart TV premium. Stiamo parlando del TV Samsung QE65QN94, modello con schermo QLED da 65" e risoluzione 4K. La qualità è elevatissima ed è anche compatibile con Alexa e Google Assistente. La scelta ideale per chi vuole un televisore premium a un prezzo eccezionale. Infatti, da oggi è disponibile con uno sconto di ben 1250€ rispetto a quello di listino.

Samsung TV QE65QN94