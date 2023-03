Offerte di Primavera Amazon: i migliori elettrodomestici da acquistare subito

I dispositivi tech sono sicuramente tra i dispositivi più ricercati su Amazon in queste Offerte di Primavera 2023, ma non sono gli unici. Infatti, non bisogna sottovalutare gli elettrodomestici e i tanti prodotti per la casa che oramai abbondano sul sito di e-commerce. Tra robot aspirapolvere, macchine per il caffè, friggitrici ad aria c’è solo l’imbarazzo della scelta e infatti la parte più difficile è proprio capire quale prodotto faccia al caso proprio.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato per voi alcuni dei migliori prodotti da acquistare immediatamente in questo evento lampo di Amazon. Un esempio è il robot aspirapolvere Dreame W10 che troviamo con uno sconto del 54% e fa risparmiare quasi 700€ sul prezzo di listino. Se, invece, state cercando una friggitrice ad aria c’è la Moulinex Easy Fry Deluxe al minimo storico: ottime caratteristiche e la paghi meno di 100€. Insomma, ci sono veramente tanti prodotti in offerta: bisogna solamente essere veloci nell’approfittarne.

Dreame W10

Una delle migliori offerte di questo evento primaverile di Amazon ha un nome ben preciso: Dreame W10. A molti di voi dirà poco, ma in realtà si tratta di uno dei migliori robot aspirapolvere disponibili sul mercato. E oggi lo troviamo con uno sconto eccezionale del 54% che fa risparmiare quasi 700€ sul prezzo di listino. Si tratta logicamente del minimo storico e del miglior prezzo web. Il robot, oltre ad aspirare la polvere è anche in grado di lavare i pavimenti, per una pulizia ancora più accurata. Dispone di sensori e tecnologie avanzate che permettono di mappare accuratamente la propria abitazione. Nella confezione è presente anche il cestino per svuotare il robot.

iRobot Roomba e5154

Altra super promo per un robot aspirapolvere. In questo caso si tratta dell’iRobot Roomba e5154, modello top disponibile con uno sconto del 54% e lo si paga poco più di 200€. C’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Dispone di un sistema ad alte prestazioni con Dirt Detect che raccoglie qualsiasi tipo di sporco, anche i micro-granelli di polvere. Adatto anche per raccogliere i peli degli animali domestici. Lo puoi gestire da remoto tramite l’app.

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2

Altro super minimo storico per un robot aspirapolvere. In questo caso si tratta di uno dei modelli più venduti negli ultimi mesi: stiamo parlando dello Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2. Si tratta di un robot 2 in 1, in grado sia di aspirare la polvere sia di lavare il pavimento e grazie a sensori di ultima generazione mappa minuziosamente ogni angolo dell’abitazione. Tramite l’app puoi anche controllare il robot da remoto e scegliere quali stanze dell’abitazione pulire e con quale intensità. La batteria permette di pulire efficacemente un’abitazione di circa 150 metri quadrati.

Tineco FLOOR ONE S3

Metà prezzo per questo aspirapolvere senza fili Tineco FLOOR ONE S3, in grado sia di raccogliere la polvere sia di lavare il pavimento grazie alla presenza di un serbatoio interno. Si tratta di un aspirapolvere con una grande potenza e con tecnologie avanzate. Con la tecnologia smart iLoop, l’aspirapolvere FLOOR ONE S3 pulisce in profondità pavimenti, piastrelle e altri materiali, sia asciutti che bagnati, calibrando aspirazione ed uso di acqua. È anche smart e puoi gestire alcune impostazioni direttamente dall’app.

Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus

Appena uscita sul mercato e la troviamo già in promo in queste offerte di Primavera. Stiamo parlando dell’aspirapolvere Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus, modello più potente rispetto a quello dello scorso anno e che ti permette di aspirare anche lo sporco più ostinato. Il sistema di separazione ciclonica e la filtrazione a 5 passaggi garantiscono un’efficiente separazione della polvere e l’aspirazione anche delle particelle piccole. La batteria assicura un’autonomia di circa 60 minuti.

De’Longhi Perfetto Magnifica S Cappuccino

Un caffè e un cappuccino come quello del bar, ma semplicemente fatto in casa. Tra le promo speciali che troviamo oggi su Amazon c’è anche la macchina per il caffè De’ Longhi Perfetto Magnifica S Cappuccino, un modello top di gamma che permette di fare il caffè espresso o il cappuccino in modo rapido e veloce. Puoi usare sia il caffè in grani sia il caffè in polvere e grazie alla tecnologia LatteCrema System realizzi il cappuccino perfetto: il vapore, l’aria e il latte vengono miscelati nelle proporzioni ideali per creare una schiuma densa e cremosa. Oggi è disponibile con uno sconto del 33% e risparmi 200€. Puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Samsung Asciugatrice Crystal EcoDry DV80TA220AE/ET

Se stavate cercando un’asciugatrice da acquistare, questo è il modello che fa per voi. Su Amazon troviamo in offerta il modello Samsung Crystal EcoDry DV80TA220AE/ET da 8Kg e con tecnologia Optimal dry che fa asciugare meglio i vestiti e consuma meno energia. L’asciugatrice è dotata di 3 sensori che monitorano l’umidità e la temperatura all’interno del cestello e regolano la meglio il processo di asciugatura. Grazie allo sconto del 49% risparmi quasi 500€ e la puoi anche pagare a rate a tasso zero.

Moulinex Easy Fry Deluxe

Non poteva mancare una friggitrice ad aria. E la migliore offerta riguarda questa Moulinex Easy Fry Deluxe che troviamo al minimo storico con uno sconto del 56%. Costa meno di 100€, permette di cucinare cibo per 4-5 persone ed è molto semplice da utilizzare. Grazie alle 8 modalità pre-impostate (Patatine fritte, Cotolette, Gamberetti, Torte, Pizza, Pesce, Grill, Arrosto) puoi cucinare veramente di tutto, dai fritti fino alla carne e alle verdure grigliate. Puoi anche riscaldare o arrostire. Anche facile da pulire grazie alla possibilità di togliere alcune componenti e lavarle in lavastoviglie.

Bosch MultiTalent 3

Un ottimo robot da cucina non può di certo mancare nella propria cucina. Soprattutto se lo troviamo scontato del 48% e lo si paga praticamente la metà. Stiamo parlando di questo Bosch MultiTalent 3 che dispone di oltre 50 funzioni e ha una potenza di 800W. Nella confezione sono presenti accessori per tagliare, macinare, affettare e impastare: puoi praticamente fare qualsiasi cosa. A meno di 100€ è difficile trovare meglio.

