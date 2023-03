Offerte di Primavera Amazon: i migliori smartphone in promo

Inutile dilungarci troppo: tra i dispositivi più ricercati in queste Offerte di Primavera troviamo sicuramente gli smartphone. Moltissimi aspettano questi eventi unici di Amazon per acquistare il nuovo smartphone e approfittare di qualche promo al minimo storico che permette di risparmiare centinaia di euro. E come accade spesso, il sito di e-commerce non ci ha deluso, lanciando offerte interessantissime anche su alcuni degli smartphone più desiderati. Ad esempio troviamo il Galaxy S22 Ultra al minimo storico con uno sconto top di ben 400€, oppure l’iPhone 13 da 512GB con uno sconto del 21%.

Per chi vuole spendere un po’ di meno non mancano di certo le alternative. Una delle migliori offerte riguarda lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro, disponibile con uno sconto del 26% che fa risparmiare esattamente 100€ sul prezzo di listino. Uno smartphone con un rapporto qualità-prezzo elevatissimo: lo paghi poco e hai le stesse prestazioni di un dispositivo che costa qualche centinaio di euro in più. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato le migliori offerte che riguardano gli smartphone: si va dai dispositivi premium fino ad arrivare ai telefonini più economici. Ecco quali sono

Il Galaxy S22 Ultra è ancora uno dei migliori smartphone Android disponibili sul mercato ed è anche una delle promo più interessanti di queste offerte di Primavera 2023 di Amazon. Lo troviamo con uno sconto di quasi 400€ sul prezzo di listino e lo poi anche pagare a rate a tasso zero. Ha veramente pochi rivali: uno schermo da 6,8" con refresh rate elevatissimo, un comparto fotografico con ben quattro fotocamere e con sensore principale da 108MP e per concludere troviamo anche la S-Pen, l’iconico pennino che lo può trasformare velocemente in uno strumento di lavoro. Se siete alla ricerca di uno smartphone premium, difficilmente troverete qualcosa di meglio di questo Galaxy S22 Ultra.

Tra gli smartphone in offerta in questo Offerte di Primavera troviamo anche l’iPhone 13. Si tratta di una super notizia, soprattutto perché è disponibile con uno sconto del 21% al prezzo più basso di sempre. Si tratta della versione con 512GB di memoria interna, la più "carrozzata" tra quelle presenti sul mercato. Lo smartphone non ha bisogno di molte presentazioni: schermo Super Retina XDR da 6,1", processore A15 Bionic, batteria che ti accompagna fino alla fine della giornata e una doppia fotocamera posteriore da 12MP in grado di fare miracoli. A questo prezzo è da comprare subito e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero.

Ottima promo anche per il Galaxy Z Flip4, l’ultimo smartphone pieghevole lanciato da Samsung. In questi due giorni di offerte di Primavera è disponibile con uno sconto del 23% con il prezzo che scende ben sotto i 1000€. Tra gli smartphone pieghevoli è sicuramente uno dei più interessanti: design a conchiglia, doppio schermo, funzionalità uniche che lo rendono super utile nella vita di tutti i giorni e anche un comparto fotografico di ottima qualità. Da acquistare subito.

Quando si parla di migliori smartphone Android sul mercato non si può non menzionare l’Oppo Find X5 Pro. Dotato di una scheda tecnica con pochi eguali, ha stupito per la qualità delle immagini e dei video. Il merito è del comparto fotografico composto da una fotocamera principale da 50MP, da un obiettivo ultra-grandangolare sempre da 50MP e da un teleobiettivo da 13MP. Ottimo anche lo schermo AMOLED da 6,7" con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120Hz. Oggi è disponibile con uno sconto del 23% e si risparmiano esattamente 300€.

Super occasione per il realme GT 2 Pro, smartphone top di gamma che troviamo a un super prezzo. Il merito è dello sconto del 29% che fa scendere il prezzo al minimo storico e si risparmiano più di 200€. La scheda tecnica mette in mostra uno schermo AMOLED super fluido, un processore di ultima generazione Snapdragon 8 Gen 1 e una fotocamera principale da 50MP che assicura foto e video con una qualità professionali. La batteria con ricarica super rapida è il tocco in più che lo rende speciale.

Il Redmi Note 11 Pro è uno degli smartphone che sta catturando la scena in queste Offerte di Primavera 2023 di Amazon. E il motivo è semplice: è disponibile al minimo storico dell’ultimo periodo grazie a uno sconto top del 26%. Il risparmio è di ben 100€ e lo si paga quanto un medio di gamma. Ma le caratteristiche raccontano tutt’altro: si tratta a tutti gli effetti di un top. Schermo da 6,67" con refresh rate a 120Hz, processore Snapdragon con modem 5G, 128GB di memoria interna e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108MP, lo stesso presente su dispositivi che costano molto di più. La batteria da 5000mAh assicura fino a due giorni di autonomia. Se siete alla ricerca di uno smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo, questo è quello che fa per voi.

Un medio di gamma nascosto nel corpo di un top. Il Google Pixel 6a torna in offerta su Amazon e lo fa con il minimo storico. In questi due giorni di offerte è disponibile con uno sconto del 28% e si risparmiano più di 100€. Smartphone con caratteristiche molto interessanti e soprattutto con una versione pura di Android che lo rende ancora più performante. Se cercato un’esperienza simile a quella di un iPhone, il Google Pixel 6a è la scelta migliore che possiate fare.

Altra super offerta per uno smartphone medio di gamma. Questa volta parliamo del OnePlus Nord CE 2, disponibile al minimo storico con uno sconto del 31% e si risparmiano più di 100€ sul prezzo di listino. Schermo AMOLED da 6,43", 8GB di RAM, processore MediaTek Dimensity 900 e una tripla fotocamera posteriore con sensore da 64MP e intelligenza artificiale che migliora la qualità delle immagini, soprattutto di quelle scattate con poca luce. La ricarica super rapida da 65W impiega poco più di mezzora per assicurare il 100% di autonomia.

Se volete spendere un po’ di meno non mancano di certo le alternative. Una delle migliori è sicuramente il Galaxy M23, disponibile in offerta a poco più di 200€ e con uno sconto di ben 70€. Ottimo schermo AMOLED da 6,6", fotocamera principale da 50MP, 128GB di memoria interna e una batteria da 5000mAh a lunghissima durata. A questo prezzo è un vero best-buy.

Uno smartphone entry-level a un prezzo veramente basso. Stiamo parlando del realme Narzo 50A Prime che troviamo a poco più di 120€ con uno sconto del 26%. Dispositivo ideale per chi cerca l’essenzialità in un telefonino: chiamare, inviare messaggi e poco altro. Schermo da 6,6", fotocamera principale da 50MP e batteria da 5000mAh a lunghissima durata. Uno smartphone che non ti lascia mai a piedi.

