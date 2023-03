Offerte di Primavera, sconti esagerati: le migliori promo di oggi

Da oggi alle ore 18:00 (lunedì 27 marzo) è partito il primo grande evento dedicato alle offerte di Amazon. Una sorta di Prime Day primaverile con migliaia di prodotti al minimo storico e con sconti che superano anche il 50%. Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare un nuovo smartphone oppure un elettrodomestico per casa, quel momento è arrivato oggi. Amazon ha lanciato offerte molto interessanti anche su prodotti di punta, come ad esempio il Galaxy S22 Ultra, oppure diversi dispositivi Apple.

Una particolarità di queste offerte di Primavera è il poco tempo a disposizione: scadono mercoledì e bisogna essere super veloci nell’approfittarne. In molti casi si tratta anche di offerte lampo che durano pochissime ore o con un numero di scorte limitatissimo. Il nostro consiglio è di approfittarne subito. Potete fare scorta di dispositivi utili per Pasqua o per le vacanze di questa estate, acquistandoli al loro prezzo più basso.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo raccolto per voi le migliori offerte che riguarda i dispositivi tech più cercati dagli utenti: smartphone, smartwatch, smart TV, robot aspirapolveri e anche tanti elettrodomestici intelligenti per la vostra abitazione. In questa guida li trovate tutti divisi per categoria di prodotto e raccolti in una lista: basta cliccare sul link per accedere all’offerta e acquistare direttamente il prodotto.

Se vuoi restare aggiornato in tempo reale sulle migliori promo di queste offerte di Primavera, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram: basta cliccare qui.

SCOPRI TUTTE LE OFFERTE DI PRIMAVERA SU AMAZON

SCOPRI TUTTE LE OFFERTE LAMPO DI PRIMAVERA SU AMAZON

Offerte di Primavera 2023: i migliori smartphone

Tra i prodotti più cercati e desiderati in queste offerte di Primavera ci sono sicuramente gli smartphone. E Amazon non ci ha deluso, mettendo a disposizione quanto di meglio le aziende hanno lanciato negli ultimi mesi. Se siete alla ricerca di un top di gamma, non avete che l’imbarazzo della scelta tra Galaxy S22 Ultra, Oppo Find X5 Pro, Galaxy Z Flip4 e anche l’iPhone 13. Molto interessante anche la promo che troviamo su tre smartphone medio di gamma, tra i più venduti negli ultimi mesi: ci riferiamo al Google Pixel 6A, al OnePlus Nord CE 2 e al Redmi Note 11 Pro. Per chi vuole spendere poco, invece, consigliamo il realme Narzo 50A o il Galaxy M13, due valide alternative tra gli smartphone entry-level

Offerte di Primavera 2023: i migliori smartwatch

Gli smartwatch non sono più una novità, ma oramai sono una certezza nel mondo della tecnologia. Stanno pian-piano prendendo il posto dei normali orologi analogici e grazie alle loro funzionalità uniche si rivelano molto utili nella vita di tutti i giorni. Tra le Offerte di Primavera 2o23 troviamo dispositivi veramente interessanti e al minimo storico, come ad esempio il Garmin Instict Solar, oppure il Galaxy Watch 5, sia nella versione normale sia quella Pro dedicata agli amanti dell’avventura. Altrettanto valide le promo che troviamo sul Huawei Watch GT3 e il TicWatch Pro 3.

Offerte di Primavera 2023: i migliori smart TV

Smart TV per tutte le tasche in queste offerte di Primavera. Si va dal validissimo smart TV lowcost Samsung UE43AU7190, uno dei migliori medio di gamma disponibili su Amazon e che per l’occasione lo troviamo scontato del 43% e si risparmiano 250€. E lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Altrettanto interessante la prom che troviamo sullo smart TV QLED di Hisense, anche questo con uno sconto top del 30%. Se, invece, siete alla ricerca di un televisore premium, troviamo lo LG con schermo OLED da 48" scontato del 44% e risparmi ben 750€. Sconto altrettanto interessante per il TV Samsung NEO QLED da 65" che troviamo con uno sconto del 48% e risparmi 1250€.

Offerte di Primavera 2023: i migliori PC

Le super offerte di Primavera riguardano anche i computer portatili. Abbiamo selezionato cinque tra i migliori PC che trovate in promo su Amazon in questi due giorni di promo speciali. Portatili adatti a tutte le tasche: si parte dal più economico Lenovo IdeaPad 3 e si arriva fino al MacBook Pro, una soluzione professionale che assicura prestazioni top e che troviamo in offerta con uno sconto del 26% che fa risparmiare ben 800€. Una promo da cogliere al volo.

Offerte di Primavera 2023: le migliori cuffie

Se avete bisogno di un paio di cuffie Bluetooth, le offerte di Primavera sono la miglior occasione degli ultimi mesi. Troviamo in promo tantissimi modelli differenti, con sconti che arrivano addirittura al 65%, come nel caso delle Galaxy Buds Live, cuffie top di gamma di Samsung compatibili con qualsiasi smartphone. Non mancano offerte anche per modelli più performanti, come ad esempio le Beats Studio 3, o per modelli super economici, come nel caso delle SoundPEATS, disponibili a circa 20€.

Offerte di Primavera 2023: i migliori robot aspirapolvere

Tra le offerte di Primavera non potevano di certo mancare i robot aspirapolvere, elettrodomestico smart per la propria abitazione di cui oramai non si può più fare a meno. E non a caso i robot aspirapolvere sono tra le migliori promo che troviamo in queste due giorni di offerte su Amazon, con alcuni prodotti con sconti che arrivano fino al 54%. È il caso del robot aspirapolvere Dreame W10, modello top di gamma con stazione di svuotamento annessa e del Roomba e5154, ottima soluzione per chi vuole spendere il giusto e avere le migliori componenti del momento. Di certo non manca la scelta.

Offerte di Primavera 2023: i prodotti Amazon in offerta

In questo evento non potevano di certo mancare i prodotti Amazon in offerta. E infatti troviamo veramente di tutto con sconti che arrivano fino al 50%. Si va dalle intramontabili Fire TV Stick (nella versione 4K e 4K Max), fino ad arrivare agli smart speaker Echo. Se siete alla ricerca di prodotti per la sicurezza, sono in offerta sia le telecamere Blink sia i sistemi di allarme Ring. Ottime soluzioni con un rapporto qualità-prezzo elevato.

SCOPRI TUTTE LE OFFERTE DI PRIMAVERA SU AMAZON

SCOPRI TUTTE LE OFFERTE LAMPO DI PRIMAVERA SU AMAZON