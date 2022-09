Oggi esce Cobra Kai 5

Finalmente la quinta stagione di Cobra Kai è pronta ed è sbarcata su Netflix. La sua realizzazione era stata annunciata da tempo: a fine 2021, mentre sulla piattaforma di streaming stava per arrivare la quarta stagione, si stava già lavorando alle riprese del capitolo successivo.

Ora l’attesa è finita ed è possibile godersi ancora una volta la serie tv firmata da Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald, ovvero lo spin off è ambientato 34 anni dopo le vicende del primo film della serie Karate Kid.

Cobra Kai: dove eravamo rimasti

Nell’ultima stagione di Cobra Kai il fulcro è stato il torneo di All Valley: stando alla scommessa stipulata prima dello scontro, il vincitore tra il dojo Cobra Kai e il Miyagi-do avrebbe mantenuto il diritto di rimanere aperto. Quando Samantha LaRusso e Tory Nichols (in rappresentanza dei due dojo) iniziano a combattere sul tatami, però, appare chiaro che Terry Silver ha corrotto l’arbitro così da assicurarsi la vittoria.

Effettivamente, alla fine è proprio Silver – un super cattivo in piena regola – a vincere e a ottenere così la possibilità di mantenere il dojo aperto. L’uomo fa inoltre arrestare Kreese ingiustamente per il pestaggio a Pastinaca, di cui in realtà è responsabile lo stesso Silver.

La trama di Cobra Kai 5

In Cobra Kai 5 i protagonisti devono fare i conti con i risultati scioccanti del torneo di All Valley. Mentre Terry Silver è determinato ad allargare i confini del suo impero cercando di dominare il karate con il suo stile "nessuna pietà", Kreese è ancora dietro le sbarre.

Dal momento che Johnny Lawrence decide di mettere da parte il karate per rimediare ai danni causati, poi, Daniel LaRusso deve chiedere aiuto altrove e riallaccia i contatti con una vecchia conoscenza.

Dove vedere Cobra Kai 5

Le prime due stagioni della serie tv Cobra Kai sono disponibili su Youtube: il primo e il secondo episodio sono visibili gratuitamente, il resto è riservato agli utenti Premium. Nel 2020 i diritti sono stati acquisiti da Netflix, che ospita sulla sua piattaforma la terza, la quarta e adesso anche la quinta stagione della serie.

Cobra Kai 5 esce infatti proprio oggi, 9 settembre, su Netflix. Tutti i dieci episodi sono già disponibili in streaming.

Ci sarà anche Cobra Kai 6?

Pare proprio di sì, anche se non c’è ancora stato un annuncio ufficiale. L’attore Ralph Macchio recentemente ha svelato che alcune scene della sesta stagione sono addirittura già state girate. I creatori, inoltre, hanno fatto sapere in più occasioni che ci sono le intenzioni e le idee per andare avanti. Jon Hurwitz, uno dei creatori, a giugno ha twittato: «Quello che possono dire è che ci aspettiamo molto Cobra Kai in futuro e che il Miyagiverse è molto lontano dalla fine».