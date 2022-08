Oggi esce il nuovo film con Sylvester Stallone

Il pubblico lo ricorda ancora nei panni iconici di Rambo e di Rocky, sebbene la sua filmografia sterminata vada oltre queste due popolari saghe. Ma questa volta Sylvester Stallone, classe 1946, sta per ricoprire un ruolo per lui insolito: quello del super eroe. Accade in Samaritan, in arrivo su Prime Video.

Il film action thriller è diretto da Julius Avery (già regista, tra gli altri, del film Son of a gun con Brenton Thwaites e Ewan McGregor) ed è stato scritto da Bragi F. Schut. Quest’ultimo, insieme a Marc Olivent e Renzo Podesta, aveva tra l’altro raccontato la storia di Samaritan in una graphic novel uscita nel 2014: lo script è poi stato acquisito nel 2019 con l’intento di realizzare il film. Stallone, oltre a recitare nel ruolo del protagonista, è anche produttore della pellicola insieme a Braden Aftergood. Gli executive producer sono David Kern, Adam Rosenberg, Guy Riedel e il già citato Schut.

Di cosa parla Samaritan

Una ventina di anni prima del presente in cui è ambientato il film, un vigilante dotato di superpoteri dal nome Samaritan teneva a bada i criminali dell’immaginaria Granite City. Del supereroe si sono però perse le tracce dopo uno scontro con il suo rivale, Nemesis, in un magazzino andato a fuoco: per tutti Samaritan, che non è mai più stato avvistato in giro, è morto in quell’occasione.

Veniamo al presente. Samaritan, nonostante l’assenza ventennale, non è stato dimenticato da tutti. Tra chi ancora spera che sia ancora vivo e che possa tornare c’è il tredicenne Sam Cleary. Di più: il ragazzino sospetta che il supereroe si stia nascondendo sotto copertura da qualche parte. I dubbi si concentrano soprattutto su Mr. Joe Smith, un misterioso e solitario uomo che vive poco lontano…

Dal momento che le azioni criminali stanno aumentando e che la città è sull’orlo del caos, Sam decide di convincere il suo vicino a uscire allo scoperto, rivelando la sua vera identità. Potrebbe essere l’unica risorsa per salvare tutti dalla rovina.

Iscriviti a Prime Video per vedere Samaritan con Sylvester Stallone

Il cast: chi recita in Samaritan

Sylvester Stallone interpreta il ruolo del protagonista, ovvero Samaritan/Mr. Smith. Il tredicenne Sam ha invece il volto di Javon "Wanna" Walton (la cui filmografia include Euphoria, The Umbrella Academy e The Addams Family 2). Nel cast ci sono anche Pilou Asbæk, Dascha Polanco, Martin Starr, Natacha Karam, Jared Odrik, Michael Aaron Milligan, Deacon Randle e Moises Arias.

Quando e come vedere Samaritan

Il film Samaritan non esce al cinema, ma è disponibile solo in streaming: è disponibile da oggi, 26 agosto 2022, in esclusiva su Prime Video.

Iscriviti a Prime Video per vedere Samaritan con Sylvester Stallone