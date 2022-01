Oggi torna Torna Too Hot To Handle: le cose da sapere

Nonostante le temperature fredde di gennaio, su Netflix l’atmosfera sta per scaldarsi. Sulla piattaforma di streaming, infatti, è appena arrivata la terza stagione di Too Hot To Handle, il sexy reality, creato da Laura Gibson e sviluppato da Charlie Bennett, che in questa edizione ha un montepremi da record.

Le regole dello show sono molto semplici. Un gruppo di dieci ragazze e ragazzi single deve trascorrere quattro settimane in un meraviglioso resort sulla spiaggia. Le premesse sembrano quelle giuste per vivere una vacanza sensuale e libertina, ricca di avventure più o meno romantiche. E invece no. L’obiettivo dei partecipanti è stringere dei legami significativi, ma evitando qualunque tipo di contatto sessuale: baci, rapporti e anche autoerotismo. A vigilare sul rispetto delle regole è Lana, un’onnipresente assistente virtuale che propone anche giochi e sfide hot per mettere alla prova i concorrenti.

Cosa aspettarsi da Too Hot Too Handle 3

Nuovo cast, ma stesse regole: chi ha già visto le prime due stagioni di Too Hot To Handle, di cui esiste anche uno spin-off brasiliano, sa già a grandi linee cosa aspettarsi dal reality show.

La novità di questa edizione è un montepremi da record: ben 200 mila dollari. Nel corso delle puntate, però, la somma si riduce ogni volta che i concorrenti infrangono le regole.

Ogni trasgressione ha un costo: un bacio, ad esempio, può ridurre il montepremi anche di 3mila dollari, mentre un rapporto sessuale completo può costarne 20mila.

Alla fine del gioco il premio in denaro rimasto viene diviso tra i partecipanti. La posta in gioco è alta, ma i single di Too Hot To Handle saranno capaci di resistere alle tentazioni?

Le ispirazioni dietro Too Hot To Handle

Una curiosità che non tutti sanno è che i creatori dello show, Bennett e Gibson, hanno detto di aver trovato ispirazione per il reality nella puntata The Contest di Seinfeld, celebre sitcom statunitense. Il personaggio di Lana, invece, è un palese riferimento alle intelligenze artificiali usate nella videosorveglianza.

Il cast di Too Hot To Handle 3

I partecipanti al reality cambiano a ogni stagione, ma con una costante: sono tutti giovani, bellissimi e sexy.

I concorrenti della terza edizione, annunciati da Netflix pochi giorni fa, sono Truth, giocatore di basket texano dal fisico atletico; Jaz, attraente fashion designer; Stevan, modello dagli occhi di ghiaccio; Holly, studentessa di psicologia canadese; Patrick, chitarrista hawaiano; Beaux, segretaria legale londinese; e Nathan, un “party animal” amante del divertimento.

Completano il cast Harry, 29enne inglese che adora divertirsi e fare festa; Izzy, super sportiva e sempre pronta a infrangere le regole; e Georgia, bellezza australiana che ama viaggiare e spezzare cuori.

Dove e come vedere Too Hot To Handle 3

I nuovi episodi di Too Hot To Handle saranno disponibili su Netflix dalle 9 del mattino del 19 gennaio 2022.