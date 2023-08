Climatizzatore portatile Olimpia, sconto mai visto prima: prezzo in picchiata

Fonte foto: YouTube

L’estate sta sparando gli ultimi colpi infuocati e chi non ha provveduto ancora ad acquistare uno strumento che possa aiutarlo a combattere le alte temperature, per fortuna è ancora in tempo. Potendo peraltro contare su sconti e promozioni allettanti. Come il climatizzatore portatile Olimpia Splendid Dolceclima Silent 12 che troviamo su Amazon con uno sconto del 30% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Una promo interessantissima per un condizionatore che è anche smart e che puoi controllare da remoto con lo smartphone.

Il condizionatore portatile è un elettrodomestico che si pone a metà tra un condizionatore classico che va installato a muro e un ventilatore, sebbene conservi il vantaggio rispetto a entrambi rispettivamente di essere trasferibile dove si vuole, senza dover apportare modifiche alle pareti e di essere molto più potente nel refrigerare l’ambiente in cui è installato. Questo modello in particolare, inoltre, è anche molto potente (12.000BTU), si può gestire facilmente dal pannello comandi touch presente in alto e ha tecnologie all’avanguardia che gli permettono anche di consumare meno energia. Un affare da non farsi scappare.

Climatizzatore portatile Olimpia Splendid Dolceclima Silent 12

Climatizzatore portatile Olimpia Splendid Dolceclima Silent 12: caratteristiche tecniche e vantaggi

Passiamo ora alle caratteristiche tecniche e a tutti i vantaggi del climatizzatore portatile Olimpia Splendid Dolceclima Silent 12. Questo elettrodomestico ha una potenza di raffreddamento notevole, grazie alle 12.000 BTU. Caratteristica molto importante è però soprattutto la funzione di deumidificazione dell’ambiente domestico; infatti, ciò che rende molto calde le nostre case è proprio l’umidità, che unità alle alte temperature, ha un effetto devastante. Invece, questo condizionatore portatile, oltre a refrigerare, elimina l’umidità, diventando molto più efficace.

Non solo potenza, ma anche tecnologie all’avanguardia come Blue Air/Auto, la quale consente una velocità di ventilazione automatica che permette una gestione ottimale del flusso d’aria. Uno degli aspetti più interessanti è la possibilità di controllare il condizionatore portatile anche da remoto utilizzando lo smartphone. Tramite l’app puoi decidere quando accenderlo/spegnerlo, impostare le varie funzionalità e modalità di utilizzo. Un aspetto da non trascurare e che non troviamo in tantissimi condizionatori portatili. Nella parte alta è anche anche il pannello dei comandi con display touchscreen.

Ridotti poi i consumi energetici, come testimonia la classe di efficienza energetica A+. Anche i rumori sono molto ridotti, consentendo così sia un uso nelle ore notturne o di riposo diurno, sia durante la visione della televisione, non provocando alcun disturbo. Parliamo infatti di un livello di rumore limitato a 65 su 120 dB.

Climatizzatore portatile Olimpia Splendid Dolceclima Silent 12: prezzo e offerte in corso

Una promo da non farsi scappare per il condizionatore portatile Olimpia Splendid Dolceclima Silent 12. Infatti, il prezzo di questo alleato contro le alte temperature estive è crollato del 30%. E così, viene proposto a 349.74 euro e risparmi più di 150€ su quello di listino. Per un elettrodomestico con tutte le caratteristiche elencate sopra si tratta di una vera offerta shock. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out. La consegna viene effettuata direttamente a casa e per il reso hai ben 30 giorni di tempo.

Climatizzatore portatile Olimpia Splendid Dolceclima Silent 12