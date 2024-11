On Call, quando esce il nuovo police drama adrenalinico

Adrenalinico e intenso, On Call è il nuovo drama poliziesco ambientato in California: ecco trama, cast e quando esce in streaming

Un nuovo police drama adrenalinico, intenso e ricco di azione sta per arrivare in streaming su Prime Video. Lo hanno annunciato in questi giorni Amazon MGM Studios e Universal Television pubblicando le prime immagini della serie tv. On Call, questo il titolo, è prodotta da Wolf Entertainment e ha come protagonisti Troian Bellisario e Brandon Larracuente.

La trama di On Call: di cosa parla

Co-creata da Tim Walsh ed Elliot Wolf, On Call è la prima serie scripted firmata da Wolf Entertainment e si preannuncia abbastanza innovativa: è infatti realizzata con un mix di bodycam, dash-camera e filmati di cellulare per creare un effetto "cinema verità".

Tra le serie non-scripted, Wolf Entertainment ha già prodotto per Netflix Homicide NY e Homicide LA, e poi LA Fire & Rescue, Blood and Money, Criminal Confessions e Murder for Hire.

Primeras imágenes de 'On Call', nuevo drama policial de Dick Wolf protagonizado por Lori Loughlin y Eriq La Salle. La serie también cuenta con Troian Bellisario y Brandon Larracuente. Estreno el 9 de enero en Prime Video. pic.twitter.com/V9D73O8T7V — Hablando en Serie (@HablandoSerie) October 30, 2024

La trama della serie tv drama ruota attorno a una coppia di agenti – una veterana del mestiere, l’altro alle prime armi – mentre pattugliano Long Beach, in California. Ogni puntata esplora cosa significa proteggere ed essere al servizio di una comunità in qualità di forze dell’ordine.

Il cast di On Call

Troian Bellisario (già in Pretty Little Liars) interpreta Traci Harmon, un’agente veterana protettiva ma che fatica a cambiare e che cerca di trovare il suo posto nel dipartimento mentre addestra la nuova generazione di agenti.

Brandon Larracuente (già in The Good Doctor) è invece Alex Diaz, un agente alle prime armi ma ambizioso, la cui visione ottimistica si scontra con la difficile realtà di fronte alla quale il suo lavoro lo mette ogni giorno.

Nel cast ci sono anche Eriq La Salle (già in ER, Logan) nei panni del Sergente Lasman, Lori Loughlin (Fuller House) nel ruolo del luogotenente Bishop e Rich Ting in quello del sergente Koyama.

La Salle è anche produttore esecutivo e regista della serie tv. Tra i produttori esecutivi ci sono anche Dick Wolf (già noto per Law & Order, Chicago, FBI-branded series), Tim Walsh (Chicago P.D., Hightown, Night Stalker), Elliot Wolf (Dark Woods, Hunted) e Peter Jankowski.

Quando esce On Call in streaming

La serie tv On Call esce su Prime Video il 9 gennaio 2025. Tutti gli otto episodi saranno disponibili da subito.