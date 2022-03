One Piece arriva su Netflix: tutti i dettagli

È un manga che viene pubblicato dal 1997 (e che detiene il record di vendite mondiale!) e una serie tv anime che ha già superato i mille episodi. Ma c’è di più: presto One Piece sarà anche una serie tv live action su Netflix. La notizia, che era nell’aria da diversi anni, è stata confermata ufficialmente di recente.

La possibilità di realizzare una serie tv live action sulla longeva e apprezzatissima storia di One Piece era in realtà già stata accennata nel 2017. All’epoca ne era addirittura stata annunciata la produzione, ma poi sono serviti diversi anni per dare un seguito concreto a quelle parole. “Queste cose richiedono tempo. La preparazione dietro le quinte è stata lenta", ha scritto su Twitter il creatore Eiichiro Oda prima di dichiarare pubblicamente che adesso la serie tv si farà davvero e sarà ospitata su Netflix. Sui social sono già state diffuse varie foto del cast sul set durante le riprese.

Cos’è e di cosa parla One Piece

One Piece è nato come manga disegnato e scritto da Eiichiro Oda. In Italia è pubblicato dal 2001. La serie televisiva anime ha invece esordito in Giappone nel 1999 e nel nostro Paese nel 2001, inizialmente con il titolo All’arrembaggio! Il protagonista della storia è Monkey D. Rufy, un ragazzo che, dopo aver mangiato per errore il frutto del diavolo, ha il corpo con le proprietà della gomma. Insieme ai suoi compagni è in cerca di un tesoro leggendario, con l’obiettivo di diventare il nuovo Re dei Pirati.

Cosa sappiamo della serie di One Piece

Sappiamo con certezza che la serie sarà composta da dieci episodi e molto probabilmente non si discosterà molto dalla storia già raccontata nel manga e nell’anime. Il titolo del primo episodio, ad esempio, è lo stesso del primo numero del manga! Gli altri titoli non sono stati rivelati.

Il giorno di uscita su Netflix non è ancora stato indicato. Non è chiaro nemmeno se il debutto avverrà entro la fine del 2022 o direttamente nel 2023, salvo altri ritardi e rallentamenti nella produzione. Per maggiori informazioni su questo fronte, non resta che restare sintonizzati.

Il cast di One Piece

Sono invece già noti i nomi (per lo meno la maggior parte!) che comporranno il cast della serie live action di One Piece. Iñaki Godoy vestirà i panni del protagonista Rufy, mentre Mackenyu interpreterà Roronoa Zoro, uno spadaccino.

Nella serie tv, poi, Emily Rudd sarà la ladra Nami, Jacob Romero Gibson sarà il cecchino Usop, Taz Skylar sarà Sanji, Morgan Davies sarà Koby e Ilia Isorelýs Paulino sarà Alvida. Fanno parte del cast anche Aidan Scott, Jeff Ward, McKinley Belcher III e Vincent Regan.