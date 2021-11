One Piece diventa una serie tv: tutte le info

Anime, manga e webtoon prendono vita diventando serie televisive live action. Dopo l’annuncio che cult come Cowboy Bebop e popolari webtoon come Hellbound arrivano in streaming, ora è il momento di un famoso e amato manga giapponese: One Piece.

Ancora una volta Netflix scommette sulle storie asiatiche, sperando di ripetere il grande successo ottenuto con la serie televisiva coreana Squid Game, per cui il regista ha confermato l’arrivo di una seconda stagione. Intanto continuano ad arrivare novità sulla serie live-action di One Piece, con la piattaforma di streaming che ha annunciato il cast. Nel ruolo del protagonista Monkey D. Luffy, conosciuto in Italia come Rubber, ci sarà Iñaki Godoy, attore conosciuto per la serie Che fine ha fatto Sara?.

One Piece: trama e cast

One Piece è il popolare manga giapponese in cui il giovane aspirante pirata Luffy, dopo aver mangiato il frutto del diavolo Gom Gom, ha un corpo elastico come la gomma. Insieme alla sua ciurma, Luffy che in Italia è meglio noto come Rubber o Cappello di paglia, esplora la Rotta Maggiore in cerca del leggendario tesoro One Piece, che gli permetterebbe di coronare il suo sogno: diventare il nuovo Re dei Pirati.

Insieme a Rubber, ci sono lo spadaccino Ronoroa Zoro, Usopp, Nami e Sanji. In un post su Instagram, Netflix ha annunciato gli attori che prenderanno parte alla serie live-action di One Piece. Rubber è interpretato da Iñaki Godoy, nel ruolo di Zoro c’è Mackenyu, Nami è Emily Rudd, Usopp è Romero Gibson, mentre Sanji è interpretato da Taz Skylar.

One Piece: i commenti sul cast

I produttori esecutivi sono Steven Maeda e Matt Owens, che in un comunicato spiegato: "Siamo davvero entusiasti di salpare con questo cast straordinario e di talento! Trovare le persone giuste per sfoggiare gli sguardi, le emozioni e i gesti di questi personaggi iconici è stato un processo lungo e impegnativo (e divertente!), proprio come la ricerca del tesoro One Piece".

Netflix fa sapere che il cast sta già lavorando per dare vita ai personaggi del popolare manga creato da Eiichrio Oda, che ha lavorato con la piattaforma di streaming e la Tomorrow Studios per la realizzazione del live action.

Oda ha spiegato che trovare le persone giuste per il cast non è stato facile: "Abbiamo deciso per questo cast dopo numerose discussioni che hanno coinvolto persone di tutto il mondo! Queste sono le persone che interpreteranno la nostra ciurma di Cappello di paglia! Ci vorrà ancora del tempo per realizzare questa serie, ma continueremo a fare del nostro meglio per offrire uno show che siamo sicuri sarà apprezzato da tutti in tutto il mondo! Attendo con ansia ulteriori aggiornamenti in futuro!“.