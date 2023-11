One Piece mania: altri anime da vedere in streaming

Fonte foto: Netflix

L’enorme successo dell’adattamento live-action di One Piece, uscito negli scorsi mesi su Netflix, ha acceso in molti la curiosità di continuare a seguire la storia guardando la serie anime. Non che ci fosse bisogno di farle pubblicità: il manga One Piece esce dal 1997 e ha già segnato il record di vendite globali, e l’adattamento anime per la tv, che viene trasmesso dal 1999, non è meno seguito.

Ma dove vedere l’anime One Piece in streaming? Alcuni episodi sono disponibili su Mediaset Infinity, mentre su Netflix ci sono i due film One Piece Gold del 2016 e One Piece Stampede del 2019. Più di cento episodi sono disponibili su Prime Video, ma non per il pubblico italiano: non è escluso che possano diventarlo in futuro. Intanto, però, ci sono altre serie anime già visibili in Italia in streaming.

Dragon Ball e Dragon Ball Z

Dal 2 novembre 2023 su Prime Video sono disponibili la prima stagione di Dragon Ball e la prima stagione di Dragon Ball Z. Le serie anime sono adattate dal celebre manga scritto e disegnato da Akira Toriyama, uno dei più popolari e venduti di tutti i tempi

Naruto: Shippuden

Sempre a inizio novembre 2023 su Prime Video è uscita anche la prima stagione di Naruto: Shippuden. Il protagonista della storia di questo anime è Naruto Uzumaki, un forte ninja che cerca di diventare Hokage, il ninja più forte del villaggio.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Dopo che un demone stermina la sua famiglia, Tanjiro compie un rischioso viaggio per vendicarsi e per salvare la vita della sorella, che è stata maledetta dalla creatura malvagia. È questa la trama di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, in parte visibile su Netflix.

Hunter x Hunter

Su Netflix ci sono anche sei stagioni di Hunter x Hunter, serie anime uscita a partire dal 2011. Il protagonista è un ragazzino che sogna di diventare un “hunter”, proprio come era suo padre. Per riuscirci deve però superare diverse difficoltà e ritrovare il genitore scomparso.

Attack on Titan – L’attacco dei giganti

Questo anime è diventato ormai un fenomeno culturale. La trama racconta del giovane Eren Yeager che, mentre alcuni giganti seminano distruzione, cerca di salvare l’umanità dalla rovina. Una stagione è visibile su Netflix, così come i film L’attacco dei giganti – Il film – Parte 1: L’arco e la freccia cremisi del 2014, L’attacco dei giganti – Il film – Parte 2: Le ali della libertà del 2015 e L’attacco dei giganti: l’urlo del risveglio del 2018.

7SEEDS

Tratto dal popolare manga omonimo, l’anime 7SEEDS (su Netflix) è uscito a partire dal 2019. Mentre un grande meteorite sta per colpire la Terra, i leader mondiali mettono in sospensione criogenica alcuni giovani in buona salute, per evitare l’estinzione della razza umana. Risvegliandosi molti anni dopo, questi giovani devono fare i conti con un mondo ostile e molto diverso da quello che ricordavano.