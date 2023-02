One Piece, quest'anno arriva la serie live action

Tutti pronti alla grande avventura: One Piece salperà nel 2023. Arriverà quest’anno in streaming su Netflix, anche se non è ancora stato annunciato esattamente quando, la nuova serie live action tratta dal manga più popolare della storia. La serie è prodotta da Eiichiro Oda (già creatore del manga) e da Matt Owens, Steve Maeda, Marty Adelstein e Becky Clements. Il protagonista Monkey D. Luffy sarà interpretato da Iñaki Godoy. Ecco tutto quello che sappiamo per ora su questo nuovo arrivo.

Cosa sappiamo della serie One Piece

La serie live action One Piece sarà composta da dieci episodi: i primi due saranno diretti da Marc Jobst, mentre altri vedranno alla regia Emma Sullivan. Il titolo del primo episodio, l’unico noto per ora, sarà (nella versione originale) Romance Dawn. L’idea di dare vita a questo progetto risale almeno al 2017, ma solo nel gennaio 2020 si è diffusa la notizia che Netflix aveva commissionato effettivamente la prima stagione. La produzione ha inevitabilmente subìto ritardi a causa della pandemia e i lavori sono ricominciato a pieno ritmo intorno a marzo 2021.

Da allora le notizie si sono susseguite a stretto giro: tra le varie cose, è stato annunciato nel corso del tempo che Arisu Kashiwagi sarebbe stato direttore creativo e che Matt Owens sarebbe stato co-showrunner e sceneggiatore (oltre che produttore esecutivo) insieme a Steven Meada, già noto per aver scritto alcuni episodi di Lost, CSI: Miami e X-Files e per essere stato produttore esecutivo di Lie To Me.

Il cast di One Piece la serie

Le riprese della serie (che è prodotta in partnership con Shueisha da Tomorrow Studios e Netflix) si sono svolte a Cape Town, in Sudafrica, e si sono concluse nell’agosto 2022. Oltre a Iñaki Godoy nei panni del capitano Monkey D. Luffy, il cast di One Piece (o forse sarebbe meglio dire la ciurma!) include Mackenyu nel ruolo di Roronoa Zoro, Emily Rudd in quello di Nami, Jacob Romero Gibson in quello di Usopp e Taz Skylar in quello di Sanji.

Tra gli interpreti del cast ci sono anche McKinley Belcher III, Morgan Davies, Aidan Scott, Vincent Regan, Jeff Ward, Craig Fairbrass, Langley Kirkwood, Celeste Loots, Alexander Maniatis, Ilia Isorelýs Paulino, Chioma Umeala e Steven Ward.

La trama di One Piece live action

Come il manga da cui è tratta, la serie live action One Piece racconta la storia di un gruppo di pirati fuggitivi che esplora terre e oceani in cerca del leggendario tesoro One Piece, grazie al quale il capo della ciurma potrà diventare Re dei Pirati. Essendoci varie altre persone in cerca di questo tesoro, il viaggio dei protagonisti si preannuncia ricco di incontri e sfide.