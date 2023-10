OnePlus, questo è lo smartphone top da comprare subito: prezzo stracciato

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Nell’ultimo mese è il re incontrastato di Amazon per vendite nella sua fascia di prezzo. Tanto che ne sono stati venduti più di 500, numeri abbastanza elevati per uno smartphone di questo genere. Stiamo parlando del OnePlus 10 Pro, smartphone premium che in questo ultimo periodo si trova molto spesso in offerta e a prezzi da saldo. Come capita oggi sul sito di e-commerce, infatti è disponibile con uno sconto del 45% che fa risparmiare 450€ sul prezzo di listino. E hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto.

Il OnePlus 10 Pro non ha bisogno di molte presentazioni. Il suffisso "Pro" non è utilizzato a caso, ma mette in evidenza le prestazioni esagerate assicurate da questo telefono. Già a partire dal processore Snapdragon che trovi a bordo, uno dei migliori tra quelli disponibili in questo momento sul mercato. Senza contare il super comparto fotografico posteriore con fotocamera principale da 48MP e ultra-grandangolare da 50MP. Il tutto accompagnato dall’ottimo lavoro di Hasselblad per migliorare la qualità delle immagini. Insomma, un telefono top che oggi trovi anche a un super prezzo: non approfittarne sarebbe un grosso errore.

OnePlus 10 Pro

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

OnePlus 10 Pro: prezzo, sconto e offerta Amazon

Prezzo crollato e minimo storico dell’ultimo periodo. Oggi trovi il OnePlus 10 Pro in offerta con uno sconto del 43% a un prezzo di 550,73€. Un vero affare per uno smartphone che ha un prezzo di listino di quasi 1.000€. Risparmi 450€ e hai anche la possibilità di sfruttare il pagamento a rate offerto da Cofidis e che puoi attivare in fase di check-out. Il telefono viene spedito da Amazon e per la consegna devi aspettare pochissimo, anche meno di ventiquattro ore.

Per acquistare subito lo smartphone basta cliccare sul banner qui in basso, mentre per approfondire le caratteristiche e la scheda tecnica basta leggere il paragrafo successivo.

OnePlus 10 Pro

OnePlus 10 Pro: la scheda tecnica

Uno smartphone che non ha punti deboli ed eccelle in ogni singola caratteristica. A partire dal comparto fotografico, anche grazie alla partnership che OnePlus ha firmato con Hasselblad, colosso svedese con decenni di esperienza nel mondo della fotografia. Hasselblad ha lavorato sulla calibrazione naturale del colore su tante piccole migliorie software che rendono le immagini perfette in ogni momento. Merito anche del super comparto fotografico: nella parte posteriore è presente una fotocamera principale da 48MP, coadiuvata da un obiettivo ultra-grandangolare da 50MP e da un teleobiettivo da 8MP. In più hai le tante modalità di scatto che sfruttano al meglio l’intelligenza artificiale.

Un super comparto fotografico senza un motore potente sarebbe nullo. Per questo motivo sotto la scocca trova posto l’incredibile processore Snapdragon 8 Gen 1 con ben 12GB di RAM e 256GB di memoria interna. E per ultimo, ma non per importanza, c’è anche un display Fluid AMOLED LTPO (a basso consumo energetico) da 6,7" con refresh rate che arriva fino a massimo di 120Hz. L’esperienza d’utilizzo è eccezionale, anche sotto la luce diretta del sole.

Per chiudere non possiamo non parlare della batteria da 5000mAh che dura tutto il giorno e che grazie alla ricarica rapida da 80W impiega meno di mezzora per avere il 100% di autonomia. Non fatevi scappare questa super opportunità.

OnePlus 10 Pro