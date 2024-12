OnePlus 13 arriva in Italia: la data ufficiale

Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

OnePlus ha annunciato la data di lancio in Italia della serie OnePlus 13, una delle prime novità del prossimo anno

Fonte foto: OnePlus

Il 2025 inizierà con importanti novità per OnePlus. Il brand ha appena annunciato la data di lancio in Italia del nuovo OnePlus 13, il top di gamma già svelato in Cina e pronto a ritagliarsi il suo spazio anche sul mercato europeo.

Per l’occasione, OnePlus porterà sul mercato italiano anche una nuova variante degli auricolari OnePlus Buds Pro 3 e realizzerà una serie di eventi pop-up, con una tappa italiana in programma a Spazio Gessi, a Milano, il prossimo 9 gennaio dalle 19.

OnePlus 13: quando arriva in Italia

OnePlus ha confermato che il debutto della serie OnePlus 13 per il mercato italiano è previsto per il prossimo 7 gennaio 2025. L’evento di lancio è in programma alle 16.30. Le vendite partiranno, molto probabilmente, subito dopo la presentazione ufficiale.

Il brand lancerà, sicuramente, il nuovo OnePlus 13, il top di gamma già annunciato in Cina e di cui si conoscono già tutte le specifiche tecniche. Lo smartphone sarà affiancato dall’inedito OnePlus 13R, modello che andrà a posizionarsi tra il nuovo flagship e la gamma OnePlus Nord.

OnePlus 13: come sarà

Il nuovo OnePlus 13 riprenderà la scheda tecnica della versione cinese e, quindi, avrà il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite e un display AMOLED da 6,82 pollici, con risoluzione QHD+ e refresh rate fino a 120 Hz.

Ci saranno varie combinazioni di RAM e storage (da verificare quali saranno le combinazioni che OnePlus porterà in Italia) e una batteria da 6.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 100 W e alla ricarica wireless da 50 W.

Il comparto fotografico includerà tre fotocamere posteriori da 50 Megapixel (sensore principale, sensore ultra-grandangolare e teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3x).

Lo smartphone, come annunciato ufficialmente da OnePlus, avrà tre colorazioni (Black Eclipse, Arctic Dawn e Midnight Ocean, con finitura in pelle vegana a microfibra). Confermate le certificazioni IP68 e IP69 e Android 15 con OxygenOS 15 e varie funzioni AI.

Il prezzo di OnePlus 13 potrebbe essere in linea con il prezzo di lancio di OnePlus 12 con lo smartphone che dovrebbe partire da un listino di circa 1.000 euro (molto dipenderà da quali varianti di RAM e storage arriveranno nel nostro Paese).

OnePlus 13R: come sarà

Le specifiche di OnePlus 13R non sono ancora del tutto note. Lo smartphone dovrebbe avere il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, lo stesso di OnePlus 12, abbinato a 12 GB di RAM e 256 GB di storage (ma potrebbero esserci altre combinazioni) e a una batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida da 80 W e senza ricarica wireless.

Il comparto fotografico sarà da mid-range e di livello inferiore rispetto a quello di OnePlus 13, ma comunque con tre sensori. Per quanto riguarda il prezzo, invece, il nuovo 13R dovrebbe avere un posizionamento simile al 12R lanciato lo scorso gennaio, con un listino di circa 699 euro.