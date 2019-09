OnePlus 7T Pro, top di gamma e potente come un PC

26 Settembre 2019 - Prendono sempre più forma il OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro, i due nuovi smartphone top di gamma dell’azienda cinese. La data di presentazione è stata fissata (il 26 settembre in India e il 10 ottobre a Londra) e la maggior parte delle caratteristiche tecniche sono state anticipate nelle ultime settimane. Avremo a che fare con dispositivi molto potenti e che come al solito punteranno su un ottimo rapporto qualità – prezzo.

Anche sul fronte design ci saranno molte novità. Le ha annunciate direttamente Pete Lau sul proprio account Twitter mostrando un’anteprima della parte posteriore del OnePlus 7T. Rispetto agli ultimi modelli, verrà introdotto un bumper circolare al centro del dispositivo con tre fotocamere allineate orizzontalmente. Una scelta molto simile a quella effettuata da Huawei con il Mate 30 Pro. Poche notizie, invece, per quanto riguarda il OnePlus 7T Pro: oltre al processore, alla RAM e alla memoria interna, non è trapelato nulla sul design. L’azienda cinese potrebbe riproporre la stessa soluzione adottata per il modello precedente: la fotocamera pop-up incastonata nella scocca del dispositivo.

Su prezzo e disponibilità del OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro, sono poche le informazioni che abbiamo a disposizione: potrebbero essere lanciati allo stesso prezzo del OnePlus 7 con disponibilità all’acquisto da metà ottobre.

Le caratteristiche del OnePlus 7T Pro

Nelle ultime ore sono trapelate in rete il quantitativo di RAM e il taglio di memoria dei prossimi modelli di OnePlus 7T Pro. Saranno due le versioni disponibili: il modello base avrà 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, mentre quello premium avrà ben 12GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione. Alla base dell’architettura hardware ci sarà lo Snapdragon 855+, il nuovo chipset che garantisce maggior potenza e supporta anche il modem 5G. Lo schermo avrà una diagonale da 6,55 pollici con risoluzione QuadHD+ e refresh rate a 90Hz che dovrebbe migliorare l’esperienza utente quando si gioca.

Come detto, il comparto fotografico posteriore sarà composto da tre obiettivi. Quello principale sarà da 48 Megapixel, poi ci sarà un obiettivo grandangolare da 16 Megapixel e un telezoom da 12 megapixel. Fotocamera frontale da 16 Megapixel.

Batteria da almeno 4000mAh per garantire un’autonomia di almeno 24 ore. Il lettore per le impronte digitali sarà sotto lo schermo. Presenti, logicamente, i vari sensori: Wi-Fi, Bluetooth e GPS.

Prezzo e data di uscita OnePlus 7T Pro

Abbiamo la data ufficiale di presentazione del OnePlus 7T Pro: 26 settembre in India e 10 ottobre a Londra. L’arrivo sul mercato in Italia è previsto per la metà di ottobre. Nessuna certezza per quanto riguarda il prezzo, ma non dovrebbe discostarsi molto dal prezzo di lancio dei modelli precedenti.