OnePlus 7T Pro, 7T McLaren Edition ufficiali: caratteristiche e prezzo

10 Ottobre 2019 - Sono il OnePlus 7T Pro e il OnePlus 7T McLaren Edition le due sorprese (poi neanche così tanto, visti i leak delle passate settimane) che il produttore cinese aveva tenuto in serbo per il pubblico europeo. Dopo aver svelato la versione “standard” del suo ultimo smartphone top di gamma nel corso di un evento in India, OnePlus ha deciso di approfittare del palco londinese per presentare le versioni “evolute” dello stesso telefonino.

Com’è semplice immaginare, la base di partenza è quella già ottima del OnePlus 7T. Rispetto al modello di partenza, però, i designer cinesi hanno apportato modifiche sia a livello di design sia a livello funzionale, che hanno ulteriormente migliorato un device di per sé già ottimo. Anche in questa occasione, il prezzo italiano dello OnePlus7T, dello OnePlus 7T Pro e dello OnePlus 7T McLaren sono ulteriormente aumentati rispetto al passato e si avvicinano sempre più a quelli dei competitor.

Caratteristiche OnePlus 7T Pro: prezzo e uscita

Esteticamente identico al OnePlust 7 Pro, il 7T Pro appena svelato ha le stesse dimensioni, lo stesso peso e la stessa disposizione di tasti e pulsanti del modello lanciato alcuni mesi fa. Cambia, ovviamente, la componentistica interna, con lo OnePlus 7T Pro che riceve notevoli migliorie rispetto al passato.

Il display è un pannello OLED da 6,67 pollici di diagonale e risoluzione QHD (3120×1440 pixel), senza notch né inserti vari per ospitare la fotocamera frontale. Come visto nel modello precedente, infatti, la selfie cam è nascosta in un tassello motorizzato, che compare solamente quando si attiva la funzione fotografica per i selfie. Sotto lo schermo troviamo lo Snapdragon 855+ accompagnato da 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria (con moduli UFS 3.0, per migliorare la velocità di lettura e scrittura dati).

Nella parte posteriore, invece, troviamo un comparto fotografico composto di tre sensori: il principale da 48 megapixel, accompagnato da un sensore secondario grandangolare da 16 megapixel e un teleobiettivo con zoom 3X ottico.

Lo OnePlus 7T Pro sarà disponibile a partire dal 17 ottobre al prezzo di 759 euro (contro i 599 euro di listino dello OnePlus 7T).