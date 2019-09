OnePlus 7T ufficiale: caratteristiche e prezzi

27 Settembre 2019 - Come oramai ci ha abituato negli ultimi anni, con l’inizio dell’autunno OnePlus ci regala la seconda versione del suo top di gamma. Con un evento organizzato in India (secondo mercato per l’azienda cinese) è stato svelato il OnePlus 7T, smartphone con una scheda tecnica molto interessante, da vero e proprio flagship killer.

Tante le novità rispetto al modello precedente: nuovo schermo con refresh rate a 90Hz, design rinnovato con un innovativo bumper circolare dove sono integrate le tre fotocamere posteriori e più potenza grazie allo Snapdragon 855+. OnePlus non ha badato a mezze misure e a ha scelto le migliori componenti sul mercato per offrire un’esperienza d’utilizzo piacevole e senza nessun rallentamento. Velocità è la parola d’ordine che ha guidato lo sviluppo dello smartphone: Android 10 con interfaccia Oxygen 10 garantisce ottime prestazioni, senza mai un lag. La batteria da 3800mAh permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi e grazie al supporto della Warp Charge da 30W lo smartphone si ricarica in poco più di un’ora.

Il prezzo del OnePlus 7T non è stato comunicato: probabilmente sarà reso ufficiale il 10 ottobre, giorno della presentazione del dispositivo sul mercato europeo (verrà organizzato un evento a Londra). Dalle ultime indiscrezioni, il prezzo dello smartphone dovrebbe aggirarsi intorno ai 600-610 euro. Chi, invece, sperava nella presentazione del OnePlus 7T Pro è rimasto deluso. Per il momento l’azienda cinese smentisce la possibilità che il modello venga presentato il 10 ottobre.

OnePlus 7T, le caratteristiche tecniche

Rispetto al OnePlus 7, il nuovo modello è leggermente più grande, grazie alla presenza di uno schermo FluidAMOLED da 6,55 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate a 90Hz che regala animazioni più fluide. Sotto il display troviamo un chipset Snapdragon 855+ con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna ultra veloce (non espandibile).

Novità per quanto riguarda il comparto fotografico posteriore. Troviamo ben tre fotocamere, con il sensore principale da 48 Megapixel, un sensore grandangolare da 16 Megapixel con angolo di 117 gradi e un teleobiettivo da 12 megapixel con zoom 2x. La qualità degli scatti è migliorata dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale e dell’HDR. La fotocamera frontale incastonata in un notch a goccia è da 16 Megapixel ed integra funzionalità per scattare selfie con lo sfondo sfocato.

La batteria è da 3800mAh e garantisce un’autonomia di un giorno. La ricarica rapida Warp Charge 30T permette di avere il 70% di autonomia in soli 30 minuti di ricarica. Lettore d’impronte sotto lo schermo. Assente il jack audio da 3,5mm.

OnePlus 7 T, prezzo e disponibilità

Per il mercato europeo non è stata comunicata né la data di uscita né il prezzo. Tutto rimandato al 10 ottobre quando l’azienda presenterà i suoi dispositivi a Londra. Si vocifera che il prezzo potrebbe essere di 600-610 euro.