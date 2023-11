OnePlus 9 Pro, l’offerta è incredibile: sconto esagerato

L’offerta giusta per cominciare nel migliore dei modi questo mese di novembre. Non è un’offerta che vi mette paura, ma è sicuramente una promo speciale con uno sconto eccezionale che non si vedeva da tempo. Per un prodotto, tra l’altro, super top di gamma e con caratteristiche premium. Tutto questo preambolo per annunciarvi l’offerta disponibile su Amazon per il OnePlus 9 Pro, telefono premium dell’azienda cinese che oggi trovi con un ottimo sconto del 57% che ti permette di risparmiare più di 550€ sul prezzo di listino. Lo paghi meno della metà e approfitti di una promo eccezionale che non si vedeva da tempo su Amazon per uno smartphone di questo tipo.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Infatti, non stiamo parlando di un dispositivo qualsiasi, ma di un vero smartphone premium con componenti che assicurano prestazioni elevatissime in ogni situazione, anche con le app più "complicate". Il merito è dell’ottimo processore Snapdragon, supportato da ben 12GB di RAM e da 256GB di memoria interna, il tutto corredato da un comparto fotografico realizzato in collaborazione con Hasselblad per scatti e video di livello professionale. Cosa chiedere di più a questo prezzo?

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9 Pro: prezzo, sconto e offerta Amazon

A un prezzo così non bisogna far altro che approfittarne subito. Oggi trovi il OnePlus 9 Pro con uno sconto del 57% che fa crollare il prezzo a 431,42€. Inutile dire che il prezzo crolla verticalmente e ti permette di risparmiare più di 550€ sul prezzo di listino. Ma non finisce qui. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in pochissimo tempo, anche meno di ventiquattro ore. Per fare il reso hai tempo fino a 30 giorni dall’acquisto.

Per comprare immediatamente lo smartphone puoi cliccare sul link presente qui in basso, mentre per approfondire le caratteristiche del dispositivo puoi leggere il prossimo paragrafo con alla fine il banner per completare l’acquisto.

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9 Pro: la scheda tecnica

Una scheda tecnica che cattura l’occhio, nonostante il telefono sia uscito sul mercato da oramai un po’ di tempo. Il OnePlus 9 Pro è un telefono pensato per performance elevate in qualsiasi situazione di utilizzo. Il merito è del processore Snapdragon 888 che trovi sotto la scocca supportato da 12GB di RAM e da ben 256GB di memoria interna, quanto basta per prestazioni al top e tutta la memoria di cui hai bisogno per salvare immagini, video e documenti. A completare la prima parte della scheda tecnica c’è anche uno schermo Fluid AMOLED da 6,7" con tecnologia LTPO per consumare meno energia e risoluzione FHD. Corredato anche da una fluidità fino a 120Hz che rende lo smartphone estremamente fluido nell’utilizzo quotidiano.

Nella parte posteriore hai a disposizione ben quattro fotocamere. Ma non finisce qui: OnePlus ha chiuso un accordo con il colosso svedese Hasselblad che ha lavorato sulla calibrazione del colore e sul software che gestisce l’intero comparto. La qualità degli scatti e devi video è veramente eccezionale, anche grazie a un sensore principale da 48MP, una fotocamera ultragrandangolare da 50MP, un teleobiettivo da 8MP e un sensore monocromatico. La fotocamera frontale è da 16MP. Il tutto coadiuvato dall’intelligenza artificiale che migliora la qualità delle immagini, soprattutto degli scatti con poca luce.

La batteria da 4500mAh ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi patemi e grazie alla ricarica super rapida da 65W impieghi circa trenta minuti per avere il 100% di autonomia. Approfittatene subito, prima che l’offerta sparisca per sempre.

OnePlus 9 Pro