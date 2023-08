OnePlus Ace 2 Pro ufficiale: scheda tecnica e prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: OnePlus

OnePlus ha presentato ufficialmente il suo nuovo smartphone top di gamma OnePlus Ace 2 Pro. Dal punto di vista del design questo dispositivo condivide buona parte delle soluzioni estetiche già viste sul precedente OnePlus 11, anche se stavolta l’azienda cinese ha fatto le cose in grande, scegliendo una scheda tecnica di alto profilo con un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, attuale punto di riferimento dei top di gamma, e fino a 24 GB di RAM, un quantitativo di memoria ancora inedito per i dispositivi di Oneplus.

Molto interessante anche la batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 150 W, con il colosso della tecnologia che garantisce la ricarica completa in soli 17 minuti.

OnePlus Ace 2 Pro: scheda tecnica

OnePlus Ace 2 Pro ha un display AMOLED da 6,74 pollici, con risoluzione 1.5 K (2.772×1.240 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz. A protezione dello schermo un vetro Asahi Glass AGC con Rain Water Touch, che permette di utilizzare il touch anche con le mani bagnate. Per la scocca posteriore, invece, OnePlus ha optato per un Corning Gorilla Glass 5.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen a cui si affiancano 12/16/24 GB di RAM e 256/512GB e 1TB di memoria di archiviazione, non espandibile. Per tenere al fresco il comparto hardware OnePlus ha optato per un un sistema di dissipazione Tiangong, ispirato ai motori dei razzi aerospaziali e che promette una dissipazione del calore più efficace del 50% rispetto ad altri sistemi. Il comparto fotografico è composto da una configurazione a tre fotocamere, con un sensore principale da 50 MP (f/1,8) con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), uno ultra-grandangolare da 8 MP (f/2,2) e un sensore per gli scatto macro da 2 MP (f/2,4). La fotocamera frontale, invece, è da 16 MP (f/2,4).

Tra le connessioni abbiamo il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.3, l’USB-C 2.0 e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS e NAVIC. Presente naturalmente anche il chip per l’NFC, indispensabile per i pagamenti contactless e per leggere le schede elettroniche. La batteria è da 5.000 mAh, con ricarica SuperVOOC da 150 W. Infine il sistema operativo è Android 13 con interfaccia proprietaria ColorOS 13.1.

OnePlus Ace 2 Pro: disponibilità e prezzo

OnePlus Ace 2 Pro è disponibile al momento solo per il mercato cinese nelle colorazioni: Titanium Gray e Aurora Green. Il prezzo suggerito per il pubblico è di:

OnePlus Ace 2 Pro – 12/256 GB: 2.999 yuan (376 euro)

OnePlus Ace 2 Pro – 16/512 GB: 3.399 yuan (426 euro)

One Plus Ace 2 Pro – 24 GB / 1 TB: 3.999 yuan (501 euro).

Al momento non ci sono informazioni ufficiali sull’arrivo del nuovo OnePlus Ace 2 Pro sui mercati esteri, ma non si esclude che l’azienda cinese decida di presentare anche una versione Global di questo smartphone.