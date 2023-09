OnePlus Buds Pro 2R in preordine: caratteristiche e prezzo

Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Fonte foto: OnePlus

A partire da questa settimana è possibile preordinare le nuove OnePlus Buds Pro 2R in Europa, quindi anche in Italia. Le nuove cuffie true wireless in-ear di OnePlus sono una versione più economica delle OnePlus Buds Pro 2 lanciate a febbraio: hanno caratteristiche tecniche leggermente inferiori, ma con un prezzo più basso di circa 30 euro.

In pratica, rispetto al modello Buds Pro 2, sulla Buds Pro 2R mancano solo l’audio spaziale e la ricarica wireless. Cioè due caratteristiche “premium” utili ma non essenziali, motivo per cui la versione “R” potrebbe avere un successo commerciale superiore a quella da cui deriva.

OnePlus Buds Pro 2R: caratteristiche tecniche

Le nuove OnePlus Buds Pro 2R riprendono alcuni elementi del comparto tecnico delle apprezzate OnePlus Buds Pro 2, come i doppi driver (woofer da 11 e tweeter da 6 mm), che compongono il sistema Dual Driver realizzato da OnePlus insieme a Dynaudio per migliorare la qualità dell’audio.

Da notare anche la possibilità di utilizzare la cancellazione del rumore adattiva ANC, fino a 48 dB, con la possibilità di alternarla alla Modalità Trasparenza, in modo da adattare il funzionamento delle cuffie in base alle esigenze del momento.

Gli auricolari sono certificati IP55 mentre la custodia è IPX4. Per ogni auricolare c’è una batteria da 60 mAh mentre la custodia di ricarica integra una batteria da 520 mAh. Mantenendo attiva la cancellazione del rumore ANC, è possibile raggiungere un’autonomia di circa 6 ore, secondo i dati dichiarati da OnePlus.

Considerando anche la carica aggiuntiva della custodia, invece, si arriva a 25 ore di autonomia. Disattivando la funzione ANC, invece, è possibile incrementare l’autonomia fino a ben 39 ore di utilizzo con una sola carica (considerando anche la carica aggiuntiva della custodia).

Le OnePlus Buds Pro 2R sfruttano il Bluetooth 5.3 e i codec LHDC/AAC/SBC/LC3. C’è la possibilità di utilizzare Google Fast Pair, per il collegamento rapido agli smartphone Android, oltre che di realizzare una connessione a due diversi dispositivi. Da notare, inoltre, che la latenza può essere ridotta fino a 54 ms.

Il design dei nuovi auricolari è molto simile a quello delle Buds Pro 2, proposte però con colorazioni differenti e con alcuni elementi aggiuntivi per il comparto tecnico. Le OnePlus Buds Pro 2R sono dotate di una finitura lucida sullo stelo mentre il resto dell’auricolare è caratterizzato da una colorazione bianca che OnePlus chiama Misty White.

OnePlus Buds Pro 2R: prezzo

Le nuove OnePlus Buds Pro 2R sono preordinabili direttamente dallo store di OnePlus e, molto probabilmente, a breve arriveranno anche su Amazon (dove sono presenti già le Buds Pro 2 normali). Le consegne partono dal prossimo 25 di settembre.

Il prezzo di listino è di 149 euro (contro i 179 euro delle Pro 2) ma, per la fase di lancio, è possibile beneficiare di uno sconto di 20 euro che porta il prezzo effettivo delle cuffie true wireless di casa OnePlus a 129 euro. A disposizione degli utenti italiani c’è un’unica colorazione: la Misty White.