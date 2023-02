Oneplus Buds Pro 2 ufficiali in Italia: caratteristiche e prezzo

Insieme al suo nuovo smartphone top di gamma, il OnePlus 11, e al suo primo tablet, il OnePlus Pad, il brand cinese ha presentato anche le nuove cuffiette true wireless di fascia alta: le OnePlus Buds Pro 2. Come la maggior parte dei dispositivi top di gamma, anche le OnePlus Buds Pro 2 hanno un design in-ear con i gommini, al fine di ottimizzare l’isolamento dai rumori esterni e rendere più efficace la cancellazione attiva del rumore.

Oneplus Buds 2 Pro: caratteristiche tecniche

Le cuffiette OnePlus Buds Pro 2 pesano ciascuna 4,9 grammi e hanno due driver per auricolare, il principale da 11 millimetri e il secondo da 6 millimetri, entrambi ottimizzati da Dynaudio. Hanno la cancellazione attiva del rumore ANC (tre microfoni per ogni auricolare) e possono ridurre i suoni esterni fino a 48 decibel. Inoltre, le OnePlus Buds Pro 2 sono certificate IP55 e quindi resistono discretamente alla polvere, al sudore, alla pioggia e agli schizzi d’acqua.

C’ anche la certificazione Hi-Res Audio, la compatibilità con codec LHDC 5.0, l’audio spaziale a 360 gradi e grazie alla modalità a bassa latenza (54 millisecondi), la sincronizzazione tra suono e immagine è ottima, mentre le modalità di ascolto sono tre: Bold, Serenade e Bass.

Le Oneplus Buds 2 Pro, grazie alla recentissima connessione Bluetooth 5.3 abbinata alla funzione Fast Pair di Google, si connettono velocemente a qualunque dispositivo e possono passare facilmente da un device all’altro senza perdere la connessione o senza dover cambiare le impostazioni.

L’autonomia dichiarata è di 9 ore senza ANC e 6 ore con ANC. Se si usa la custodia, con batteria da 520 mAh, allora l’autonomia sale a 36 ore senza ANC e a 25 ore con ANC. La ricarica completa con cavo richiede 100 minuti.

OnePlus Buds Pro 2: disponibilità e prezzo

Le OnePlus Buds Pro 2 sono disponibili in preordine e saranno in vendita in Italia dal 16 febbraio al prezzo di listino di 179 euro. Due i colori disponibili: Obsidian Black (nero) e Arbor Green (verde salvia).