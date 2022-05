OnePlus Nord 2T e CE 2 Lite: quanto costeranno in Italia

L’arrivo sul mercato europeo dei due nuovi smartphone OnePlus Nord 2T e OnePlus Nord CE 2 Lite è atteso a giorni: la scheda tecnica dei due telefoni è stata pubblicata sul sito ufficiale italiano, dove campeggia anche la data e l’ora: 19 maggio, ore 16:00. Resta al momento ignoto, invece, il prezzo di lancio alle nostre latitudini che, secondo le ultime indiscrezioni pubblicate da Winfuture, sarà però molto interessante.

Sia il OnePlus Nord 2T sia il OnePlus Nord Ce 2 Lite offrono un rapporto prezzo/caratteristiche molto buono e che soddisferà quanti cercano un telefono con buone prestazioni, ma che non costi un capitale. Ma mentre OnePlus Nord 2T è la versione un po’ più “pepata" del già ottimo Nord 2, il OnePlus Nord Ce 2 Lite è la versione più economica (quasi ridotta all’osso) del OnePlus Nord 2 CE, a sua volta versione low cost del Nord 2. Stiamo quindi parlando di due telefoni dal nome simile, ma dal posizionamento diverso sul mercato: in fascia media il Nord 2T, in fascia bassa il Nord 2 CE Lite. I prezzi, se saranno effettivamente quelli anticipati da WinFuture, saranno abbastanza azzeccati.

OnePlus Nord 2T: caratteristiche tecniche

A bordo del nuovo telefono OnePlus Nord 2T troviamo l’inedito chip di gamma media MediaTek Dimensity 1300 a cui sono sono abbinati 8 GB di memoria RAM e 128 GB di archiviazione. Il Nord 2 conta invece sul precedente Dimensity 1200.

Il display è un AMOLED FHD+ da 6,43 pollici e frequenza di aggiornamento di 90 Hz. In pratica è lo stesso schermo di Nord 2.

Il comparto fotocamere non è stellare ma promette di fare il suo dovere grazie al sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con stabilizzatore ottico (OIS), abbinato a un sensore grandangolare da 8 MP e al sensore in bianco e nero da 2 MP. Sulla parte anteriore troviamo la selfie camera da 32 MP.

Punto decisamente a favore e che sottolineiamo è che con la batteria da 4.500 mAh è presente la ricarica veloce SuperVOOC da 80 W. Infine, non manca il chip NFC per i pagamenti contactless. Il prezzo, fissato in Europa e dunque in Italia, secondo WinFuture è di 399 euro.

OnePlus Nord Ce 2 Lite: caratteristiche tecniche

Il chip a bordo de OnePlus Nord Ce 2 Lite è il Qualcomm Snapdragon 695 5G, abbinato a 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di memoria di archiviazione. Il display è un 6,5 pollici di tipo LCD con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Il comparto fotocamere che troviamo sul retro del telefono è composto da tre sensori: uno principale da 64 MP, abbinato a un macro e un sensore di profondità da 2 MP. La fotocamera frontale per i selfie è da 16 MP. La batteria da 5.000 mAh con ricarica da 33 W.

Il prezzo di lancio sul mercato europeo e italiano dovrebbe essere di 299 euro.