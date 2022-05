OnePlus Nord 2T e Nord 2 CE Lite ufficiali: come sono

OnePlus porta finalmente anche sul mercato italiano due tra i telefoni più attesi della stagione: il OnePlus Nord 2T e il OnePlus Nord 2 Ce Lite. Stop alle indiscrezioni, dunque e entriamo nel dettaglio delle schede tecniche abbinate a prezzi decisamente competitivi, che soddisferanno anche i più esigenti. Il OnePlus Nord 2T non farà rimpiangere il OnePlus Nord 2 mentre il OnePlus Nord Ce 2 Lite è la versione (ancora) più economica del OnePlus Nord 2 CE, già noto per essere la versione low cost del Nord 2.

I due telefoni possono sembrare simili, ma abbiamo un diverso posizionamento sul mercato: il OnePlus Nord 2T mira alla fascia media, mentre il Nord 2 CE Lite mira alla fascia medio-bassa impreziosito, però, da una ricarica veloce SuperVOOC da 80 W che molti top di gamma si sognano. Tra i due smartphone medi di OnePlus variano notevolmente i processori. Nel primo caso (Nord 2T) il chip a bordo è il MediaTek Dimensity 1300 al suo debutto: prima volta su un telefono. Nel secondo caso (Nord CE 2 Lite) il SoC è il Qualcomm Snapdragon 695. Entrambi sono 5G e sono proposti in pre-ordine con consegna dal 24 maggio.

OnePlus Nord 2T: caratteristiche tecniche

Come anticipato il processore a bordo del OnePlus Nord 2T è l’inedito chip di gamma media MediaTek Dimensity 1300 abbinato a 8 GB di memoria RAM e 128 GB di archiviazione. Ricordiamo che nel Nord 2 troviamo il chip MediaTekDimensity 1200.

Anche il display arriva direttamente dal Nord 2: un AMOLED FHD+ e HDR10+ da 6,43 pollici e frequenza di aggiornamento di 90 Hz, con rapporto schermo 20:9.

Il comparto fotocamere è adeguato alla tipologia di telefono e sicuramente più che sufficiente: al sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con stabilizzatore ottico (OIS), troviamo abbinato un sensore grandangolare da 8 MP e un sensore in bianco e nero da 2 MP. La selfie camera è il sensore Sony IMX615 da 32 MP.

La batteria è da 4.500 mAh e soprattutto troviamo la ricarica veloce SuperVOOC da 80 W. Il sistema operativo è Android 11 con interfaccia OxygenOS e in più è presente il chip NFC per i comodi pagamenti contactless.

Il telefono disponibile nei colori Gray Shadow e Jade Fog è in preordine con consegna dal 24 maggio al prezzo di 409 euro per la versione 8/128 GB e a 509 euro per la versione 12/256 GB.

OnePlus Nord 2T 5G – Versione 8/128 GB

OnePlus Nord Ce 2 Lite: caratteristiche tecniche

Il OnePlus Nord Ce 2 Lite presenta il chip Qualcomm Snapdragon 695 5G, abbinato a 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di memoria di archiviazione, espandibile fino a 1TB. Il display LCD Full HD+ è un 6,5 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Sul retro del telefono troviamo tre sensori fotografici: uno principale da 64 MP, abbinato a un macro e un sensore di profondità, entrambi da 2 MP. La fotocamera per i selfie è il sensore Sony IMX471 da 16 MP.

La batteria da 5.000 mAh con ricarica da 33 W e il sistema operativo è Android 12 con interfaccia OxygenOs.

I colori disponibili sono Blue Tide e Black Dusk nell’unica configurazione disponibile al momento 6/128 GB al prezzo di 309 euro.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G – Versione 6/128 GB