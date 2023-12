OnePlus, questo è lo smartphone lowcost da regalare a Natale: sconto esagerato

Fonte foto: OnePlus

Questa prima settimana di dicembre ci sta regalando grandi sorprese e soprattutto grandi sconti. Ve li stiamo documentando giorno dopo giorno sia nei nostri articoli sia con il blog live sul nostro canale Telegram. E anche oggi il sito di e-commerce ci sorprende con un’altra promo al minimo storico e per un dispositivo che non vi dirà molto dal nome, ma che ha una scheda tecnica eccezionale, soprattutto correlata al prezzo di vendita. Stiamo parlando del OnePlus Nord CE 3 Lite, smartphone lowcost dell’azienda cinese che trovi su Amazon con un ottimo sconto del 30% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Risparmi 100€ e fai un super affare.

Il OnePlus Nord CE 3 Lite rispecchia a pieno la filosofia iniziale dell’azienda cinese: smartphone performanti che badano al sodo, mettendo da parte inutili fronzoli. Il telefono offre tutto quello che si richiede a un dispositivo di questo genere, a partire da uno schermo di grandi dimensioni con un super refresh rate, una fotocamera principale da ben 108MP di livello professionale e una batteria a lunghissima durata con tecnologia per la ricarica rapida. A questo prezzo è quasi impossibile trovare di meglio.

OnePlus Nord CE 3 Lite – nero

OnePlus Nord CE 3 Lite – giallo

OnePlus Nord CE 3 Lite: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’offerta da non farsi scappare. Se per Natale stavate aspettando la giusta offerta per acquistare un nuovo smartphone, ecco quella che non devi farti scappare. Il OnePlus Nord CE 3 Lite è disponibile con uno sconto del 30% che fa scendere il prezzo a 229,90€. Si tratta del minimo storico e risparmi esattamente 100 euro su quello consigliato. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis da attivare in fase di check-out. Lo smartphone è già disponibile per essere spedito e viene consegnato anche in meno di ventiquattro. Infine, il periodo per il reso gratuito è esteso fino al 31 gennaio 2024: puoi decidere di acquistarlo oggi e regalarlo direttamente per Natale senza avere il timore di non poterlo rimandare indietro.

OnePlus Nord CE 3 Lite: la scheda tecnica

Con il OnePlus Nord CE 3 Lite l’azienda cinese riscopre le sue origini, quando si fece apprezzare a livello globale per i suoi smartphone performanti e a un prezzo decisamente inferiore rispetto alla media. Questo telefono si posiziona in quella fascia di mercato tra i medio e i top di gamma, molto ambita dai produttori e difficile da conquistare. Ma con il prezzo a cui lo trovi oggi, difficilmente riuscirai a trovare di meglio.

Lo smartphone bada molto al sodo, eliminando qualsiasi componente o funzionalità inutile. Partiamo da un super schermo da ben 6,72 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120Hz, la stessa che trovi su modelli molto più costosi. La fluidità e la scorrevolezza è massima e puoi godere al meglio di qualsiasi contenuto. Le dimensioni così generose lo rendono perfetto anche per vedere film e serie TV mentre sei in viaggio. Sotto la scocca trovi l’ottimo processore Snapdragon 695 con modem 5G integrato. A supporto 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, con la possibilità di aggiungere ulteriore potenza grazie alla RAM virtuale fino a 8GB. Lo spazio di archiviazione può essere aumentato fino a 1TB utilizzando una scheda microSD.

Cosa dire del comparto fotografico? Nulla, è tra i migliori della sua categoria. Si caratterizza per un sensore principale di livello professionale da 108MP che si presta a qualsiasi utilizzo, sia per le foto da vicino sia per quelle da lontano. A supporto altri due sensori da 2 MP. La fotocamera frontale è da 16 MP e assicura selfie già pronti da caricare sui propri profili social.

Chiudiamo con un altro punto forte dello smartphone: la batteria da 5000mAh. Oltre ad assicurare un’autonomia che ti fa arrivare fino a fine giornata, supporta la ricarica SUPERVOOC da 67W e tecnologie all’avanguardia che mantengono la temperatura sotto controllo in modo da non rovinare le componenti interne.

