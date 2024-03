OnePlus, questo è lo smartphone low-cost da comprare subito: prezzo stracciato

Fonte foto: OnePlus

Sin dal suo lancio, OnePlus si è contraddistinta per la capacità di produrre smartphone caratterizzati da ottime specifiche tecniche e prezzi di listino più che interessanti. Il OnePlus Nord CE 3 Lite è l’esempio lampante di questa strategia che ha garantito al produttore cinese un grande successo di critica e di vendite.

Uno smartphone che può essere utilizzato per gli scopi più vari: lavoro, intrattenimento, svago personale e molto altro ancora. Merito di una scheda tecnica di assoluto valore, che ti permetterà di installare app di ogni genere e utilizzarle senza che il telefonino accusi rallentamenti di ogni genere. Insomma, un dispositivo versatile, tra le migliori offerte che oggi troverete su Amazon nel segmento degli smartphone. Un vero e proprio best buy da non farsi scappare troppo a cuor leggero.

Prezzo stracciato per lo smartphone OnePlus: sconto e prezzo finale

Capire come mai il OnePlus Nord CE 3 Lite 5G sia tra le migliori offerte che potrete trovare su Amazon è tutt’altro che difficile: basta guardare lo sconto che il colosso del commercio elettronico garantisce sullo smartphone del produttore cinese.

Il OnePlus CE 3 Lite 5G è infatti disponibile con un ribasso del 40% al prezzo più basso del web: non potrai comprarlo a un prezzo più basso. Oggi lo trovi a 199,00 euro contro i 329,00 euro del prezzo consigliato dallo stesso marchio. Il risparmio è considerevole: ben 130 euro in meno.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Nonostante il prezzo da smartphone low cost, il OnePlus Nord CE 3 Lite 5G ha tutto quello che possiate cercare in un dispositivo per il lavoro e lo svago. Il display da 6,72 pollici ne è l’emblema. Un pannello LCD con risoluzione FullHD (2400×1080 pixel) e frequenza di aggiornamento massima di 120 Hz che mostrerà immagini dettagliate e fluide indipendentemente dall’utilizzo che ne facciamo.

All’interno della scocca trova invece spazio il SoC Snapdragon 695 con modem 5G, supportato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria d’archiviazione. Un comparto hardware di assoluta qualità, che vi consentirà di utilizzare più app in contemporanea senza accusare rallentamenti di alcun genere. Anche con app particolarmente "esigenti" sotto il punto di vista delle performance come app di fotoritocco o montaggio video.

Nella parte posteriore troviamo invece un sistema fotografico composto da 3 sensori. Il principale, da 108 megapixel, è abbinato a un obiettivo stabilizzato elettronicamente con apertura f/1.7 estremamente luminoso. Inoltre, all’obiettivo è abbinato uno zoom 3×3 lossless che permetterà di realizzare scatti a distanza senza che il soggetto sgrani. Completano il comparto altri due sensori, entrambi da 2 megapixel, ottimali per realizzare foto Macro.

La batteria da 5.000 mAh è più che sufficiente per arrivare a fine giornata senza troppi grattacapi: andrete a dormire con carica residua sufficiente ad arrivare al mattino successivo. E in caso di emergenze, nessun problema: la ricarica veloce vi permetterà di ottenere ore di utilizzo aggiuntivo con appena pochi minuti di carica.

