OnePlus Nord: ecco le cuffiette cablate economiche

OnePlus ha appena presentato i suoi nuovi auricolari OnePlus Nord Wired Earphones. Come già evidente dal nome, si tratta di cuffiette cablate, a differenza di altri modelli della gamma Nord che godono della tecnologia wireless (senza fili). Sebbene le Nord Wired Earphones siano un prodotto realmente economico, hanno dalla loro diverse carte vincenti.

Infatti, oltre ad arrivare sul mercato con un prezzo molto conveniente, gli auricolari del colosso cinese hanno un design studiato per migliorare la comodità di utilizzo. I punti a favore dei OnePlus Nord Wired Earphones non si esauriscono qui, dato che il dispositivo conta su un comodo aggancio magnetico che svolge una funzione molto importante e su tasti che consentono a chi lo indossa di gestire i comandi principali. In generale, quindi, si tratta di un prodotto molto economico che permette di ascoltare musica a buon livello e avere quella comodità tanto ricercata dalle persone.

OnePlus Nord Wired Earphones: come sono

I nuovi auricolari della famiglia Nord vantano un design ergonomico e tre paia di gommini copriauricolari in silicone intercambiabili. Queste caratteristiche li rendono capaci di adattarsi molto bene alle orecchie e di garantire comfort a chi li indossa, anche durante lo sport.

Dotati di driver dinamici da 9,2mm e microfono integrato, le cuffiette OnePlus Nord Wired Earphones ospitano dei pulsanti che permettono all’utente di controllare la musica, l’assistente vocale e le telefonate che riceve.

Provvisti del jack da 3,5mm (quindi compatibili con qualsiasi device dotato di presa audio 3,5mm, non solo gli smartphone), OnePlus Nord Wired Earphones vantano un comodo aggancio magnetico che "comanda" l’ascolto della musica: se gli auricolari sono "attaccati" il suono viene messo in pausa, mentre quando sono staccati il suono avvia la riproduzione. Di certo, questa caratteristica rende il prodotto estremamente portabile.

Inoltre, le cuffiette hanno la certificazione IPX4, che le rendere resistenti all’acqua e alla polvere.

Prezzo e disponibilità

Gli auricolari senza fini di OnePlus sono già disponibili in Italia sul sito ufficiale della compagnia cinese, nel solo colore nero. Il prezzo delle OnePlus Nord Wired Earphones è di 19,99 euro.