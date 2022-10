OnePlus Nord N300 5G ufficiale: costa poco ma per molti è ottimo

OnePlus Nord N300 5G è il nuovo smartphone economico di OnePlus, al momento destinato alla sola distribuzione in USA tramite gli operatori telefonici. Sorprende per il prezzo molto basso, persino inferiore a quello del modello che va a sostituire, a fronte di una scheda tecnica tutto sommato dignitosa e sufficiente per una grande parte degli utenti che non cercano grandi prestazioni o fotocamere molto evolute. A queste persone OnePlus Nord N300 offre funzionalità interessanti, come la connettività 5G, una discreta fotocamera principale e una buona batteria.

OnePlus Nord N300 5G: caratteristiche tecniche

Il processore scelto per il OnePlus Nord N300 5G è il MediaTek Dimensity 810 abbinato a 4GB di memoria RAM e 64 GB di memoria di archiviazione espandibile con scheda microSD. Il display misura 6,5 pollici è di tipo LCD, con risoluzione HD+ e con frequenza di aggiornamento di 90 Hz.

Sul retro sono stati collocati due sensori fotografici: il principale da 48 MP e il secondario macro da 2 MP. La fotocamera anteriore per i selfie è da 16 MP collocata in un notch a forma di V. Lo smartphone è dotato del chip NFC per i pagamenti contactless e ha l’entrata per il jack da 3,5 mm. La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica da 33W.

OnePlus Nord N300 5G: il prezzo

Il nuovo OnePlus Nord N300 5G è un dispositivo economico, ma dotato di una scheda tecnica in grado di soddisfare le esigenze di moltissimi utenti. Al momento è disponibile in un solo colore, il Midnight Jade al prezzo molto competitivo di 228 dollari che include nella confezione anche il caricabatterie, un bonus che negli Stati Uniti non è comune.

Ricordiamo che il OnePlus Nord N200 5G è stato lanciato a 239 dollari, dunque il OnePlus N300 5G viene proposto a un prezzo inferiore che lascia ben sperare in vista di un suo eventuale arrivo in Europa, che è difficile ma non impossibile.