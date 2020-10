OnePlus 8T: il top di gamma economico con ricarica velocissima

Appena 39 minuti per ricaricare lo smartphone al 100%: questa la promessa del OnePlus 8T che supporta la ricarica rapida da 65W. La cinese OnePlus ha annunciato il suo nuovo smartphone top di gamma, che potrà contare anche su un display con frequenza di refresh da 120 Hz e il supporto allo standard di connettività 5G.

Lo smartphone supporta la nuova tecnologia Warp Charge 65 sviluppata dalla società cinese, che è in grado di ricaricare una batteria da 4500 mAh, come quella equipaggiata su OnePlus 8T, fino quasi al 58% in 15 minuti e ottenere una carica completa in soli 39 minuti. Il top di gamma si rivela eccellente anche nel comparto fotocamere, con una configurazione a quattro sensori e il principale da 48 megapixel. OnePlus 8T non avrà una versione Pro, come per il suo predecessore, ma darà agli utenti la possibilità di scegliere tra due varianti: uno con 8GB di RAM e l’altro da 12 GB.

OnePlus 8T, le caratteristiche

OnePlus 8T è equipaggiato con un processore Qualcomm Snapdragon 865, un modem 5G Snapdragon X55 e GPU Adreno 650. Lo smartphone può contare su due versioni di memoria: una con 8 GB di RAM e 128 Gb di spazio di archiviazione interno, e l’altra con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Lo schermo da 6,55 pollici è un Fluid AMOLED con rapporto 20:9 e risoluzione 2400×1080 con 402 ppi e soprattutto frequenza di refresh a 120 Hz. Il sensore di lettura delle impronte digitali è integrato nel display, che è protetto da un resistente vetro Corning Gorilla Glass, a prova di ditate.

Nella cornice inferiore si trovano due speaker stereo con supporto alla cancellazione del rumore. La batteria è da 4500 mAh, ma la parte forte è il supporto alla ricarica rapida Warp Charge 65. Lo smartphone di OnePlus è inoltre il primo basato su Android 11, con interfaccia OxygenOS del produttore.

OnePlus 8T, il comparto fotocamera

Il comparto fotocamera di OnePlus 8T è ottimo ed è composto da una configurazione a quattro sensori sul retro. Il sensore principale è un Sony IMX586 da 48 megapixel, mentre il secondario è un grandangolare da 16 megapixel e poi si hanno un sensore macro da 5 megapixel e un monocromatico da 2 megapixel per le foto in bianco e nero, oltre a un dual LED flash.

La fotocamera posteriore è in grado di realizzare video fino a 4K con 30 fps 3 60 fps, oltre che video in time-lapse. Per quanto riguarda la fotocamera anteriore invece, si tratta di una Sony IMX471 da 16 megapixel, che può girare video fino a 1080p e 30fps e in time-lapse.

OnePlus 8T, prezzo e data di lancio

Il nuovo top di gamma OnePlus 8T è stato presentato il 14 ottobre dalla società cinese, che ha aperto i preordini fino al 19 ottobre. Poi a partire dal 20 ottobre il telefono sarà in vendita in Europa, mentre negli Stati Uniti arriveranno sul mercato dal 23 ottobre. Lo smartphone è disponibile nei colori Acquamarine Green e Lunar Silver e i prezzi sono di 599 euro per la versione con RAM da 8 GB e 699 euro per quella con 12 GB di RAM.