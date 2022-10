OnePlus Nord Watch ufficiale: è un low cost

Dopo tante indiscrezioni, finalmente è stato ufficializzato il nuovo OnePlus Nord Watch. Pur essendo uno smartwatch ricco di caratteristiche tecniche interessanti, il dispositivo arriva ad un prezzo realmente conveniente: elemento che lo inserisce, a tutti gli effetti, nella categoria dei wearable low cost.

Oltre al costo economico, al look rinnovato rispetto al precedente OnePlus Watch, il nuovo dispositivo della compagnia asiatica si distingue per una batteria che promette una durata veramente alta. Ciò è possibile anche grazie alla scelta tecnica di OnePlus di non integrare il GPS in questo smartwatch, cosa che lo rende più economico e gli fa consumare molta meno energia.

OnePlus Nord Watch: com’è fatto

A differenza dal modello OnePlus Watch, già sul mercato da diverso tempo, il display del OnePlus Nord Watch non è tondo, ma squadrato: è un AMOLED da 1,78 pollici con risoluzione 448×368 pixel e frequenza di aggiornamento fino a 60 Hz.

Le dimensioni dello smartwatch sono: 45,2 x 37,2 x 10,4 mm per un peso di 52,4 grammi. Per la gioia di chi ama personalizzare i propri device, sono disponibili oltre 100 watch face.

OnePlus Nord Watch può essere essere connesso a dispositivi Android e iOS, tramite connessione Bluetooth 5.2, per poi essere configurato e gestito tramite l’app OnePlus N Health.

Inoltre, il nuovo smartphone può monitorare più di 100 attività sportive, il numero dei passi, la frequenza cardiaca, il sonno, lo stress, il ciclo mestruale. Non mancano la misurazione del livello di ossigeno nel sangue (SpO2), il conteggio delle calorie consumate con l’attività fisica e le notifiche che ricordano di bere acqua.

OnePlus Nord Watch ha una batteria da 230 mAh, con ricarica magnetica. Il produttore dichiara un’autonomia molto elevata: 10 giorni con uso continuo e 30 giorni in modalità standby.

OnePlus Nord Watch: prezzo e disponibilità

OnePlus Nord Watch è stato lanciato in India, nelle tonalità Deep Blue e Midnight Black, al prezzo di 6.999 rupie, che è pari al cambio attuale a circa 87 euro.

Al momento non si hanno notizie su un possibile arrivo e sulle tempistiche relative al mercati d’Europa, ma le probabilità di vedere presto questo smartwatch anche in Italia sono molto alte perché OnePlus sta spingendo parecchio il brand Nord nel vecchio continente.