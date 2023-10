OnePlus Open ufficiale: arriva anche in Italia

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: OnePlus

OnePlus ha presentato ufficialmente il nuovissimo OnePlus Open, il primo smartphone pieghevole dell’azienda cinese che, in realtà, non è altro che un Oppo Find N3 rebrandizzato. Un dispositivo dalle grandi potenzialità, con un ottimo processore, tanta batteria e un comparto fotografico realizzato in collaborazione con Hasselblad.

E partendo da questo comparto tecnico OnePlus ha cercato di sfruttare al meglio le possibilità di questo fattore di forma, realizzando un dispositivo orientato al multitasking grazie anche all’innovativa funzione Open Canvas, che consente all’utente di ottenere il massimo dalle operazioni multi-finestra che, secondo OnePlus, sarebbero compatibili con circa il 95% delle app Android. Una soluzione comoda ed efficiente soprattutto per la produttività che, grazie anche al generoso display interno, si avvicina a quella di un notebook.

OnePlus Open: scheda tecnica

Il nuovissimo OnePlus Open ha un display interno AMOLED da 7,82 pollici, con risoluzione 2K (2.440×2.268 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz. Il display esterno, invece, è sempre un AMOLED da 6,31 pollici, con risoluzione 2k (2.484×1.116 pixel) e refresh rate sempre fino a 120 Hz.

Entrambi i display utilizzano la tecnologia Intelligent Eye Care sviluppata da OnePlus e certificata TÜV Rheinland, per basse emissioni di luce blu.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, che ormai non ha bisogno di presentazioni, e ha a disposizione 16 GB di RAM e 512 GB di memoria di archiviazione, non espandibile.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 48 MP (f/1,7) con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 48 MP (f/2,2) e un teleobiettivo con zoom 3x da 64 MP (f/2,6) con OIS. La fotocamera frontale interna è da 20 MP (f/2,2), quella frontale esterna, invece, è da 32 MP (f/2,4) entrambe con stabilizzazione elettronica dell’immagine (EIS).

Le connessioni disponibili sono il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.3, l’USB-C e le varie soluzioni per la geolocalizzazione via satellite. Presente anche un chip per l’NFC che può essere utilizzato dagli utenti per i pagamenti contactless e per la lettura delle schede elettroniche, come la Carta d’Identità Elettronica italiana. Il comparto audio è composto da tre altoparlanti certificati Dolby Atmos.

La batteria ha una capacità di 4.800 mAh con ricarica cablata SuperVOOC da 67 W che permette una ricarica completa in circa 42 minuti. Tuttavia è assente dal dispositivo la ricarica wireless.

Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia utente proprietaria OxygenOS 13.2 e la promessa da parte del produttore di quattro anni di aggiornamenti di sistema garantiti e quattro di aggiornamenti di sicurezza.

Infine merita una menzione a parte la nuova cerniera centrale, chiamata Flexion Hinge, completamente ridisegnata da Oppo e OnePlus utilizzando un minor numero di componenti (cosa che contribuisce anche a ridurre il peso del device), con la promessa di una maggiore resistenza nel tempo anche in caso di aperture e chiusure ripetute.

OnePlus Open: prezzo e disponibilità

OnePlus Open può essere già preordinato anche in Europa dove, tuttavia, è arrivata esclusivamente la colorazione Emerald Dusk. Il prezzo suggerito per il pubblico è di 1.849 euro per l’unica versione disponibile con 16 GB di RAM e 512 GB di memoria di archiviazione.