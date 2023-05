OnePlus Pad disponibile in Italia: quanto costa

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

OnePlus Pad è il primo tablet realizzato da OnePlus che, dopo la presentazione ufficiale dello scorso febbraio, arriva ufficialmente anche in Italia. Sicuramente un dispositivo che punta alla fascia alta del mercato, come testimoniato dal chip MediaTek Dimensity 9000 e dal prezzo non proprio contenuto di quasi a 500 euro. Tuttavia in occasione del lancio, OnePlus propone sul suo sito ufficiale alcune promozioni che potrebbero invogliare gli utenti all’acquisto.

OnePlus Pad: scheda tecnica

Il nuovo OnePlus Pad ha un display LCD da 11,61 pollici, con risoluzione 2,8K (2.800×2.000 pixel) e refresh rate variabile fino a 144 Hz. Garantiti anche l’HDR10+ e il Dolby Vision.

Il processore scelto dall’azienda è il MediaTek Dimensity 9000. A questo si affiancano 8 GB di RAM e 128 GB di spazio per l’archiviazione dei dati, di foto e video e delle applicazioni.

Il comparto fotografico è composto un sensore posteriore grandangolare da 13 MP con stabilizzatore elettronico (EIS) e una fotocamera frontale da 8 MP sempre con EIS. Sono due sensori in linea con quelli usati su molti dispositivi concorrenti e, come ben noto, i tablet non nasconod di certo per le foto: il comparto fotografico viene usato principalmente per le videochiamate e per qualche scatto veloce.

Tra le connessioni non c’è quella cellulare, ma troviamo il WiFi 6, il Bluetooth 5.3 e l’USB Type-C. Nessuna traccia, invece, della presa per il jack da 3,5 mm per collegare le cuffie. Il sistema audio è composto da quattro altoparlanti certificati Dolby Atmos. La batteria è da 9.510 mAh con ricarica cablata a 67W. Infine il sistema operativo è Android 13 con interfaccia OxygenOS 13.1.

OnePlus Pad: prezzo e promozioni

Il nuovo OnePlus Pad è già acquistabile sul sito ufficiale a 499 euro nell’unica colorazione disponibile: Halo Green. Per chi acquista il tablet entro il 18 giugno sono disponibili diverse offerte sugli accessori disponibili.

Comprando OnePlus Pad gli utenti riceveranno in omaggio anche il caricatore OnePlus SuperVooc 65W, che di solito ha un prezzo di 34,99 euro. Inoltre, è previsto uno sconto del 20% sulle cuffie OnePlus Nord Buds 2 e uno del 30% per le cuffie OnePlus Buds Pro 2. e del 30% sulla penna smart OnePlus Stylo White.

Portando in permuta un vecchio dispositivo è possibile ottenere fino 250 euro di credito e un bonus di 30 euro a tempo limitato. Disponibile anche lo sconto studenti con un risparmio del 5% sull’acquisto del nuovo OnePlus Pad.

Sul sito ufficiale sono disponibili anche altri accessori che completano la dotazione del dispositivo. Tra questi la cover OnePlus Folio Case Green (59 euro), la cover OnePlus Magnetic Keyboard Green (149 euro) che include anche la tastiera.