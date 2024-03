Onyx BOOX Note air3 ufficiale in Italia, scheda tecnica e prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Onyx ha presentato ufficialmente anche per il mercato italiano, il nuovo Boox Note Air3, il tablet con schermo e-ink immaginato per essere "un taccuino in bianco e nero con tecnologia e-ink progettato per prendere appunti senza distrazioni".

Si tratta di un dispositivo ibrido, che rappresenta l’anello di congiunzione tra un tablet e un e-reader, consentendo agli utenti di leggere e prendere appunti simulando l’esperienza della carta stampata, pur garantendo anche l’accesso alle applicazioni Android e a quelle di terze parti.

Ed è proprio su questo fronte che il device fa la differenza rispetto alla concorrenza, integrando anche una suite di utilissimi strumenti sviluppati per la scrittura a mano tra cui la possibilità di convertire gli appunti scritti a mano in testo modificabile e la funzione Smart Scribe per prendere appunti, sottolineare ed evidenziare anche sugli e-book.

Onyx Boox Note Air3: scheda tecnica

Onyx Boox Note Air3 ha un display monocromatico E-ink Carta 1200 che misura 10,3 pollici, ha una risoluzione 1.404×1.872 pixel e la possibilità di regolare il tipo di illuminazione tra luce calda e luce fredda.

Oltretutto questo tablet è compatibile con ben 17 formati differenti per i documenti, consentendo agli utenti un utilizzo semplice e veloce per qualsiasi tipologia di progetto. Tra questi troviamo: PDF, DJVU, CBR, CBZ, EPUB, AZW3, MOBI, TXT, DOC, DOCX, FB2, CHM, RTF, HTML, ZIP, PRC, PPT e PPTX.

Per quanto riguarda le immagini, questo dispositivo è compatibile con PNG, JPG, BMP e TIFF.

Il processore non viene esplicitato e il sito ufficiale di Onyx riporta solo la dicitura octa core con frequenza massima a 2,2 GHz. A questo si affiancano 4 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione interna, che l’utente può espandere tramite microSD.

Tra le opzioni di connettività ci sono una porta USB-C, il WiFi e il Bluetooth 5.0. Oltre a questo, trovano posto sull’Onyx Boox Note Air3 anche due altoparlanti e un microfono.

La batteria è da 3.700 mAh. Il sistema operativo e Android 12 con 3 anni di aggiornamento, quindi il tablet dovrebbe ricevere a breve anche una versione più recente del software di Google.

Merita una menzione a parte il pennino smart Boox Pen Plus incluso nella confezione che permette agli utenti di sottolineare, evidenziare e prendere appunti in maniera facile e veloce.

Onyx Boox Note Air3: prezzo e disponibilità

Il nuovissimo Onyx Boox Note Air3 può già essere acquistato sul sito ufficiale di Onyx e su Amazon al prezzo suggerito di 449 euro, nella confezione è inclusa anche la Boox Pen Plus.

Inoltre per chi acquista dal sito è possibile ricevere anche l’esclusiva custodia magnetica per tenere al sicuro il dispositivo.

