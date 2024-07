Operazione nostalgia: i Cesaroni tornano con una nuova stagione

Fonte foto: Netflix

La notizia era nell’aria già da qualche tempo, ma adesso la conferma ufficiale è arrivata. In un’epoca in cui il mondo delle serie tv vive e cresce anche grazie a remake e reboot di grandi classici dei decenni passati, un cult italiano come I Cesaroni non poteva certamente restare nel dimenticatoio. E infatti Claudio Amendola, volto di punta del cast della fiction, ha appena annunciato che «a novembre saremo sul set per girare la settima stagione».

I Cesaroni, si torna sul set: cosa sappiamo

Amendola ha confermato il ritorno de I Cesaroni dal palco del festival del cinema e della televisione di Benevento. «In questi giorni stiamo completando la scrittura della sceneggiatura. Poi mi dedicherò al montaggio della fiction Il Patriarca 2, che ho da poco finito di girare. Dopodiché il primo set su cui tornerò a lavorare sarà quello dei Cesaroni», ha detto l’attore.

Amendola ha parlato anche di un grande senso di responsabilità rispetto al ritorno di una serie che è stata – ed è ancora – molto amata dai fan: le aspettative su questa nuova stagione, dunque, sono alte. I Cesaroni, le cui prime sei stagioni sono attualmente disponibili su Netflix, è stata prodotta dal 2006 sulla base del format spagnolo Los Serranos.

Come era finita I Cesaroni 6

La sesta stagione de I Cesaroni è andata in onda su Canale 5 nel novembre 2014. Tra le varie cose accadute in quel ciclo di episodi conclusivo, Lucia (interpretata da Elena Sofia Ricci) si è trasferita a New York per aiutare la figlia Eva (Alessandra Mastronardi) e fare la nonna.

La relazione tra Stefania (Elda Alvigini) ed Ezio (Max Tortora) si è invece conclusa definitivamente, mentre Marco (Matteo Branciamore) è andato a vivere altrove.

Il cast: chi torna in I Cesaroni stagione 7

A parte Claudio Amendola, chi tornerà sul set de I Cesaroni 7? In una recente intervista, Antonello Fassari ha confermato il suo ritorno: nei nuovi episodi ci sarà dunque spazio per il suo personaggio, ovvero Cesare Cesaroni, il fratello di Giulio. A quanto pare tornerà anche Max Tortora, che condiviso sui suoi social la notizia della nuova stagione.

Alessandra Mastronardi invece ha lasciato intendere già in tempi non sospetti di non avere alcuna intenzione di tornare. «Non prenderei parte a un eventuale ritorno dei Cesaroni», aveva detto chiaramente in un’intervista nel 2023.

«I cicli si chiudono, non avrebbe senso far tornare il mio personaggio, che nel frattempo dovrebbe essere diventata nonna. Ho preso una decisione e quando lo faccio non torno indietro: non ero più io, volevo alzare l’asticella (…) E no, non guarderei neanche la serie, piuttosto preferirei andare a cena con il cast».

Quando esce I Cesaroni stagione 7

Secondo quanto dichiarato pubblicamente da Amendola, la settima stagione de I Cesaroni dovrebbe andare in onda nel 2025. Su questo e su altri punti, come la trama e il cast completo, si attendono però le comunicazioni ufficiali.